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Maliyetleri daha fazla azaltmak ve beslenme ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için gıda işletmeleri, doymamış yağı hidrojenasyon işlemi (doymamış yağa hidrojen ekleyen kimyasal bir reaksiyon) yoluyla doymuş yağa dönüştürebilmektedirler. Soya fasulyesi, ayçiçeği, zeytin vb. bitkilerden çıkarılan yağlar hidrojene edilebilir ve yemek pişirmek için daha ucuz bir doymuş yağ kaynağı sağlar. Bu durum Ne yazık ki toplumda, daha ciddi bir sağlık problemleri oluşturmakta. Trans yağlar insan sağlığını sigar içmek kadar olumsuz etkiler ve yenebilecek en kötü ve sağlıksız yağ türü olarak kabul edilmektedir.

Hangi ürünlerde trans-yağ kullanılmakta?

Bir gıda etiketinde "trans yağ yok" ibaresi bulunsa da, porsiyon başına 0,5 grama kadar içermesine izin verilir ve ortalama alım miktarı günde yaklaşık 5 gramdır. Bu nedenle yapay olarak üretilen trans yağ, patates kızartması ve kızarmış tavuk, çörek, süt içermeyen kahve kreması, çubuk margarin, soğutulmuş hamur (bisküvi ve rulo), kraker vb. ürünlerde oldukça fazla miktarda bulunur.

Trans-Yağ tüketilmesinin zararları nelerdir?

Trans yağ içeren ürünleri tüketmemeniz için pek çok neden vardır. Bunlardan biri trans yağların kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü yükseltip iyi kolesterolü (HDL) düşürmesidir. LDL kolesterol, atardamar duvarlarında birikerek damarlarda sertlik ve daralma yaratır. HDL kolesterol ise fazla LDL kolesterolü alıp karaciğere geri gönderir. Trans yağ içeren besinler tüketmek uzun vadede kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sorunları doğurabilir. Ayrıca obeziteye zemin hazırlar ve tip 2 diyabet gelişmesi riskini artırır. Gıda şirketlerinin trans yağ kullanımı arttıktan sonra dünya genelinde kanser görülme sıklığı da aynı oranda arttığı bilinmektedir.

Endüstriyel trans yağa ilişkin düzenlemelerin zayıf olduğu veya yasaklanmadığı bir ülkede yaşıyor veya orada vakit geçiriyorsanız, alımınızı azaltmanıza yardımcı olabilecek birkaç ipucu:

Sıvı bitkisel yağları tercih edilmeli. Ticari olarak hazırlanmış pastalar, kekler, kurabiyeler (özellikle donuk olanlar), bisküvi, kahvaltı sandviçleri, margarin, krakerler, paketle satılan patlamış mısır, kremalı şekerlemeler, donutlar, kızarmış hızlı yiyecekler, dondurulmuş pizza gıdaları yemekten kaçınılmalı. Güvende olmak için, aksi belirtilmediği sürece bu tür ürünlerin trans yağ içerdiğini varsaymak gerekir. Restoranlarda trans yağlardan kaçınmak için derin yağda kızartılmış yiyeceklerden (çünkü restoranlar fritözlerinde kısmen hidrojene yağlar kullanabilir) ve tatlılardan kaçınmak çok önemli. Hatta yemek yediğiniz yerde, trans yağ içermeyen sıvı yağlar ve yiyecekler kullanıp kullanmadığını sorarak bu pişirme uygulamalarının değiştirilmesine yardımcı olabiliriz.