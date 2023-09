Papara Park’ta kimin yerinde olmak istemezsin diye sorsalar, Omar derdim…

Allah kimseye Omar’ın ilk 45 dakika çektiği ıstırabı çektirmesin! Düşünsene, 2 metre 2 santimlik dev bir kule ile mücadeledesin, sağına bakıyorsun Necip, soluna bakıyorsun sağ bekten devşirme Onur… Eziyet gibi senaryo!



Beşiktaş maça AKIL koyarak, bilinçli paslarla çıkarak ve görece rakibine oranla ilk 15 dakikada baskılı da başlasa, geriden oyun kurmada mahir tek oyuncu Amir’e yapılan baskı sonrası oyunu kuramadıkça takımın BEYNİ bir an da ameliyatla alınmış gibi saçma sapan hareketler yapan, birbirinden bağımsız ve habersiz hareket eden uzuvlar bütününe döndü. Milli arada toparlanır umutları beslenen Rebic, yine adım atarken 3 kere düşünüyor. Sırp oyuncu o kadar hantal bir görüntüde ki, yerine umuda açılan kapı Muleka’ya 4 elle sarıldı devre arasında tüm Beşiktaş camiası. Rebic tam da bu kadar sarpa sarıyorken, tandemine de sağ bekten devşirme Onur’u da yerleştirince hoca, Beşiktaş'ın sol tarafı iyiden iyiye felç oldu. Trabzonspor özellikle ilk 45 dakika tüm atakları Hocanın çıkardığı 11 sebebiyle FELÇ olan sol taraftan kurguladı. 2.devreye doğru oyuncular ve doğru pozisyonlarla çıkılsa da hemen, hemen her hafta bu köşede anlattığım gibi, kötü kurgulanan her ilk devrenin güneşli 2.devreleri doğmuyor işte! Masuaku’nun girişi, Aboubakar’ın ileride yarattığı çeşitlilik, Rebic’in hantallığından kurtulsanız da bu sefer yüklendikçe arkası şolma yaylası gibi açıldı ve Trezeguet, Visca gibi hızlı oyuncular 1 dolardan kripto para bulmuş trader gibi kazıdı Beşiktaş'ın defans hattını!



Günün sonunda üzülen yine troller! Pardon Beşiktaş taraftarı oldu… Sadece yönetime göre verimli geçen bir transfer sezonu, kampa yetişmeyen oyuncu grubu, tüm bunlara “olsun ben hallederim” diyen teknik kadrosu ile Beşiktaş, rakipleri birer birer kazanırken teklemeye devam ediyor. Beşiktaş'ın oyun kilitlendiğinde, takım geriye düştüğünde sazı eline alacak, takımı ateşleyecek tabiri caizse şapkadan tavşan çıkartacak…. Ya da neyse boş verin gitsin. Bunca söylenen, yazılan ya da yapılan eleştirilere kulak tıkayan, “biz hata yaptığımızı düşünmüyoruz” diyen bir grup iş adamına futbol adına ne anlatabilirsin ki?...