Sütlüce'de gerçekleştirilen etkinlik, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlendi. Etkinliğe Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Mattia Ahmet Minguzzi annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ve bordo-mavili taraftarlar katıldı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Sahnede çok duygusal anlar yaşadığını belirten Yasemin Akıncılar Minguzzi, destekleri için herkese teşekkür etti. Etkinlikte Mattia Ahmet Minguzzi için pankart açıldı, sloganlar atıldı.

Murat İskender: Mattia Ahmet Minguzzi, bizim için değerli

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun çok güzel bir etkinlik düzenlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu etkinlik, her sene yapılıyor. Bu yıl yapılan organizasyonun ise farklı bir özelliği var. Trabzonspor taraftarı olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından dolayı bu etkinliği onun anısına düzenlemek istedik. Normalde bu etkinliği meşalelerle kutluyorduk. Bu yılki meşale yasağından dolayı balon uçurarak bu etkinliği yapacağız. Mattia Ahmet Minguzzi, bizim için değerli. Biz, onun ismini sonsuza kadar yaşatmayı istiyoruz. Stadımızda onun ismini verdiğimiz bir tribün var. İnşallah yarın ailesini de Trabzon'a getireceğiz. Papara Park'ın açılışını onlarla yapmak istiyoruz."

Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosunun korunduğunu belirten Murat İskender, "Önümüzdeki günlerde 1-2 transferle beraber yeni sezona güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Artık öyle bir zaman geldik ki Türkiye'de bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarımız, paraya karşı emeğin savaşında bizlerden böyle bir çılgınlık beklemiyordur. 61. kuruluş yılımızda sürdürülebilir borcumuzun olmasını istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. Taraftarımız, bizim devamlı destekçimizdir. Yanımızda olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yasemin Minguzzi: En başından beri mücadeleye devam ettik

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Yasemin Akıncılar Minguzzi ise organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Burada olmak güzel ama onsuz olmak kötü. En başından beri mücadeleye devam ettik. Hiç durmadık. Yarın da Trabzon'a gidiyoruz. Orada da Sinem Topaloğlu için bir yürüyüş olacak. Ona katılacağız. Trabzonspor, en başından beri yanımızdaydı. Sağ olsunlar aile gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun desteğine değinen Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Mustafa İlhan kardeşim, bizim hep yanımızdaydı. Her zaman destek oldular. Trabzon'a gittiğimizde onlar da vardı. Yarın Trabzon'a tekrar gidiyoruz. Ayın 6'sında da Trabzon'un meydanında bir buluşma olacak. Halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Andrea Minguzzi: Ahmet'in kalplerde yaşayacağına inanıyoruz

Andrea Minguzzi ise destekleri için Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Çok onurlu ve saygılı duruyoruz. Ahmet'in kalplerde yaşayacağına inanıyoruz. O hep bizim yanımızda. Onun gelecekte çok fazla canı kurtaracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Andrea Minguzzi, "Hayat devam ediyor. Her zaman pozitif olmak istiyoruz. Biz, Ahmet ile hep toplantı yapıyorduk. Bütün babalara bunu tavsiye ediyorum. En önemli şeylerden biri çocuklara eğitim ve sevgi vermek." dedi.