Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ömer Bolat'ın Ticaret Bakanlığı görevini 4 Haziran'da Mehmet Muş'tan devralmasıyla yeni dönem başladı.

Bolat'ın masasında başta otomotiv piyasasındaki fiyat artışları, marketlerdeki stokçuluk ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimler olmak üzere birçok konu yer aldı.

İlk icraat olarak ikinci el otomobil piyasasına ilişkin harekete geçildi. Otomotiv sektöründeki spekülasyonlara karşı önemli düzenlemelere imza atıldı. Sektörde, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına da Ocak 2024'e kadar kısıtlama getirildi. Böylelikle internette satılan ikinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek şekilde düzenlendi.

Söz konusu kısıtlamalar meyvelerini verdi. İkinci el araçların, sıfır satış fiyatının üzerinde pazarlanmamasına ilişkin kısıtlamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısı, 5 binin altına düştü. Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası kesildiği duyuruldu. İkinci el araçları sıfır fiyatının üzerinde pazarlayanlara 35,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye'nin otomobili Togg'a ilişkin manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında hukuki müeyyidelerin uygulanacağı ve caydırıcı tedbirlerin alınacağı bildirilerek, Togg ile ilgili satış ilanları mercek altına alındı.

Ayrıca aldatıcı fiyat etiketlerine ilişkin çalışmalar da yoğunlaştı. Binlerce ürün denetlendi ve aykırı olanlara idari para cezası verildi.

E-ticaret ortamındaki şikayetlere yönelik harekete geçildi. Elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine bu işlemleri yapan firmalar, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyarıldı.

Öte yandan Bakanlık, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı aldı.

Temel ihtiyaç ürünlerine karşı fahiş fiyat denetimi

Bakanlığa bağlı ekipler yurt genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi de gerçekleştirdi. Marketlerde, sebze ve meyve, makarna, sıvı yağ, pirinç ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi.

Dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve küresel fiyatlar sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olumsuz etkisinin devam ettiği gerekçesiyle, 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbirler alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarında yaptığı denetimlerde de uyuşturucudan güneş kremine, elektronik sigaradan ilaçlara kadar birçok sahte ve kaçak ürün ele geçirildi.

Bakan Bolat'ın göreve başlamasının ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında diplomasi trafiği hız kazandı. Bolat'ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi ve ticaretin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

AA