Siyah-beyazlı takımın Portekizli savunma oyuncusu, her futbolcunun takıma iyi adapte olması gerektiğini belirterek, "Her oyuncu hocasının kararlarına kendisini iyi hazırlamalıdır. İyi bir maç oynadık. Emirhan ve Uduokhai ile de iyi işler yapmıştım. Zor bir maçtı. Emirhan ile de iyi iş çıkardık. Geliştireceğimiz şeyler var. Bu hafta içerisinde neleri geliştirebiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiye ilişkin bir soruya Tiago Djalo, şu yanıtı verdi:

"Şu an Galatasaray maçını düşünmekten ziyade önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bu maçta yaptığımız hataları nasıl düzeltebiliriz, buna bakmalıyız. Hocamız hafta içerisinde gelişmemiz gerektiğini ve daha iyi işler yapmamız gerektiğini anlatacaktır. Galatasaray maçını, karşılaşmadan 1 gün önce çok daha net düşünmeye başlayacağız. Bizim sürekli nasıl daha iyi olabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor."

Takımdaki her oyuncunun çok iyi çalıştığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "En önemli nokta hocanın kararlarına göre oyuncunun kendisini adapte etmesidir, bu kararlara uymasıdır. Kalitemin olduğunu biliyorum. Oynamak istiyorum. Diğer takım arkadaşlarıma da saygıyla tabii ki. Hepsi kaliteli oyuncular, hepimiz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Önümüzdeki maç için herkes çok iyi hazırlanacak. Hocamız bir karar verecek." şeklinde konuştu.

Maçtan önce teknik direktör Sergen Yalçın ile özel görüşme yaptığını vurgulayan Djalo, "Birçok defa hocamızla konuştum. Bu ilişki önemli. Türkçe bilmiyorum. Takımla Türkçe konuşarak daha kolay iletişim kuracağım. Hocamızın tecrübesi çok önemli. Kendisi bana çok şey öğretiyor. Ben de elimden geldiğince takımıma yardım etmeye çalışacağım. Bu maçta hem takım hem de bireysel performansımızdan dolayı mutluyum. Tüm oyuncular yüzde 100'ünü verecek ve onların desteğiyle beraber hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.