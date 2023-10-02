GİT- GEL, SAKARYA 2 SAAT!...

Sultan Abdülaziz Han’ın uğuruna fabrika yaptırdığı, Teşvikıye’nin, dünya’da bir eşi ve benzeri bulunmayan, muhteşem ve muazzam, halısı, maalesef, çalındı ve yurtdışına kaçırıldı.1962 veya 1963 yılıydı, Halı, parça parça, çalındığı ve yurtdışına çıkarıldığı için, tarihler kat’î değil.Yıllar içinde, Teşviukıye Camii’ne, eşe vefata edenler, eşinin ruhu için, bir kelle halı getirmiş, serilmiş, müslümanların getirdiği çoğu makina dokuma, değersiz halılarla, Camii’n tek parça, dünya’da bir benzeri bulunmayan, Hereke el dokuması Halı’nın üzeri, eski, değersiz, çoğu makina halılarıyla kaplanmış, eski halı görünmez hale gelmişti.Camii vazifelilerin , imam,müezzin- kayyım, ihmali veya dahli ile Gece’leri yatsı namazlarında sonra,TarihÎ, değer’deki halı, parçalar halinde yerinden sökülmüş,Tır’lara yüklener yurtdışına kaçırılmıştır.Geceleri bu faaliyyetlere muttalî olup, soran, meraklılara, “ Biz, Vakıflar Bölge Müdürlüğaündeniz, gündüz’leri, namaz vakitleri sık aralıklarla olduğundan çalışamıyoruz, geceleri müsaiud oluyor, Halı’nın yıbranan bölümleri ta’mir ediyoruz,” diye, cevap veriyolarmış.Bu kadar uğraşla, saatler devam eden, Halı’nın parçalara ayrılarak, Tır’lara yüklenip götürülmesinden, Camii’n yakınında bulunan meşrutalarda oturan vazifelilerin haberdar olmaması mümkün mü? Parça parça, Camii’den çalınan Halı, Almanya’ya, München( Münih) Şehrine götürülüyor, orada, parçalar el dokuma tekniğiyle birleştiriliyor, Şark Halı Sarayında, Tek Parça halinde dünya’nın el dokuması Tek Halısı olarak, Satışa sunuluyor. Teşvikıe Camii Halısı, belki de çalınarak yurtdışına kaçırılan, Tarihimizin ve Kültürümüzün en hazin ve büyük kaybımızdır.

Asıl mevzu’umuza dönelim. Hereke’de öğle namazından önce, va’az ettikten sonrae, Namazdan sonra, bir yarğım saat kadar sual- cevap ve tavzih faslından sonra, yola çıkıyor, Adapazarı ya da Gölcük otobüs’lerinden birine binip, İzmet’de iniyoruz. İzmet’de ikindi Namazından önce Fevziye Camii’nde va’az ediyor, namazı müteakıp, sual-cevap ve tavzih faslı, yola koyuluyor,ver elini, Adapazarı. Adapazarı’nda, Hacı Ramo’nun mükellef sofrasında iftar ettikten sonra, bir çay içmeye bile fırsak bulamadan, Orhaniye Camii’nde Kürsü’ye çıkardık. Tozlu Camii, daha büyük olmasına rağmen, Orhaniye Camii Tarihî bir Cami, cemaati de, ihlaslı, leb, denildiğinde, leblebi, denileceğini, müdrik, bir cemaat olduğu için, bir-kaç, akşam Tozlu Camii’nde va’az ettiysek de, daha çok, Orhaniye Camii’ni tercih ederdik...

Yanılmıyorsam, bu yıllarda Kocaeli İl Müftüsü, Medrese Me’zunu, Kayseri’li Abdullah Saraçoğlu idi. Bizlere karşı muhabbeti, Hazreti Üstaz’ımıza karşı derin hürmeti vardı.Derin müsamahası sayesinde, hergün birimiz, İzmit’in en büyük Camii olan, Fevziye Camii’nde va’az edebiliyorduk.

Devrin Sakarya Müftüsü ise, Hazreti Üstaz’ımızın ilk talbesi’nden, 1954 yğılının yaz aylarında İstanbul’da tertip edilen ve o güne kadar, en kalabalık talebe’nin iştirak ettiği ve Hazreti Üstaz’ımızın bizzat ders okuttuğu, Tekâmül sonrası iştirak eden 25 kişinin tamamının, müftülük- vaiz’lik imtihanını kazandığı, 25 kişiden birisi olan, Merhum, Şehabeddin Demirler Hoca’mızdı. Zâten, kendisinin herhangi bir proplem çığkarmayacağı- çıkartmayacağı gibi en büyük desteği vereceği aşikârdır.

1964 Ramazan ayı, çok bereketli, feyizli ve nurlu geçmişti. Bizler Hazreti Üstaz’ımızın vasiyeti ve kerameti istikametinde, hizmet ettiğimiz için, Hereke, İzmit Fevzipaşa Camii cemaati, Adapazarı halkı, hergün bir başka çiçekten bal alan arılar gibi memnun, Hacı Ramo, herkesten daha çok memnun. Sakarya’da, hizmetlere rağbet artmış, yardımlar çoğalmış, hatim cemaatlerine yeni yeni, katılanlar olmuş, çoçuklarını kurs’lara, yurtlara, getiren, teslim edenlerin adedi, artmıştı.

Hazreti Üstaz’ımızın, Sahibizaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid olarak asıl vazifesi, Tecdid,( sünnetleri ihya, şer’î ve tasavvufî bid’atleri imha), irşad ve ihda...

İnsanları hidayete v e rüşde, da’vetin en mü’essir, yolu, va’az ve nasîhattır, işte bizim yaptığımız da, yapmaya çalıştığımızda, budur. Öyle Hatırat vardır, ki, Yâd-ı Cihane Değer...