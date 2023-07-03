KIRKLARELİ AA- Kırklareli'nde Ulu Cami'ye giden öğrenciler 6 hafta sürecek kursta eğitim görecek.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocuklara milli birlik, beraberlik bilincinin geliştirilmesi, sevgi, saygı, dostluk bağlarının güçlendirilmesi, vatan, millet, bayrak, milli ve manevi değerlerin özümsetilmesi amacıyla camilerde yaz Kur'an kurslarının düzenlendiğini söyledi.



Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kurslara her yaş grubundan öğrencilerin katıldığını ifade eden Eviş, kursa katılanlara temel dini bilgiler, İslam'ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler hakkında da bilgi verileceğini kaydetti.

Eviş, il genelinde 250 camide düzenlenen kurslara 7 bin öğrencinin katıldığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Mehmet Kaan Canpolat ise Kur'an kursunda dini bilgilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Camide kendini huzurlu hissettiğini ifade eden Canpolat, yaşıtlarını kursa davet etti.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök de il genelinde 556 cami ve 161 Kur'an kursunda düzenlenen eğitimlere 10 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesini önemsediklerini aktaran Soykök, kurslarda çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacağını da dile getirdi.



Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Soykök, "Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi hem de sosyal becerilerini geliştirecek."dedi.

Edirne'de de 177 cami ve Kur'an kursunda 3 bin 600 öğrencinin eğitimi başladı.