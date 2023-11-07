İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, TFF başkan vekilleri İbrahim Burkay ve Yalçın Orhan ile katıldı.

Son dönemde federasyona yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Büyükekşi, "Futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek, kronikleşmiş problemlerin üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Lakin, son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce, ilk günden bu yana söylediğimiz, şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. Bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok." sözlerini kullanan Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız ve Avrupa'da başta Almanya’da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile iş birliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır. Ayrıca yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız. Diğer taraftan, hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağından şüpheniz olmasın."

"Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor"

104 hakem ve gözlemci ile oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşaklarını duyuran Mehmet Büyükekşi, "Sorumlulukların paylaşılacağı ve hepimizin ortak problemlerini birlikte çözümleme fırsatı sunacak bu önemli projelerin başarılı olması ancak birlikte hareket edersek mümkün. Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de hakem hataları ekseninde gündemin belirlendiğini ancak yurt dışında Türk futboluna farklı bir bakış olduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin başardıklarını en çok Türkler konuşmalı, sevinmeli, gurur duymalı. Göreve geldiğimizde 'futbolda yapısal değişiklikler yapacağız' demiştik. Futbol akademileri bunun en canlı örneği. Futbol akademileri ile genç yaştaki çocuklarımızı eğitecek antrenörleri eğitiyoruz. Bu evlatlarımızdan dünya yıldızları çıkarmayı amaçlıyoruz. Milli takımlarımız için kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak istiyoruz. Bu eğitimleri en iyi şekilde verebilmek için tüm dünyada başarısıyla ön plana çıkan Doublepass firmasıyla anlaştık. Nisandan bu yana eğitimlerimiz sürüyor. Tam 220 hoca eğitim görüyor bu hocaların ücretlerinin tamamını TFF ödüyor. Şu anda Süper Lig'e akademi zorunluluğu getirdik. Her süper lig kulübünden 6-19 yaş arasına eğitim verecek. Toplam 11 hocayı bir yıl boyunca yetiştireceğiz. Önümüzdeki yıl da 1. Lig’e akademi zorunluğu getireceğiz. Hedefimiz Avrupa standartlarında 40 tane akademi kurabilmek. Bunları yaparken kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye çabaladık. Devlet büyüklerimizin desteklerini aldık. Kanunda değişiklik yapıldı. Artık kulüplerimiz stopaj iadelerini altyapılarında kullanabiliyor."

Kurdukları hakem akademileri ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştireceklerini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, üst düzey hakem sayısını arttıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile önemli iş birliklerine imza attıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Futbol gelişim projesi ı̇ş birliği protokolünü imzaladık. Çocuklarımızın futbolla erken yaşlarda tanışmasını istiyoruz. Bir çocuğun tam donanımlı bir futbolcu olabilmesi için akademi eğitimine 6-9 yaşlarında başlaması gerekiyor. Bu iş birliği ile ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, ortaokullarda beden eğitimi öğretmenlerine eğitimler vereceğiz. Böylece toplamda 6-13 yaş arası 200 bin çocuğumuza ulaşmış olacağız. Yine aynı şekilde spor liselerinin içinde futbol bölümü açılması için çalışıyoruz. Yani aslında uluslararası arenada şampiyonluk kazanacak milli takımlarımızın temelini atıyoruz. Futbolda ne yazık ki gündem sürekli olumsuz anlamda değişiyor, değiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz"

Milli takımların elde ettiği başarıların ülkede büyük bir sevinç oluşturduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Milli Takımımız EURO 2024 eleme grubunda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son 2 dünya kupasında ilk 3’e giren Hırvatistan’ı deplasmanda tarihinde ilk defa yendi. Konya’da Letonya karşılaşmasını 4 golle taçlandırdı ve Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa eleme gruplarından lider olarak çıkmak için son maçımıza, Galler’e gidiyoruz. Yine, milli takımımız son dönemdeki başarılı performansını dünya sıralamasına yansıttı. FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaştı. Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti. Ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu. Milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde ise B Ligi'ne yükseldi. Hedefimiz, hak ettiğimiz yer olan A Ligi'ne girebilmek." şeklinde konuştu.

"2 Aralık’ta Hamburg’da Avrupa Şampiyonası kuraları çekilecek, heyecanlıyız." sözlerini kullanan Başkan Büyükekşi, "Tüm bu süreçlerin sonunda, 21 yıl önce çıktığımız Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz. Burada şunu da belirtmek isterim: Hırvatistan ve Letonya maçlarının kazanılmasında teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın önemli bir rolü oldu. Kısa sürede millilerimizle yakın bir bağ kurdu. Ortaya koyduğu futbol anlayışı da eklendiğinde üst üste kazandığımız maçlarla sonuçlandı. Teknik direktörümüz şu anda Madrid’de. Oradaki milli takım oyuncularımız Arda ve Çağlar’la görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün oyuncularımızla bu samimiyet ve yakınlıkta olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanmaya odaklı bir teknik direktörümüz var. Milli takımımızın EURO 2024’te efsaneler yazarak her maça damga vuracağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayıp dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Milli Takımının da başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Büyükekşi, "Kadın A Milli Takımımız Uluslar C Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazandı. Son 2 maç kala Uluslar B Ligi’ne çıkmayı garantiledi. Kadın Milli Takımımızın gösterdiği bu başarı UEFA’nın ilgili tüm mecralarında haber oldu. Ayrıca, Elazığ’da başlayan seyirci rekoru Çorum Şehir Stadyumu'nda yeniden kırıldı. 12 bin 130 taraftarımız tribünleri Türk bayraklarıyla doldurdu." ifadelerini kullandı.

"Türk futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik"

Türkiye'nin 2008’den bu yana uğraştığı Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği hakkını EURO 2032 ile kazandığını belirten Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"EURO 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleme yetkisini aldık. Tarihimizde ilk kez dünyanın, en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bunu Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştirmek bizim için ayrı gurur kaynağı oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız. Eşsiz doğamız, köklü ve zengin tarihimiz ve halkımızın futbola olan sevgi ve ilgisiyle bu şampiyonayı başarıyla gerçekleştireceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacak. 2026’ya kadar ev sahibi ülkelerde aday şehirler kesinleştirilecek. Eleme grubu ve final turnuvası kuralarının nerede düzenleneceği belirlenecek. Açılış ve final maçlarının nerede oynanacağı karara bağlanacak. İki ülke federasyonları olarak yapacağımız toplantıların ardından maçların ülkelerimizde oynanacağı 5'er şehri belirleyeceğiz. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10 tanesi, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. 2032 Avrupa Şampiyonası için geçtiğimiz hafta aldığımız kararla ilgili 5 bakanlığımızla birlikte ortak bir koordinasyon kurulu oluşturuyoruz."

Türk futbolu için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Türk futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik. Karşımıza çıkan sorunları aşmaya, çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız. Futbolumuzun marka değerini artırmak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.