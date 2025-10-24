Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

Sahasında bu sezon yenilgisi yok

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 167 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde tek mağlubiyeti geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından 167 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

ikas Eyüpsor 8 puanda

Ligde oynadığı 9 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan İstanbul ekibi, 5 de yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 8 puan ve averajla 14. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Eyüpspor, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlar alarak teknik direktör Orhan Ak yönetiminde çıkış yakalamaya çalışacak.

Tarafların geçen sezon oynadığı maçlarda İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ererken, Trabzon'daki müsabakayı ise bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.