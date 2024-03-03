Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği, 81 il ve 23 ülkede yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda TİMBİR ve BHA İstanbul Temsilciliği de Kanal 34 Televizyonu bünyesinde, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adil Koçalan öncülüğünde açıldı.

İstanbul Mecidiyeköy’deki medya merkezinde düzenlenen açılış törenine TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Genel Başkan Yardımcıları Adil Koçalan, Cengiz Aksan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar, MHP Şişli İlçe Başkanı Oğuz Tolga Cabbar, TİMBİR Danışma Kurulu Üyesi Fahri Yağlı, World Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı, Gurme TV Sahibi Ufuk Güngör ve birçok medya temsilcisi katıldı.

TİMBİR Başkan Yardımcısı ve İstanbul temsilcisi Adil Koçalan açılış nedeniyle yaptığı konuşmada,”BHA İstanbul Temsilciliği açılışımıza katılan değerli protokole, sivil toplum kuruluşlarına, tüm dostlarımıza ve değerli meslektaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.

BHA bir TİMBİR kuruluşudur,Türk internet medyası mecralarının, kurumları ve kişilerin internet medyası alanındaki birikimlerini geliştirmek, iş birliğini arttırmak, internet alanındaki çalışmalarına katkı sağlamak ve ortak bir platform çatısı altında taleplerine ve sorunlara çözüm üretmek, kurumsal kapasitelerinin artması sağlamak ve nihayet bir uluslararası bir meslek örgütü oluşturma için birlikte hareket etmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Birlik Haber Ajansı (BHA), Cumhurbaşkanlığının 7 Mart 2023 tarihli ve 6906 sayılı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) bünyesinde faaliyet gösteren, merkezi Ankara'da yer alan, 81 il ve 14 ülkede sayıları bini aşan İnternet haber sitesi ve gazeteye yazılı ve fotoğraflı haber içeriği sağlamaktadır.

Türkiye’nin 81 il ve ilçeleri ile yurt dışı temsilciliklerindeki muhabirleri tarafından güncel, siyasi, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanlarındaki haberler ve son dakika gelişmeleri, doğru, hızlı, tarafsız ve kamu yararı gözetilerek, insan onuru ve toplumsal değerlere saygılı bir habercilik anlayışıyla, İnternet haber yayıncılığı yapan kuruluşlara ulaştırılmaktadır.

*BHA, ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri üye yayın kuruluşlarına aktarırken, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, sosyal medyada kasıtlı yayılan dezenformasyon içeren bilgi ve haberlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

TİMBİR ve BHA olarak,türkçe yayın yapan medya organlarının ve Türkiye’deki kurum, kuruluş ve medya ile ilgili tüzel ve gerçek kişilerin bir araya gelerek “ortak akıl” üretmesini, “dezenformasyon” kanallarına karşı birlikte hareket etmeyi, neticeten Birlik çatısı altında kamuoyunu doğru ve gerçek habercilik ilkelerinde buluşturmayı misyon edinmiştir.

Türkiye’deki yerel, bölgesel ve ulusal İnternet yayıncılığının ihtiyaç duyduğu haber içeriğine katkı sağlamayı hedefleyen ajansımız; kamu yararı başta olmak üzere, insani değerleri, birleştirici ve bilgilendirici içeriklerin yayınlanmasını esas almaktadır.





BHA olarak Kurumsal Bülten Aboneliği kapsamında; kurumunuzun basın bültenlerini üyemiz İnternet haber siteleri ve gazetelere yazılı-fotoğraflı servis edilerek geniş kitlelere ulaşmanızı sağlıyoruz.

BHA olarak, doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik yapmak;

Türkiye’deki ve Dünya’daki önemli önemli gelişmeleri takip ederek yazılı-fotoğraflı ve videolu olarak haberleştirmek.

Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak.

Yerli ve Milli prensiplerimiz, ahlak anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda doğru içerik ve haberler sunarak ülkemizin geleceğine gelişimine katkıda bulunmak; toplumun kültürel olarak ta gelişime destek vermek.

Kendini her yönden sürekli geliştirerek öncü olmaya devam etmek için çalışıyoruz.

Başta Timbir Genel Başkanı Sayın Süleyman Base olmak üzere, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum,”diyerek duygularını ifade etti.

Daha sonra sırasıyla BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar,TİMBİR Danışma kurulu üyesi Fahri Yağlı,Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve son olarak TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa konuşmalarını yaptılar.

Açılışın organizesinde TİMBİR Başkan Yardımcısı ve Kanal 34 Televizyonu yönetim kurulu başkanı Adil Koçalan misafirlerini çok özenli bir şekilde ağırlayarak açılışın sorunsuz geçmesini sağladı.

Ardından açılış kurdelası kesilerek TİMBİR VE BHA açılışı gerçekleştirildi.