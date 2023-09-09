Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Batista Adelino Mendy'nin transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlandığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 400 bin avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'sinin verileceği kaydedildi.

Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşlerini aktaran Mendy, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim." ifadelerini kullandı.

AA