Ramazan-ı Şerif içir bütün hazırlıklarımı yaptm, Valizimi aldım, Musulpalas Otelindeki Odama yerleştim. Yemeklerimi de Konyalı Lezzet Lokantasında yiyordum. Programda Teravih öncesi va’az konulmadığı günlerde, Lokanta’nın mescidinde, Merhum, Mustafa Doğanbey Amca ve Lokanta çalışanlarına teravih namazı kıldıracaktım.

Otel’de Odam’da dinleniyordum, müracaattan Telefon edildi, Yaşlıca bir adam, müracaatta sizinle görüşmek istiyor,” Hemen aşağıya indim, Çamlıca- Kısıklı’dan, emekli Başçavuş, Merhum, Halil Özcan Beyamca. Hayırdır, Halil Beyamca! Hayır, hayır,” Kemal Bey Köşkü Telefonla aramış, seni bulmamızı, Ramazan ayı müddetience va’az etmek üzere Kütahya Tavşanlı’ya gitmeniz emrini tebliğ etmemizi istemiş,Sizin, Zeytinburnu, Taşcamii Kur’ân Kursun’da olabileceğnizi söylemiş, Ben, önce Zeytinburnu Taşcamii Kur’an Kursu’na gittim, Otele gittiğinizi söylediler, ben de buraya geldim. Yol harçlığınız yoksa vereceğiz, Buradan Eskişehir’e gideceksiniz, Eskişehir Tren İstanyonunda bekleyeceksiniz, Geceyarığsı, Ankara- İzmir Marşandizi- Postatreni geçecek ona binip Tavşanlı Tren İstasyonundaı ineceksiniz, Sizi İstasyonda karşılayacaklar. Emir ve Ta’limat budur,” dedi. Sonradan öğrendiğimize göre. Merhum, Kemalbey Ağabey, Kemal Kacar, 10 Ekim 1965 günü yapılan Umûmî Milletvekilliği Seçim’lerinde Millet Parti’sinden, Kütahya Milletvekili olarak seçilmişti. Tavşanlı’nın ileri gelenleri, Adalet Partisi, Millet Partisi mensupları, Kütahya Milletvekili, Kemal Kacar’dan, Ramazan ayında, Tavşanlı’ya, İstanbul’dan bir vaiz göndermesini rica etmişler, Ağabeyler, Hüseyin Kaplan, Seyfeddin Alkan ve Mehmed Arıkan Diyanet İşleri Reisliği’ne bağlı oldukları için, Diyanetten izin alınması, ya da, Geçici Vazife ile Diyanetin göndermesi, hem çok zor, hem de zaman alac ak. Mustafa Akkoca Fahrî Vaiz, en münasibi onun gönderilmesi...

Söylendiği gibi, Eskişehir’e gittim, Tren İstasyonunda gece yarısına kadar bekledim, Ankara’dan İzmir’e giden , Marşandiz’e,- Posta Treni’ne bindim, kuşluk vaktinde, Tavşanlı Tren İstasyonunda idim. Kadim Dostum, aynı zamanda Seyfeddin Alkan Ağabey’in Askerlikten arkadaşı, Rağıp Şener karşıladı. İstasyon’dan meydana çıktığımızda, Belediye ses sisteminden bir anons, “ Mahallî şive ile, “ Davşanlı Belediye’sinden bildirilmiştir: Beni Bakın Davşanlı’lar! Kötahya Milletvekilimiz, Büyüğümüz, Kemal Kaca Bey, İstanbul vaiz’lerinden Mustafa Akkoca Hoca’mızı göndermiştir. Vaiz Hoca’mız, Ulu Camii’de va’az edecek, va’azı, diğer bütün camii’lerden de, verilecektir. Davşanlı Halkına duyrulur. “ Sonradan öğrendiğimize göre, Bizzat anonsu yapan, Devrin Tavşanlı Millet Partisi İlçe Başkanı, aynı zamandra, Belediye Meclisi aza’sı ve Belediye Başkanı yardımcısı, Lokantacı Ömer Bey’dir.

Önce Rağıp Şener Bey’in Tuhafiye Mağzasına gittik, burada biraz dinlendikten sonra, Tavşanlı Müftüsü, Ali Rıza Efendiyi ziyaret ettim. Beyağabey Kemal Kacar’ın selamını ilettim, elini öptüm, izniniz olursa va’az etmek isterim, dedim.Memnuniyyetle, öğle namasından önce ve teravihten önce, Ulu Camii’de va’az edersiniz, zâten, Radyo- link vasıtasıyla konuşmanız diğer bütün camii’lere de verilecektir, Allah Feyzinizi, Nurunuzu artırsın, Ben de istifade edeceğim,” dedi.

Gerçekten de dolu dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Bayram Sabah’ı kalp’lere dkunan, duygulu bir konuşma yaptım, veda zamanının geldiğini, hayatımın en güzel günlerini gecelerini burada geçirdiğimi, hayatım boyunca unutamayacağım hatıralarla ayrılacağımı, gösterilen olağanüstü misafirperverliğe teşekkür ettim. Gittiğiimde beni sadece bir dostum, Rağıp Şener karşılamıştı. Bayram sonrası dönerken, Tavşanlı Tren İstasyonuna, yüzlerce keşi gelmişti. Her birinin elinde de bir hediye paketi. Tavşanlı, civarda Nohud ekilmemiş olmasına rağmen, bir Leblebi diyarıdır. Sarısı, Beyazı, şekerlemelisi yüzlevrce Leblebihane vardı. Benimle birlikte Tren vagonuna, 100 kg. Kadar da Leblebi yüklenmişti. Eskişehir Tren İstasyonunda, iki çvul indirdim, bir kısmını burada bulunanlara hediye etmek istedim, kimisi, parayla sattığımı zannedip isteamedi, kimisi de, “hediye olarakr veriyorum,” dememe rağmen, “ Niuçin bana hediye veriyorsun,” dercesine, kabul etmedi.

Ben de, Ankara- Haydarpaşa Treni’ni bekledim, yükledim, bütün Leblebi’leri İstanbul’a getirdim. Haydarpaşa’dan tuttuğum bir taksiiyle Çamlıca- Kısıklı’daki Ziyarethaneye getirdim. Burada kutu kutu, ziyaretçilere hediye olarak dağıtıldı...