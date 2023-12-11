Ankara

CNN Business'ın haberine göre, TikTok ve Endonezya merkezli "GoTo Gojek Tokopedia", iş ortaklığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, TikTok'un, hisselerinin yüzde 75'ini satın alacağı "GoTo" firması ile pilot uygulama başlattığı ve satın almanın 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağı duyuruldu.

TikTok, işletmeye finansman sağlamak için "GoTo"ya 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etti.

Ulaşım ağı, teslimat ve finans hizmetleri sağlayıcısı "GoTo Gojek Tokopedia" firması aracılığıyla TikTok'un Endonezya'daki e-ticaret faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

TikTok, çevrim içi alışveriş özelliğinin pilot "dükkan" uygulamasını 2021'de Endonezya'da uygulamaya koymuş ve ülke iki yıl içinde "TikTok Dükkan"ın dünyadaki en büyük pazarından biri haline gelmişti.

Endonezya hükümeti, küçük işletmelerin çıkarlarını korumak ve kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasını önlenmek için sosyal medya platformlarında alım satım yapılmasını ekimde yasaklamıştı.