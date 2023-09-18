HACI RAMO ( 2 )

Hacı Ramo, ( Abdurrahman Sevimli) Amca, Kısıklı Meydanı’nda Tramvay’dan inince, Efendi Hazret’lerinin Ziyarethane’sinin adrasini sormak için, temiz yüzlü, nispeten, mu’temed birisini aradı. Bu arada, gözüne resmî urbalı, genç bir poliş me’muru ilişti. “İşte tam da, adres suracağım, birisi, bu olmalı, “ dedi, yanına yaklaştı ve kıt Trkçasiyle, “ Burada bir Hazret olacak, adresi neresi olacak? “ diye sordu. Polis me’muru, bu kıt Türkçe ifadelerden herhangi bir şey anlayamamıştı. Orada bulunan, “ Taharrî me’mur’larından birisine, “ Bak, bu amca bir şeyle r söyliyor, fakat ben anlayamadım, bir de sen dinle, dedi. Hacı Ramo, kıt Türkçesiyle, meramını bir kerre de, sivil, Taharrî me’muruna anlattı. Taharrî me’muru, hergün, aynı maksadla gelen, onlarca ziyaretçiyle, karşılaştığı için, Ramo Amca’nın maksadını anlamıştı. “Bak, Amca, Ha şu Apartman’nın açık olan kapısından gir, yukarı katlara çıkmadan, tam karşındaki kapıdan bahçe’ye gir, 40-50 metre kadar yürü, tek katlı binayı göreceksin, zâten, seni, orada birileri karşılar, haydi, buyur, bu açık kapıdan, gir, bakalım.” Dedi.- Çamlıc apalas Apartmanı ile kövşk arasında kalan, tek katlı, küçük bir mutfağı ve lavobası bulunan iki odalı mütevazÎ’ Ziyarethane’nin müstekıl bir girişi yoktu. Onun için Çamlıca Apaertmanı’nın iki kapısından birisi daime açık bırakılırdı. Ancak, vaziyeti b.ilenler girer, başkalarının dikkatini bile çekmezdi.-

İlâhî Tecelli, Hacı Ramo’ya, adres ta’rif eden, Hazreti Üstaz’ımızı ta’kible vazifeli, hem resmî urbalı, polis me’muru, hem de, Hazreti Üstaz’ımızı ziyarete gelenleri sorgulayan, kayda ayan, fişleyen’lerden birisi olan, taharrî me’muru, zaman içinde, hidayete erdiler, Hazreti Üstaz’ımıza kapılandılar, daha sonraki yıllarda, hem me’muriyyetlerinde, hem de emekli olduktan sonra, mühim hizmletler ifa ettilir. Bu satırların muharriri, Hacı Ramo hikayesini, bizzat, bu muhatapların’dan dinlemiştim...

Hacı Ramo, biraz korkak, biraz müteddid, nasıl karşılanağını bilmeden, Apartman kapısından içeri girdiğinde, Ziyarethane’de bulunan Efiendi Hazretleri, Ali Dayı’ya, “ Ali Dayı! Misafir’imiez geliyor, kendisini kapıda karşılayın, buraya getiriniz,” buyuruyor. Ali Dayı, Ramo Amca’yı Apartman’ın bahçe’ye çıkış kapısında karşılar, huzura getirir, Eefendi Hazret’leri, ilk def’a’â, karşılaştığı ve ismini de kimseden duymadığı, Hacı Ramo’ya, “ Hoşgeldin, Hacı Ramo,” diye, hitap ediyor. Bu hitap yıllarca kendisini bulabilmek için uğraştığı, Tensib-i İlâhî, nasib-i Ezealisiyle kavuştuğu, Mürşid-i Kâmil’in kendisine lakabıyla,” Hoşgeldin, Hacı Ramo,” hitap etmesi hayretini, bağlılığını, sadakatini bir derce daha artırır. Önünde diz çöker, intisab eder, kapılanır,

Hikaye’nin bu bölyümünü de, bizzat, muhataplarından, Merhum, Ali Dayı’dan dinlemiştim.

Hacı Ramo, bu ilk buluşma ve intisab’tan sonra, daimî İkâmetgah’ı Sakarya’nın Merkez İlçesi,Adapazarı’na döndü. Adapazarı- İstanbul araskı çok uzak biermesafe değildi, hafta’da bir veya 15 gündebir Efendi Hazret’lerini ziyarete geliyor, aldığı ilham, feyiz ve ta’limat ile, hizmetlerine devam ediyordu. Heazreti Üstaz’ımızın kendisine, “ Gel! Bakalım, Ramo Amca,” diye hitabındansonra, artık, Abdurrahman Sevimli, herkesin Ramo Amcası olmuştu. Çok yakınlarının, evladı’nın dışında hiç kimse adını bilmez, adıoyla hitap etmez, “ Ramo Amca,” derdik, derlerdi

Hazreti Üstaz’ımızın, 16 Eylül 1959 tarihinde irtihal buyurmasından sonra, bir de, 27 Mayıs 1960 Darbe-i Hükûmetinden sonra, Tedrisat hizmetleri kısa bir müddet inkıta’ya uğramıştı.Hemen sonraki inkişaf ve fgütuhat döneminde, Hacı Ramo önderliğindeki Kardeşlerimiz, Adapazarı ve civarında büyük hizmetlere imza attılar...