Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." dedi.

Erdoğan, (Muhalefet belediyeleri) Belediye binalarını, LGBT paçavralarıyla donatmak dışında herhangi bir icraatları olmadı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz.

Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz.

Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsaade edilmemeli.

Muhalefetin aklıselim sahibi aktörlerinden, eski Türkiye'nin kötü hatıralarını tekrar canlandıran sahnelerin önüne geçilmesi noktasında çaba bekliyoruz.

Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir."

"Gündemdeki meseleleri çözüme kavuşturacağız"

Erdoğan, sokak hayvanları konusunda da "Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere, şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri kati bir çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz"

Cumhurbaşkaın Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, "6 Şubat'ta yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz." diye konuştu.