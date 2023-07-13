EDİRNE AA- Edirne'de 38 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Kırklareli'nde ise öğle saatlerinde artan sıcaklık 35 dereceye kadar ulaştı.

Sıcak havadan korunmak isteyenler ağaç gölgeleri ile yeşil alanlarda oturuyor.

Bazı kent sakinleri de bunaltıcı sıcak hava nedeniyle Şeytan Dere'de serinlemeye çalışıyor.

Derede serinleyen Volkan Demir, sıcak havanın yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Sıcak hava nedeniyle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek dereye geldiklerini anlatan Demir, yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor.

Sıcaktan bunalanlar kent merkezinde ağaç altları, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanlarda vakit geçiriyor.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yaşayanlar, Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında denizin keyfini çıkarıyor.

Uzmanlar, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.