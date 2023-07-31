Toprağın Yol Hikayeleri

'Türk Çini Sanatı', Anadolu uygarlığını kültürel bir miras olarak cami, köşk, saray, çeşme ve türbelerden evlerimize taşıyor. İlk örnekleri Karahanlılar'da görülen ve Osmanlı İmparatorluğunda altın çağını yaşayan bu geleneksel sanat günümüzde yeni nesil ustalarla yaşıyor.

Çini sanatına gönül veren üstat çini sanatçısı İsmail Yiğit, Çark üstadı, Efsane Mehmet Yıldırım ve çini sanatçısı Arzu Balkan ile öğrencileri Melike Akova, Nurgül Güldoğuş, Seval Korkmaz, Mine Girgin, Kübra Topsak, Dilek Gökçen ve Berrin Temelli Yağcı'nın 17-25 Temmuz tarihleri arasında Burhaniye Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Toprağın Yol Hikayeleri' adlı karma sergisi Türk çini sanatını bütün ihtişamı ile geçmişten günümüze gözler önüne serdi.

Türk çini sanatının son on yılına damgasını vuran bir çini sanatçısı olan İsmail Yiğit, 'Seramik sanatını diğer çini ustalarından farklı olarak atalarımdan almadım. Bu sanat beni büyüledi ve içine çekti. 21. yüzyılın başında Osmanlı seramiğinin ilgi uyandıracağına ve bu sanatın barışçıl bir dünya için yaşatılması gerektiğine inanıyorum' dedi. Sergiye öğrencileri ile birlikte katılan Arzu Balkan ise 'Sanat, çok uzun ve zor bir yoldur. Üstatlarla birlikte sanata ve aşka olan tutkumuzu 'Toprağın Yol Hikayeleri'nde yüreğimizle ve eserlerimizle anlattık' şeklinde konuştu.

Hindistan, Macaristan, Fransa Umman, Almanya, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Güney Afrika ve Suriye'de 'Çark Torna Ustalığı' hakkında seminerler ve uygulamalı eğitim veren, uluslararası yarışmalarda 1. ödülleri alan ve 2006'da Kütahya'nın Sevgi Yolu girişinde 'Çark Yapan Usta' olarak heykeli yapılan Türk çini sanatının efsanesi Mehmet Yıldırım'da 'Değerli sanatçı dostlarımla bu sergide buluşmaktan çok mutlu oldum. Geleneksel Türk sanatları bir tutku. Biz bir bayrak taşıyoruz ve gelecek nesillere emanet edeceğiz' diye konuştu…

İstanbul Lale Vakfı başkanı Salih Arslan sergiyi gezerek usta sanatçılardan bilgi aldı. Özellikle lale motifli çalışmalardan satın alarak müzede sergilemeyi düşündüğünü belitti.

Açılışını Fikret Akova ve Belediye başkan yardımcısı Oktay Erbalaban’ın yaptığı sergiye çevre illerden çok sayıda sanat sever ilgi gösterdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'de 'Sanata ve sanatçıya her zaman büyük önem veriyoruz. Geleneksel Türk Sanatları'nda bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz' dedi.

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Burak Bozdağ 'dan 2.Film Müjdesi !

Son dönemde yaptığı projelerle adından söz ettiren Biesaa Group önceki akşam Kuşadası ve İzmir hobi bahçeleri projelerinin tanıtımı için mangal partisi düzenlendi. Geceye oyuncu Selahattin Taşdöğen ve Burak Bozdağ katıldı

Yeni film için yoğun istek olduğunu söyleyen Burak Bozdağ " Erzurumlu Mümessil filminin devamını çekiyoruz. Selahattin abiyle baba oğul olarak ikinci filmde de devam ediyoruz. Filmde birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. 11.ayda çekimlere başlıyoruz. "diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

Gecenin ev sahipliğini yapan Biessa Group onursal başkanı İbrahim Yazğan ve Biessa Group yönetim kurulu başkanı Sercan Yazğan " Projelerimize halkımız dışında sanat camiasından birçok ünlü isim de ilgi gösteriyor. Şehir yaşamından biraz olsun uzaklaşmak isteyen herkesi bekleriz "dedi.

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Dünyaca Ünlü Yıldız Eva Mendes Türkan Şaray'ı İnstagramından Paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ı Instagram adresinde paylaştı.

“Hitch”, “Ghost Rider” ve “The Place Beyond The Pines” gibi ünlü yapımlarda rol alan Amerikalı oyuncu, 4.5 milyon takipçili hesabına Türkan Şoray’ın 1970 yapımı “Arım Balım Peteğim” filminden bir sahnesini yükledi.

Türk sinemasının simgesi olarak gördüğü Şoray’a hayranlığını dile getiren 48 yaşındaki Mendes, “Türkan Şoray. Bir ikon. Kendisine bakın ve keyfini çıkarın” açıklamasını yaptı.

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Bodrumlu Sanat Severler Merqezart'ta Buluştu

Günyüzü Art Project sanatçılarının eserleri Marina Yacht Club içinde bulunan alternatif sanat mekanı merqezart'ta sanatseverlerle buluştu.

2023 yılında ilk kez Günyüzü Sanatçıya Destek projesini hayata geçiren Merqezart yeni sanatçılara eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı tanımayı hedefliyor.

Küratör ve sanat tarihçisi marcuscraft akademisyen sanatçı Erkan Özdilek, Sanatçı Setenay Özbek, illustrator ve akademisyen François Garcia-Panzani, iş insanı Şenkar Öztüzün ve iç mimar Evren Başık'tan oluşan 2023 bağımsız jürisi tarafından seçilen 9 sanatçının sergileri yıl sonuna dek farklı tarihlerde sanatseverlerle buluşacak.

Günyüzü sanatçıya destek projesinin ilk sergisi Deniz Çift Kozakiewicz, Ekin Su Kızılelma ve Tilbe Sungur'un kişisel sergilerinden oluşuyor. Solo sergiler 24 Temmuz-24 Ağustos arasında ziyaret edilebilir.

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