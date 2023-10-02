GİT- GEL,  SAKARYA  2  SAAT!...

Sultan  Abdülaziz  Han’ın  uğuruna  fabrika  yaptırdığı,  Teşvikıye’nin,  dünya’da  bir  eşi  ve benzeri  bulunmayan,  muhteşem  ve  muazzam,  halısı,  maalesef,  çalındı  ve  yurtdışına  kaçırıldı.1962  veya 1963  yılıydı, Halı,  parça  parça,  çalındığı  ve  yurtdışına  çıkarıldığı  için,  tarihler  kat’î   değil.Yıllar  içinde, Teşviukıye  Camii’ne,  eşe  vefata  edenler,  eşinin  ruhu  için, bir  kelle  halı  getirmiş,  serilmiş, müslümanların  getirdiği  çoğu  makina  dokuma,  değersiz  halılarla, Camii’n  tek  parça,  dünya’da  bir  benzeri bulunmayan, Hereke  el  dokuması  Halı’nın  üzeri,  eski,  değersiz,  çoğu  makina  halılarıyla  kaplanmış,  eski  halı  görünmez  hale  gelmişti.Camii  vazifelilerin ,  imam,müezzin- kayyım,  ihmali  veya  dahli  ile Gece’leri  yatsı  namazlarında  sonra,TarihÎ,   değer’deki  halı, parçalar  halinde  yerinden  sökülmüş,Tır’lara  yüklener  yurtdışına  kaçırılmıştır.Geceleri  bu  faaliyyetlere  muttalî   olup,  soran,  meraklılara, “ Biz,  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğaündeniz, gündüz’leri,  namaz  vakitleri  sık aralıklarla olduğundan  çalışamıyoruz,  geceleri  müsaiud  oluyor, Halı’nın  yıbranan  bölümleri  ta’mir  ediyoruz,” diye,   cevap   veriyolarmış.Bu  kadar  uğraşla, saatler  devam  eden,  Halı’nın  parçalara  ayrılarak, Tır’lara  yüklenip  götürülmesinden, Camii’n  yakınında  bulunan  meşrutalarda  oturan  vazifelilerin  haberdar  olmaması  mümkün  mü? Parça  parça,  Camii’den  çalınan  Halı, Almanya’ya, München( Münih)  Şehrine  götürülüyor, orada,  parçalar  el  dokuma  tekniğiyle  birleştiriliyor, Şark  Halı  Sarayında, Tek  Parça  halinde  dünya’nın  el  dokuması  Tek  Halısı  olarak, Satışa  sunuluyor. Teşvikıe  Camii  Halısı,  belki  de  çalınarak  yurtdışına  kaçırılan,  Tarihimizin  ve  Kültürümüzün  en  hazin  ve  büyük  kaybımızdır.

Asıl  mevzu’umuza  dönelim. Hereke’de  öğle  namazından  önce, va’az  ettikten  sonrae, Namazdan  sonra,  bir  yarğım  saat  kadar  sual- cevap  ve  tavzih  faslından  sonra, yola  çıkıyor, Adapazarı  ya  da  Gölcük  otobüs’lerinden  birine  binip, İzmet’de  iniyoruz. İzmet’de  ikindi  Namazından  önce  Fevziye  Camii’nde  va’az  ediyor, namazı  müteakıp, sual-cevap  ve  tavzih  faslı,  yola  koyuluyor,ver  elini, Adapazarı. Adapazarı’nda,  Hacı  Ramo’nun  mükellef  sofrasında  iftar  ettikten  sonra, bir  çay  içmeye  bile  fırsak bulamadan, Orhaniye  Camii’nde  Kürsü’ye  çıkardık. Tozlu  Camii,  daha  büyük  olmasına  rağmen, Orhaniye  Camii   Tarihî   bir   Cami,  cemaati  de,  ihlaslı, leb,  denildiğinde,  leblebi,  denileceğini,  müdrik,  bir  cemaat   olduğu   için,  bir-kaç,   akşam   Tozlu  Camii’nde  va’az  ettiysek   de,  daha   çok,  Orhaniye   Camii’ni   tercih  ederdik...

Yanılmıyorsam, bu  yıllarda  Kocaeli  İl  Müftüsü,  Medrese  Me’zunu,  Kayseri’li  Abdullah  Saraçoğlu  idi. Bizlere  karşı  muhabbeti,  Hazreti  Üstaz’ımıza  karşı  derin  hürmeti  vardı.Derin  müsamahası  sayesinde,  hergün  birimiz,  İzmit’in  en büyük  Camii  olan,  Fevziye  Camii’nde  va’az  edebiliyorduk.

Devrin  Sakarya  Müftüsü  ise, Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talbesi’nden, 1954  yğılının  yaz  aylarında  İstanbul’da  tertip  edilen  ve  o  güne  kadar,  en  kalabalık  talebe’nin  iştirak  ettiği  ve  Hazreti  Üstaz’ımızın  bizzat  ders  okuttuğu,  Tekâmül  sonrası  iştirak  eden  25 kişinin  tamamının,  müftülük- vaiz’lik  imtihanını  kazandığı,  25  kişiden  birisi  olan,  Merhum, Şehabeddin  Demirler  Hoca’mızdı. Zâten, kendisinin   herhangi  bir  proplem  çığkarmayacağı-  çıkartmayacağı  gibi  en büyük  desteği  vereceği  aşikârdır.

1964  Ramazan  ayı,  çok bereketli,  feyizli  ve  nurlu  geçmişti. Bizler  Hazreti  Üstaz’ımızın  vasiyeti  ve  kerameti  istikametinde,  hizmet  ettiğimiz  için, Hereke, İzmit  Fevzipaşa  Camii  cemaati,  Adapazarı  halkı,  hergün  bir  başka  çiçekten  bal  alan  arılar  gibi  memnun,  Hacı  Ramo,  herkesten  daha  çok  memnun.   Sakarya’da,  hizmetlere   rağbet   artmış,  yardımlar  çoğalmış,  hatim   cemaatlerine   yeni  yeni,   katılanlar   olmuş,  çoçuklarını   kurs’lara,   yurtlara,  getiren,  teslim   edenlerin   adedi,  artmıştı.

Hazreti  Üstaz’ımızın,    Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil   ve   Mükemmil,  Medâr  Mürşid  ve   Müceddid  olarak   asıl   vazifesi,  Tecdid,(  sünnetleri  ihya, şer’î    ve  tasavvufî  bid’atleri  imha),  irşad  ve  ihda...

İnsanları  hidayete  v e  rüşde,  da’vetin   en  mü’essir,  yolu, va’az   ve   nasîhattır,  işte  bizim  yaptığımız  da,  yapmaya   çalıştığımızda,  budur.  Öyle   Hatırat  vardır, ki,  Yâd-ı   Cihane   Değer...