İSTANBUL’DA BAYRAM ZİYARETLERİ!...



1962 Ramazan Bayramından i’tibaren, bütün bayramlarda, Çamlıca- Kısıoklı’daki Ziyarethane’de bulunur, misafir’leri kapıda karşılar, kapıda uğurlardım. Bey’leri, girişe yakın Ziyarethane’de, Hanımefendileri, tepedeki köşk’de, ağırlardık. Çamlıca Apartmanı’nın girişinden i’tibaren, misafirlerimize rehberlik ederdim.

Kadîm İstanbul adeti- geleneği, Koç, Sabancı, Üretmen, Doğanbey, Bürüngüz aileleri gibi, İslâmî hassâsiyeti olan aileler, bilhassa, bayramlarrda, Çamlıca’lı, Süleyman Efendi Hazretleri, Süleyman Hilmi Tunahan’ı, İstanbul Müftüsü, Ömer Nasûhî Bilmen’i, Adana’lı, Mahmud Sami Rmazanoğlu’nu, Dersiamlar’dan, Seniyyüddin Başak’ı ( İstanbul- Göztepe’de Muhteşem bir konağı v ardı), Ali Sümbül Efendi ve driğer hürmete layık zevatı ziyareat ederlerdi.

1965 Yılı’nın Ramazan Bayramında, Bayramın birinci günü, Tavşanlı’dan döndüm, Ziyarethane’de, rehberlik ve diğer hizmetlerni devr’aldım, Ziyaretler, Ramazan bayram’larında, üçgün, Kurban bayramlarında ise, dört gün devam ederdi.

Bayram’dansonra, asıl vazifeme Çatalca’ya döndüm. Talebe’nin tamamı henüz, Ramazan ayında gittikleri yerlerden ya da memleketlerinden dönmemişlerdi. Ama, resmî mesâî başlamıştı.

Çatalca Müftüsü, Lutfi Davran Ağabey, Ferhatpaşa Camii’nin avlusunda bulunan kubbeli,Resmî Müftülük Dairesindeydi. Kendisini ziyaret ettim,Ramazan ayında hizmetlerin nasıl geçtiğinden filan bahsettik, Kütahya’dan, Hacı Nuri Temizerlerden, Emet’den, Hacı Süleyman Ekmekçi Amca, oğulları, Hacı Halil ve Hacı Cemal Bey’lerden sordu, konuştuk,sohbet ettik.

Tavşanlı’dan dönüş sırasında, cebime konulan zarfı, masa’nın üzerine koydum. Ne kadar para var dedi.” Ağabey, saymadım, bilmiyorum, buyurunuz, siz, sayınız,” dedim. “ Allah, Allah! Nasıl şey,” Yolda bulsanız bile sayınız,” denilir, Zarfı açtı, saydı, zarfın içinde, o yıllarda, Çatalca İlçe Merkezinde, üçyüz m’2 arsa içinde tek katlı bir villa tipi ev alınabilecek miktarda bir meblağ vardı. Kayda geçirdi, emanet çekmesine koydu.

Tam bir Sahabe dönemi, Asr-ı Saâdet devri insanı’ından bahsediyoruz; O yıllarda, 4.500 Nüfuslu, Çatalca İlçe Merkez’inde,Müftü, imam- müezzin ve talebe’nin dışında, isim isim, sayabilirim, beş vakit namaz kılan yedi kişi vardı. Rize Çayeli’li, Fırıncı Osman, Fırında çalışan, Kürekçi, Patriyod, İrfan Efendi, Börekçi Arnavudt Kardeşer, Manifaturacı, Ali Taşkın, Bakkal Rauf ve onun, Kaim-i Biraderi, Marangoz, İlhami Kaya...

Lutfi Davran Ağabey böylesi bir yerde, 55 kişilik Tekâmül Kursu’nun iaşe ve ibatesini tek başına karşılıyordu.

Çatalca İlçe Merkezi böylesine, az bir nüfusa sahip olmasına rağmen, hinderlandı çok geniş, 94 Pâre köyü, Merkez İlçe Nüfusu kadar nüfus yoğunluğu olan, Büyükçekmece, Istıranca ve Karacköy gibi, Nahiye Merkez’leri vardı. Merkez İlçe’den herhangi bir yardım gelmemesine rağmen, civar köy ve nahiyelerden, Tarhana, bulgur, Kuru gıda Bakliyat, Patetes ve soğan yardımıı alınıyordu

Lutfi Ağabey, Çatalca’nın Çakıl Köyü’ndendi. Aile olarak, küçük çaplı, Tarım ve Hayvancılık yapıyorlardı.Çatalca’da, Ferhatpaşa Camii, Kurs ve Müftülük yakınında kendisine ait iki katlı evi, bitişiğinde besledikleri, ineğin ahırı vardı. O yıllarda, Bakkal’larda, Markeat’lerde( gerçi market yoktu ya) süt, yoğurt, Peynir sütten üretilen gıdalar satılmazdı. Hatta bunların satılması ayıp sayılırdı. İneği olan komşu ineği olmayan komşusuna süt, yoğurt, peyniri zaten ücretsiz olara verirdi.

Lutfi Ağabey,aldığı Müftülük maaşı’nın tek bir kuruşunu bile evine, ailesine harcamazdı.Zaten, 200 Lira civarındaki Müftülük Maaşını, emanet sandığı olarak, kullandığı, Ahşap Masa’nın ikinci çekmesine koyar, birinci Çekmecede’ki, “ Beytü’l-male,” aid, meblağ bittiğinde, maaş’ından kullanır, maaşı bittiğinde de, Üçüncü Çekmece’deki emanet paralardan harcama yapardı. Beytü’male yardım geldiğinde sırasıyla emanet paralar, yetiyorsa maaş paraları yerine konluyor, böylesine zincirleme bir alış-veriş, “ Karz-ı Hasen,” muamelesi yörütülüyordu...