Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3
14. hafta
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)Kaynak: AA