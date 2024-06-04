Bakanlığa bağlı ekipler, Kurban Bayramı'na günler kala market denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara'nın bazı bölgelerindeki marketlerde denetime odaklanan ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Antalya

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığını inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sık sık denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özşahan, Kurban Bayramı sonrasında da denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Bursa

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, AA muhabirine, denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Adana

Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, makarna, şarküteri, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyatlar incelendi.

Ekipler, meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşe ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Eskişehir

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde marketlerde ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı olarak temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı ile fiyat etiket denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sakarya

Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde denetim yapan İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak evrakları kontrol etti.

Marketlerdeki ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyan market yetkililerine teşekkür ederek, kent genelinde denetimlerin süreceğini belirtti.

Samsun

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimlerinde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını incelendi, etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Samsun Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, denetimlere aralıksız devam ettiklerini, aklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Konya

Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere, tüketicilerin menfaatine olan denetimleri her gün yaptıklarını söyledi.

Alışverişte bu tür sorunları yaşayanlardan "Alo 175" tüketici hattını aramalarını isteyen Çağlayan, mayısta 415 firma denetlediklerini, bunlardan 187'sine 722 bin 276 lira ceza kesildiğini aktardı.

Muğla

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Özellikle yaz sezonuyla Muğla ve 13 ilçesinde denetimlerin sıklaştırıldığını anlatan Savtekin, vatandaşların şikayetlerini yaparken, fiş, fatura veya fotoğraf çekerek göndermelerini istedi.

Mersin

Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla denetimleri artırdı.

Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimde, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgileri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Manisa

Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı.

Ekipler, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarını da inceledi.

İncelemede, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı farkı tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.