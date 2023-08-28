İSTANBUL’DA   BAYRAM   ZİYARETLERİ!...


1962  Ramazan  Bayramından  i’tibaren,  bütün   bayramlarda,  Çamlıca- Kısıoklı’daki   Ziyarethane’de   bulunur,    misafir’leri    kapıda  karşılar,  kapıda  uğurlardım. Bey’leri,  girişe  yakın   Ziyarethane’de,  Hanımefendileri, tepedeki  köşk’de,  ağırlardık.  Çamlıca   Apartmanı’nın   girişinden   i’tibaren,  misafirlerimize   rehberlik  ederdim.
Kadîm  İstanbul  adeti-  geleneği, Koç, Sabancı, Üretmen,  Doğanbey,  Bürüngüz   aileleri   gibi,  İslâmî  hassâsiyeti  olan  aileler,  bilhassa,    bayramlarrda,   Çamlıca’lı,  Süleyman   Efendi    Hazretleri,  Süleyman  Hilmi  Tunahan’ı,  İstanbul  Müftüsü,  Ömer  Nasûhî   Bilmen’i,  Adana’lı,  Mahmud  Sami  Rmazanoğlu’nu, Dersiamlar’dan,  Seniyyüddin  Başak’ı  (  İstanbul-  Göztepe’de  Muhteşem  bir  konağı  v ardı), Ali  Sümbül  Efendi    ve  driğer  hürmete  layık   zevatı   ziyareat   ederlerdi.
1965  Yılı’nın  Ramazan   Bayramında,  Bayramın  birinci   günü,  Tavşanlı’dan  döndüm,  Ziyarethane’de,  rehberlik  ve  diğer  hizmetlerni  devr’aldım,   Ziyaretler,   Ramazan   bayram’larında,  üçgün,   Kurban   bayramlarında   ise,  dört  gün  devam   ederdi.
Bayram’dansonra,  asıl  vazifeme  Çatalca’ya  döndüm. Talebe’nin  tamamı  henüz, Ramazan  ayında  gittikleri  yerlerden  ya  da  memleketlerinden  dönmemişlerdi. Ama,  resmî   mesâî   başlamıştı.
Çatalca  Müftüsü, Lutfi  Davran  Ağabey,  Ferhatpaşa  Camii’nin  avlusunda  bulunan  kubbeli,Resmî  Müftülük  Dairesindeydi. Kendisini  ziyaret  ettim,Ramazan  ayında  hizmetlerin  nasıl  geçtiğinden  filan bahsettik,  Kütahya’dan,    Hacı  Nuri   Temizerlerden,  Emet’den,  Hacı  Süleyman  Ekmekçi  Amca,  oğulları,  Hacı  Halil  ve  Hacı  Cemal  Bey’lerden sordu,  konuştuk,sohbet  ettik.
Tavşanlı’dan  dönüş  sırasında,  cebime  konulan  zarfı,  masa’nın  üzerine  koydum. Ne  kadar  para  var  dedi.” Ağabey,  saymadım, bilmiyorum,   buyurunuz,  siz,  sayınız,”  dedim.   “  Allah, Allah!  Nasıl  şey,” Yolda bulsanız  bile  sayınız,”  denilir,  Zarfı  açtı, saydı, zarfın  içinde, o  yıllarda,  Çatalca  İlçe  Merkezinde, üçyüz  m’2  arsa  içinde  tek  katlı  bir  villa  tipi  ev  alınabilecek  miktarda  bir  meblağ  vardı. Kayda  geçirdi,  emanet çekmesine  koydu.
Tam  bir  Sahabe  dönemi,  Asr-ı  Saâdet  devri  insanı’ından  bahsediyoruz; O  yıllarda,  4.500  Nüfuslu,  Çatalca  İlçe  Merkez’inde,Müftü,  imam- müezzin  ve  talebe’nin  dışında,  isim  isim,  sayabilirim, beş  vakit  namaz  kılan  yedi  kişi  vardı.   Rize   Çayeli’li,   Fırıncı    Osman,  Fırında  çalışan,  Kürekçi,  Patriyod,  İrfan  Efendi,  Börekçi   Arnavudt   Kardeşer,  Manifaturacı,   Ali  Taşkın,  Bakkal   Rauf  ve  onun, Kaim-i   Biraderi, Marangoz,   İlhami  Kaya...
Lutfi  Davran  Ağabey  böylesi  bir  yerde,  55  kişilik Tekâmül  Kursu’nun  iaşe  ve  ibatesini  tek  başına  karşılıyordu.
Çatalca   İlçe   Merkezi   böylesine,  az  bir  nüfusa   sahip   olmasına  rağmen,  hinderlandı   çok   geniş, 94  Pâre  köyü,  Merkez   İlçe   Nüfusu   kadar   nüfus  yoğunluğu  olan, Büyükçekmece,  Istıranca   ve  Karacköy  gibi,  Nahiye   Merkez’leri   vardı. Merkez  İlçe’den   herhangi   bir  yardım   gelmemesine  rağmen,  civar  köy  ve  nahiyelerden, Tarhana,   bulgur,   Kuru  gıda   Bakliyat,  Patetes   ve   soğan  yardımıı   alınıyordu
Lutfi  Ağabey,  Çatalca’nın   Çakıl  Köyü’ndendi. Aile  olarak,  küçük  çaplı,  Tarım  ve  Hayvancılık  yapıyorlardı.Çatalca’da, Ferhatpaşa  Camii, Kurs  ve  Müftülük  yakınında  kendisine  ait  iki  katlı  evi, bitişiğinde  besledikleri,  ineğin  ahırı  vardı.  O  yıllarda, Bakkal’larda,  Markeat’lerde(  gerçi  market  yoktu  ya) süt,  yoğurt, Peynir  sütten  üretilen  gıdalar  satılmazdı. Hatta  bunların satılması  ayıp  sayılırdı. İneği  olan  komşu  ineği  olmayan  komşusuna  süt, yoğurt, peyniri  zaten  ücretsiz  olara  verirdi.
Lutfi  Ağabey,aldığı Müftülük  maaşı’nın  tek  bir  kuruşunu  bile  evine, ailesine  harcamazdı.Zaten, 200 Lira  civarındaki  Müftülük  Maaşını,  emanet  sandığı  olarak,  kullandığı,  Ahşap   Masa’nın  ikinci  çekmesine  koyar,   birinci  Çekmecede’ki, “ Beytü’l-male,”  aid,  meblağ  bittiğinde,  maaş’ından  kullanır,  maaşı  bittiğinde   de, Üçüncü   Çekmece’deki    emanet  paralardan  harcama  yapardı.  Beytü’male  yardım  geldiğinde   sırasıyla  emanet  paralar,  yetiyorsa  maaş   paraları   yerine  konluyor, böylesine  zincirleme  bir  alış-veriş, “ Karz-ı  Hasen,”  muamelesi  yörütülüyordu...