HACI RAMO!...

Tanıma  şerefi’ne  erdiğim,  Sahabe    Devri   insan’larından  birisi  de,  şüphesiz,  Adapazar’lı,  Merhum,  Ramo  Amca  idi;    Hacı  Ramo, Türkiye’ye   hicret  ettikten  sonra,  aldığı soyadıyla,  Abdurrahman  Sevimli, ( 1312- 1896)  yılında  Saraybosna’da  dünyaya   geldi. Boşnak  asıllı,  evlâd-i  Fâtihân’dan  olan,  Hacı  Ramo, (  Abdurrahman  Sevimli)  1953  Yılında,  Türkiye’ye  hicret  etti  ve  Sakarya’nın  Merkez  İlçesi,  Adapazarı4’na  yerleşti.

Kendisi, Balkan’ların,  Balkan  İslâm  devlet’lerinin Osmanlı  Devlet-i  aliyye’mizden  koparılıp, Kominizm    işgaline   birerbir   şahid’lik  edenlerdendir. Balkan  İslâm  Ülkelerinde,  evlâd-i   Fâtihân’dan  ulema  ve  ehl-i  Tasavvuf,  Kominizm  rejmi  idaresi  tarafından,  öldürülmüş,  hepse  atılmış,  bir  yolunu  bulanlar,  Türkiye’ye  hicret  etmişler.

Hacı  Ramo  bu  fetret  döneminde,  rü’la’larına  giren,Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Miedâr  Mürşid  ve  Müceddidi  aramaktadır. Bunun  için  her  çareye  başvurmuştur. Tensib-i  İlâhî  VE  Nasib-İ  Ezelisiyle,  müteaddid  rü’ya’larında  ve  yakaza  olarak  araştırmalarında,  aradığının  Türkiye’de  olduğu  kendisine  ihsas  edilmiştir. Zâten, Türkiye’ye  hicret  etmeyi  kafasına  koymuşken,  aradığının  Türkiye’de  ve  İstanbul’da  olduğunu  anlayınca,  artık,  bir  an  evvel çareler  arayacak,  imkânlar  kovaalayacak bir  an  evvel, Türkiye’ye  hicret  edecektir. Beklediği  imkânlar  hasıl  olarak,  devletler  arası  anlaşmalarla  Türkiye’ye  hicret  imkanı  doğar.  Hacı  Ramo, 1953  yılında, Türkiuye’ye  hicret  eder,  Adapazarı’nada    ikamet   etmeye    başlar.

Birinci  aşama  tamamlanmış   yıllarca   beklediği,   rü’ya’larına    giren,   hicret   tamamlanmış,  Anayurda   gelmiştir.  Şimdi   sıra,  rü’ya’larında   kendisine    bildirilen,  ihsas   edilen,  Mürşid-i  Kâmil’i   bulmaya  ve   ona   kapılanmaya   gelmiştir.

Sorup,  soruşturur,  Mürşid-i  Kâmil’in,  Hâne-i  Saâdet’lerinin,  Üsküdar,  Çamlıca-  Kısıklı’da  olduğunu  ögrenir.

Kısıklı,o  devirlerde, Altûnîzâde  ile,  Bulgurlu   köyü  arasında, en  küçüğü,  10  dönümlük  arazî’ler  içerisinde  yer  alan,  kış   aylarında,   İstanbul’un,   Şişli,   Nişantaşı,  Lâleli,    gibi,   mu’tena  semtlerinde   ikamet   eden,   bilhassa,    müslüman   zenginlere   aid,  40   civarında    Konağın  bulunduğu,  Üsküdar’ın   küçük   bir   mahallesiydi. Burada,  Meşhur,   Konyalı,   Mustafa   Doğanbey’e    aid,  1950’li    yıllarda,   Tedrisat   için  tahsis   ettiği,  bir   Konak  da,   vardı.

