İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT standının önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, sevdikleri oyuncularla görüşüp imza almanın sevincini yaşadı.

Çağan Efe Ak, Deniz Erayvaz, Tuana Naz Tiryaki, Berat Efe Parlar, Alperen Efe Esmer ve Alisa Sezen Sever ile görüşme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti.

TEKNOFEST heyecanını TRT standında yaşadıklarını dile getiren oyuncular, böyle bir atmosferde hayranlarıyla buluşmaktan memnun olduklarını da ifade etti.