HACI RAMO!...

Tanıma şerefi’ne erdiğim, Sahabe Devri insan’larından birisi de, şüphesiz, Adapazar’lı, Merhum, Ramo Amca idi; Hacı Ramo, Türkiye’ye hicret ettikten sonra, aldığı soyadıyla, Abdurrahman Sevimli, ( 1312- 1896) yılında Saraybosna’da dünyaya geldi. Boşnak asıllı, evlâd-i Fâtihân’dan olan, Hacı Ramo, ( Abdurrahman Sevimli) 1953 Yılında, Türkiye’ye hicret etti ve Sakarya’nın Merkez İlçesi, Adapazarı4’na yerleşti.

Kendisi, Balkan’ların, Balkan İslâm devlet’lerinin Osmanlı Devlet-i aliyye’mizden koparılıp, Kominizm işgaline birerbir şahid’lik edenlerdendir. Balkan İslâm Ülkelerinde, evlâd-i Fâtihân’dan ulema ve ehl-i Tasavvuf, Kominizm rejmi idaresi tarafından, öldürülmüş, hepse atılmış, bir yolunu bulanlar, Türkiye’ye hicret etmişler.

Hacı Ramo bu fetret döneminde, rü’la’larına giren,Sahibizaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Miedâr Mürşid ve Müceddidi aramaktadır. Bunun için her çareye başvurmuştur. Tensib-i İlâhî VE Nasib-İ Ezelisiyle, müteaddid rü’ya’larında ve yakaza olarak araştırmalarında, aradığının Türkiye’de olduğu kendisine ihsas edilmiştir. Zâten, Türkiye’ye hicret etmeyi kafasına koymuşken, aradığının Türkiye’de ve İstanbul’da olduğunu anlayınca, artık, bir an evvel çareler arayacak, imkânlar kovaalayacak bir an evvel, Türkiye’ye hicret edecektir. Beklediği imkânlar hasıl olarak, devletler arası anlaşmalarla Türkiye’ye hicret imkanı doğar. Hacı Ramo, 1953 yılında, Türkiuye’ye hicret eder, Adapazarı’nada ikamet etmeye başlar.

Birinci aşama tamamlanmış yıllarca beklediği, rü’ya’larına giren, hicret tamamlanmış, Anayurda gelmiştir. Şimdi sıra, rü’ya’larında kendisine bildirilen, ihsas edilen, Mürşid-i Kâmil’i bulmaya ve ona kapılanmaya gelmiştir.

Sorup, soruşturur, Mürşid-i Kâmil’in, Hâne-i Saâdet’lerinin, Üsküdar, Çamlıca- Kısıklı’da olduğunu ögrenir.

Kısıklı,o devirlerde, Altûnîzâde ile, Bulgurlu köyü arasında, en küçüğü, 10 dönümlük arazî’ler içerisinde yer alan, kış aylarında, İstanbul’un, Şişli, Nişantaşı, Lâleli, gibi, mu’tena semtlerinde ikamet eden, bilhassa, müslüman zenginlere aid, 40 civarında Konağın bulunduğu, Üsküdar’ın küçük bir mahallesiydi. Burada, Meşhur, Konyalı, Mustafa Doğanbey’e aid, 1950’li yıllarda, Tedrisat için tahsis ettiği, bir Konak da, vardı.

Süleyman Efendi Hazretleri, 1951 yılında, İkamet buyurduğu, Şehzâdebaşındaki, Damadı, Kemal Kacar Bey’in Pederleri, Halil Kacar’a aid, üç katlı, Ahşap Konak’tan, Kısıklı’da, satın alınan, Kısıklı Meydanı’na - o devirde henüz, günümüz Ankara Ydolu açılmamıştı, Anadolu’dan İstanbul’a giriş, Molla Fenari Üzerinden, Sarıgazi, Dudullu, Ümraniye, Bulgurlu güzergah’ını ta’kiben, Kısıklı’dan, geçer, Üsküdar’a ulaşırdı.- ve Anayola cepheli , geniş arsa’nın üst , tepe noktasına, ikametgah- köşk, meydan- Anayol cephesine de, 2 Bloklu, Çamlıcapalas Apartmanı, arada, kalan bahçenin kuzey köşesinde de, mütevâzî’, Ziyarethâne inşa ettirilmişti. Kısıklı, 40 konaklı, Üsküdar’ın küçük bir mahallesi olmasına rağmen, hem Kadıköyü’nden, hem de Üsküdardan Kısıklı’ya Tramvay seferi yapılırdı. Kadıköyü’nden 1 Numaralı, Üsküdar’dan 2 Numaralı Tramvaylar gece, saat 23’e kadar sık aralıklarla sefear’ler yaparlardı. Hazreti Üstaz’ımız Şehzâdebaşın’dan Kısıklı’ya intikaliyle birlikte, Kısıklı Meydanında, İkâmetgah, Apartman ve Ziyârethâne çevresinde, onlarca, sivil, Emniyyet Mensubu,- Ki, o yıllarda, bu me’murlara, “ Taharrî, Me’muru,” denilirdi. Devamlı, Efendi Hazret’llerini ta’kip ediyorlar, nereye gidip- geldiğini, kimlerle görüştüğünü, Apartman’a, Ziyarethane’ye ve Köşk’e, kimlerin girip- çıktığını, tespit edip, rapor’luyorlar. Kısıklı, yukarıda ifade edildiği gibi, 40 Konak’tan ibaret, Üsküdar’ın en küçük bir mahallesi olduğu halde, Kısıklı, Kadıköyü ve Üsküdar Tramvay duraklarının soın durağı, bir önceki durak, “ Sarıkaya, burada, Boğazı ve çepeçevre bütün muhiti gören, bir tepecik vardır. Süleeyman Efendi Hazret’leri, Kısıklı’ya intikal edip, burada ikamet etmeye başlayıanca, bu Tepe’ye bir karakol binası yaptırılmış ve derhal karakıol faaliyyete geçirilmişti. Zaman zaman, İstanbul Eğmniyet Müdürlüğü’nün, muhtelif birimlerine tahsis edilen, bu bina, hâlen, Sarıkaya’da, Tepe üstünde, Emniyet Birimlerine hizmet verme mekân’ı olmaya devam ediyor.

Hacı Ramo’nun, Saraybosna’da başlayan, Sahibizamanı, Mürşid-i Kâmil ve Müceddidi bulma ve kapılanma aşkı, Türkiye’ye hicret ettikten sonra, daha da depreşti. Efendi Hazret’lerine ulaşabilmek için, herkese soruyor, her rastladığına, hızır nazarıyla bakıyor, kendisini, Efendi Hazretlerine delalet edeceğine inanıyordu. Nihayet, adresi öğrenmiş, nasıl gidebileceği ta ’rifini de, almıştı. Artık, çok yaklaşmıştı. Adapazarı’ndan, Arifiye Tren İstasyonu’na gitti, buradan, Mototrenle, Haydarpaşa’ya, ta’rif edildiği gibi, Haydarpaşa Tramvay Durağı’ndan, 1 Numaralı, Kadıköyü- Kısıklı, Tramvayı’na bindi, son durak, Kısıklı Meydanı’nda indi. Ve!...