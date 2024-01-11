Haber: Damla Oya Erman

Başrolde Pedro Pascal'ın olduğu bu film, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Jon Favreau, yaptığı açıklamada, "George Lucas'ın yaratıcı olduğu zengin dünyada hikayeler anlatmaktan keyif aldım. Mandalorian'ı ve çırağı Grogu'yu sinemaya taşıma olasılığı son derece heyecan verici," dedi.

Film, 2024 yılında üretime geçecek ve Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy'ye göre, "Jon Favreau ve Dave Filoni, Star Wars evrenine iki yeni ve sevilen karakter getirdiler ve bu yeni hikaye büyük ekrana mükemmel bir uyum sağlıyor."

Disney+, "Ahsoka" ve "Obi-wan Kenobi" gibi dizilerle izleyicinin "Star Wars" heyecanını artırmaya çalışan Lucasfilm, ayrıca yeni bir Rey üçlemesi üzerinde çalışıyor. 2026 yılı için ise Disney, iki belirsiz "Star Wars" filmi planlıyor.