İSTANBUL- İlk ve en yaygın kullanılan stablecoin’e güç veren blockchain özellikli platform tether.to’yu işleten Tether Operations Limited (Tether) ve son teknoloji dijital varlık ticaret platformu Bitfinex, veri güvenliği ve gizliliğinin özü olarak kabul edilen bir işletim sistemi olan Qubes OS’ın açık kaynaklı gelişimini desteklemek için kamu bağışı sağlamak üzere güçlerini birleştirdi.

Tether ve Bitfinex'in 100 bin USDT değerindeki bağışı, güvenli ve merkezi olmayan teknolojilerin geliştirilmesini sağlayan projeleri destekleme konusundaki kararlılıklarının altını çiziyor. Her iki şirket de Qubes OS'a yaptıkları katkılarla inovasyonu teşvik etmeye ve bireyleri dijital varlıklarını ve kişisel bilgilerini koruma konusunda güçlendirmeye çalışıyor.

“Bu adım, açık kaynaklı girişimleri desteklemeye olan bağlılığımızı temsil ediyor”

Dijital çağda gizlilik ve güvenliğin büyük önem taşıdığının farkında olarak hareket ettiklerini belirten Tether ve Bitfinex'in CTO'su Paolo Ardoino, “Bu nedenle, demir kaplı güvenliğiyle tanınan son teknoloji bir işletim sistemi olan Qubes OS’ın geliştirilmesini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, inovasyonu teşvik eden ve bireyleri dijital yaşamlarının kontrolünü ele almaları noktasında güçlendiren açık kaynaklı girişimleri desteklemeye olan bağlılığımızı temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