HACI  RAMO  ( 2 )

Hacı  Ramo, (  Abdurrahman  Sevimli)  Amca, Kısıklı  Meydanı’nda  Tramvay’dan  inince,  Efendi  Hazret’lerinin   Ziyarethane’sinin    adrasini   sormak   için,   temiz  yüzlü,  nispeten,   mu’temed birisini  aradı. Bu   arada,  gözüne   resmî urbalı,  genç  bir  poliş   me’muru   ilişti. “İşte  tam  da,  adres  suracağım, birisi,  bu   olmalı, “ dedi,   yanına   yaklaştı    ve   kıt  Trkçasiyle, “ Burada  bir  Hazret  olacak, adresi  neresi   olacak? “  diye  sordu. Polis  me’muru,  bu  kıt  Türkçe   ifadelerden   herhangi  bir  şey   anlayamamıştı.  Orada  bulunan, “ Taharrî   me’mur’larından  birisine, “ Bak,  bu   amca   bir  şeyle r  söyliyor,  fakat   ben  anlayamadım,  bir  de  sen  dinle,  dedi.  Hacı  Ramo, kıt  Türkçesiyle,  meramını   bir   kerre   de,  sivil,  Taharrî   me’muruna   anlattı. Taharrî    me’muru,   hergün,  aynı  maksadla  gelen,  onlarca   ziyaretçiyle,  karşılaştığı  için,  Ramo  Amca’nın   maksadını  anlamıştı.   “Bak,  Amca, Ha  şu   Apartman’nın   açık   olan  kapısından   gir,   yukarı   katlara  çıkmadan,  tam  karşındaki  kapıdan  bahçe’ye  gir,  40-50   metre  kadar  yürü, tek  katlı  binayı   göreceksin,  zâten,  seni,   orada   birileri  karşılar,   haydi,  buyur, bu   açık   kapıdan,   gir, bakalım.” Dedi.-  Çamlıc apalas  Apartmanı  ile  kövşk  arasında  kalan,  tek  katlı, küçük  bir  mutfağı  ve  lavobası bulunan  iki  odalı  mütevazÎ’  Ziyarethane’nin   müstekıl bir  girişi  yoktu.  Onun  için  Çamlıca  Apaertmanı’nın  iki  kapısından  birisi  daime  açık  bırakılırdı. Ancak, vaziyeti  b.ilenler  girer, başkalarının  dikkatini  bile  çekmezdi.-

İlâhî  Tecelli, Hacı  Ramo’ya,  adres  ta’rif  eden,  Hazreti  Üstaz’ımızı   ta’kible   vazifeli,   hem    resmî  urbalı,  polis  me’muru,  hem  de, Hazreti   Üstaz’ımızı    ziyarete   gelenleri   sorgulayan,   kayda   ayan,  fişleyen’lerden   birisi   olan,   taharrî    me’muru,   zaman   içinde,   hidayete   erdiler,  Hazreti  Üstaz’ımıza   kapılandılar,  daha sonraki  yıllarda,  hem  me’muriyyetlerinde,  hem  de  emekli  olduktan  sonra, mühim  hizmletler  ifa  ettilir. Bu  satırların  muharriri,  Hacı  Ramo   hikayesini,  bizzat,  bu   muhatapların’dan   dinlemiştim...

Hacı  Ramo,  biraz  korkak,  biraz   müteddid,  nasıl    karşılanağını   bilmeden,  Apartman   kapısından  içeri   girdiğinde,  Ziyarethane’de    bulunan   Efiendi    Hazretleri, Ali  Dayı’ya,  “  Ali  Dayı! Misafir’imiez  geliyor, kendisini  kapıda  karşılayın,  buraya   getiriniz,” buyuruyor.  Ali  Dayı, Ramo  Amca’yı  Apartman’ın  bahçe’ye  çıkış  kapısında   karşılar,  huzura   getirir, Eefendi  Hazret’leri,  ilk   def’a’â,  karşılaştığı   ve   ismini  de  kimseden  duymadığı,  Hacı  Ramo’ya, “ Hoşgeldin,  Hacı  Ramo,”  diye,  hitap  ediyor.  Bu  hitap  yıllarca  kendisini  bulabilmek  için  uğraştığı, Tensib-i  İlâhî, nasib-i   Ezealisiyle  kavuştuğu, Mürşid-i  Kâmil’in  kendisine  lakabıyla,” Hoşgeldin,  Hacı  Ramo,”  hitap  etmesi  hayretini, bağlılığını,  sadakatini   bir   derce   daha  artırır.  Önünde  diz  çöker, intisab  eder,   kapılanır,

Hikaye’nin  bu  bölyümünü  de,  bizzat,  muhataplarından,  Merhum,  Ali  Dayı’dan   dinlemiştim.

Hacı  Ramo,  bu  ilk buluşma  ve  intisab’tan sonra, daimî  İkâmetgah’ı   Sakarya’nın  Merkez  İlçesi,Adapazarı’na  döndü.  Adapazarı-  İstanbul  araskı  çok uzak biermesafe  değildi,  hafta’da  bir  veya  15  gündebir  Efendi  Hazret’lerini  ziyarete  geliyor,  aldığı  ilham, feyiz  ve  ta’limat  ile,  hizmetlerine  devam  ediyordu.  Heazreti  Üstaz’ımızın  kendisine, “  Gel!  Bakalım,  Ramo  Amca,”  diye  hitabındansonra,  artık,  Abdurrahman  Sevimli,  herkesin  Ramo  Amcası  olmuştu. Çok  yakınlarının,  evladı’nın  dışında  hiç  kimse  adını  bilmez, adıoyla  hitap  etmez, “ Ramo  Amca,” derdik, derlerdi

Hazreti  Üstaz’ımızın, 16  Eylül  1959   tarihinde   irtihal   buyurmasından   sonra,  bir  de,  27  Mayıs 1960   Darbe-i   Hükûmetinden  sonra,  Tedrisat  hizmetleri  kısa  bir müddet  inkıta’ya    uğramıştı.Hemen  sonraki  inkişaf  ve  fgütuhat  döneminde,  Hacı  Ramo  önderliğindeki   Kardeşlerimiz,  Adapazarı   ve  civarında  büyük hizmetlere  imza  attılar...