Süleyman  Efendi   Hazretleri,    1951   yılında,  İkamet    buyurduğu,  Şehzâdebaşındaki,  Damadı,  Kemal  Kacar  Bey’in   Pederleri,   Halil  Kacar’a   aid,  üç   katlı,   Ahşap   Konak’tan,   Kısıklı’da,  satın  alınan,  Kısıklı   Meydanı’na - o  devirde  henüz,  günümüz   Ankara  Ydolu  açılmamıştı, Anadolu’dan  İstanbul’a  giriş,  Molla  Fenari   Üzerinden, Sarıgazi,  Dudullu,  Ümraniye,  Bulgurlu   güzergah’ını  ta’kiben,  Kısıklı’dan,  geçer,   Üsküdar’a  ulaşırdı.-    ve   Anayola   cepheli ,   geniş    arsa’nın    üst ,  tepe    noktasına,  ikametgah-  köşk,     meydan- Anayol    cephesine   de,  2   Bloklu,   Çamlıcapalas   Apartmanı,   arada,  kalan    bahçenin   kuzey   köşesinde   de,   mütevâzî’,  Ziyarethâne   inşa   ettirilmişti.  Kısıklı,  40 konaklı,  Üsküdar’ın  küçük  bir  mahallesi  olmasına  rağmen,  hem  Kadıköyü’nden,  hem  de  Üsküdardan  Kısıklı’ya  Tramvay  seferi  yapılırdı.  Kadıköyü’nden  1 Numaralı,  Üsküdar’dan  2 Numaralı  Tramvaylar gece,  saat  23’e  kadar  sık  aralıklarla  sefear’ler  yaparlardı.   Hazreti   Üstaz’ımız     Şehzâdebaşın’dan  Kısıklı’ya  intikaliyle  birlikte,  Kısıklı  Meydanında,  İkâmetgah,  Apartman   ve   Ziyârethâne   çevresinde,   onlarca,   sivil,   Emniyyet   Mensubu,-  Ki,   o   yıllarda,  bu  me’murlara,   “ Taharrî,    Me’muru,”   denilirdi.  Devamlı,   Efendi   Hazret’llerini   ta’kip   ediyorlar, nereye  gidip- geldiğini,   kimlerle   görüştüğünü,  Apartman’a,   Ziyarethane’ye   ve   Köşk’e,   kimlerin  girip-  çıktığını,   tespit  edip,  rapor’luyorlar.  Kısıklı,  yukarıda   ifade   edildiği  gibi,  40  Konak’tan  ibaret,  Üsküdar’ın   en   küçük   bir   mahallesi   olduğu   halde,  Kısıklı,  Kadıköyü   ve   Üsküdar  Tramvay  duraklarının  soın  durağı,   bir  önceki  durak, “  Sarıkaya,  burada,  Boğazı   ve   çepeçevre  bütün   muhiti   gören,   bir  tepecik    vardır.   Süleeyman   Efendi   Hazret’leri,  Kısıklı’ya   intikal   edip, burada   ikamet   etmeye   başlayıanca,  bu   Tepe’ye   bir   karakol   binası   yaptırılmış   ve   derhal  karakıol   faaliyyete    geçirilmişti.   Zaman   zaman,   İstanbul   Eğmniyet    Müdürlüğü’nün,   muhtelif  birimlerine   tahsis   edilen,   bu   bina,   hâlen,   Sarıkaya’da,   Tepe   üstünde,   Emniyet    Birimlerine  hizmet   verme   mekân’ı   olmaya   devam   ediyor.

Hacı  Ramo’nun,  Saraybosna’da    başlayan,  Sahibizamanı,   Mürşid-i   Kâmil   ve   Müceddidi   bulma  ve   kapılanma   aşkı,  Türkiye’ye   hicret    ettikten   sonra,   daha   da   depreşti.  Efendi   Hazret’lerine  ulaşabilmek   için,   herkese   soruyor,   her  rastladığına,   hızır   nazarıyla   bakıyor,  kendisini,   Efendi  Hazretlerine    delalet   edeceğine   inanıyordu.  Nihayet,   adresi   öğrenmiş,  nasıl   gidebileceği  ta ’rifini   de,   almıştı.   Artık,  çok   yaklaşmıştı.   Adapazarı’ndan,  Arifiye  Tren  İstasyonu’na  gitti,  buradan,  Mototrenle,   Haydarpaşa’ya,    ta’rif   edildiği   gibi,  Haydarpaşa    Tramvay   Durağı’ndan,   1 Numaralı,   Kadıköyü- Kısıklı,   Tramvayı’na    bindi,   son   durak,   Kısıklı   Meydanı’nda   indi.  Ve!...   