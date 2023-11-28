Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

14. hafta

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)