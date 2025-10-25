Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi.

4. dakikada Calegari'nin ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Onana sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

5. dakikada Zubkov'un sağ taraftan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onuachu, bir anda kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Felipe tehlikeyi önledi.

12. dakikada savunmadan topla çıkmaya çalışan konuk takımda Robin Yalçın'ın hatalı pasında Folcarelli, meşin yuvarlağı Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi önünden vuruşunda, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Legowski'nin şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

32. dakikada konuk takımda Claro'nun sakatlanmasının ardından Umut Meraş oyuna dahil oldu. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Onuachu'dan önce yatarak topu ayağıyla kornere çelen Claro, yerde kaldı. Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro, ardından sedye ile saha kenarına getirildi. Tribündeki taraftarlar da alkışlarla oyuncuya destek vermeye çalışırken, Claro daha sonra kontrol ve tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

40. dakikada Onana, art arda iki mutlak gol pozisyonunu çıkardı. Halil Akbunar'ın pasında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunda Onana tehlikeyi uzaklaştırdı. Daha sonra Thiam'ın soldan ortasında yakın mesafeden Kerem Demirbay'ın vuruşunda, Onana bir kez daha yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Folcarelli'nin pasında orta alanda santra noktasının yakınından aldığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Oulai, kaleci Felipe ile karşı karşıya kalarak topu yerden filelere gönderdi: 2-0

64. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Kerem Demirbay'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

70. dakikada Muçi'nin soldan ortasında yakın mesafede Onuachu'nun şık vuruşunda, kaleci Felipe yatarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Oulai'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Felipe sağ direk dibinden topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Augusto'dan 5. gol

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncu Augusto, ligdeki 5. golüne ulaştı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Augusto, ligdeki son 4 maçta rakip fileleri havalandırarak takımına önemli katkı yaptı.

Bordo-mavili ekibin maçtaki 2. golünü kaydeden 19 yaşındaki Oulai ise Trabzonspor'da ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Maç sonunda kutlama

Trabzonspor, maç sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Bordo-mavili futbolular, takım halinde tribünleri dolaşarak taraftarlara üçlü çektirdi.