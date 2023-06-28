Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dimitrios Kourmpelis: "Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım"

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Yunan futbolcu, Trabzonspor takımına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kourmpelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun videosu kısa sürede bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

AA