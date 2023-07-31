ALLAH  YARATTIĞI  CANLI’LARIN  RIZK’INI  VERİR!...

“  Yeryüzünde  rızkı  Allah’a  aid  olmayan  hiçbir  hayvan  yoktur. O,  onun  yaşadığı  yeri  de,  emanet  olduğu  yeri  de  bilir.  Her  şey   apaçık  bir  kitaptadır.  “  (  Hud /11 /6)

“  Çünkü  Rabbi’n  dilediğine  rızkı  bol  bol  verir,  dilediğine  de  kısar  az  verir.  Şüphesiz  O,  kullarını  bilendir,  onlardan  haberdardır.”  ( İsrâ /17 /30)

“ Öğüt  ver!  Çünkü  öğüt,  mü’minlere  elbette  fayda  verir.”  “   Ben  cin’leri  ve  insan’ları,  ancak  bana  kulluk  etsinler  diye  yarattım. “  “  Ben  onlardan  bir  rızık  istemiyorum.  Bana  yemek  vermelerini  de  istemiyorum.”  “  Şüphesiz  ki,  Allah,  evet  O,  rızık   veren,  güç  kuvvet  sahibi  olandır.”  (  Zâriyât /51/55,56,57,58

Hazreti  Allah  Celle  Celâluhû,   yeryüzünde  yarattığı  bütün  canlı’ların,  karalarda.  Karınca’dan  file,  denizlerde,  amiplerden  dev  balinalara skadar  rızkını  tekellüf  etmiştir.

Rızık,çok  mal  çok  servet  demek  değildir; canlı’ların  yiyip  tükettiği,  giyip  eskittiği’dir. Fazla  mal  ve  servet  kişinin  bir  başkaları  için  hazırladığıdır.Allah  kullarını,  ya  fakirlikle,  ya  da  zenginlikle  imtihan  eder. Fakirin  rızkını  keser  daraltır,  sabrını  ölçer, zenginin  malını,  rızkını  bol  bol  verir,  şükrünü  ölçer.

Onun  içindir  ki, büyüklerimiz, “  Raübbim! Rızkımı sabır  ve  tahammül  gücümün  altında  kıt  verip,  beni  açlıkla  imtihan  etme,  beni,  muhtacına  muhtaç  etme!Rızkımı  bol  bol  vererek  beni  şükründen  aciz  kılma! Çok  çok  mal  verip  de beni  şaşırtma!  Çok  malın  tamamı  helal  bile  olsa,  hisabı  vardır; “ ahiret  günü,  nereden  kazandın,  nereye  harcadın? Hiçbir kul  helal  malının bu  hisabını  vermeden,  mahşer’den  ayrılmayacak-  ayrılamayacaktır. Çok  malın  zekatı  hakkıyla  tam  olarak  verilmemişse,  bir  şekilyde  haram  karışmışsa, riba,  faize bulaşmış  ise, bunun  da  mutlak  cezası  vardır. Hele hele,bu  malın  içerisinde  kul  hakkı  da bulunuyorsa,  bu  takdirde  hem  hesabı  çok  zordur,  hem  de  azabı  ağırdır.Dervişler  ne  de  güzel  söylemişler,  “Ağu’suz  aşım,  ağru’suz  başım!”!..

27  Mayıs  1960  Darbe-i  Hükûmetiyle,  bütün  yurtta  Tedrisata  ara  verilmişti. Teyakkuzdaydık,Bölgemiz  i’tiberiyle, Alanya’dan,  Mustafa  Çırpanlı  Hoca’mızdan  ta’limat  bekliyorduk. Huğlu  ve  Kayabaşından. Medrese  arkadaşımız, Ağıabeyimiz,  Merhum, Musa  Tecim  Hoca’mız, Aydın- Çine’ye,  kadrolu  Kur’ân  Kursu  muallimi  olarak  ta’yin  edilmiş, Bizlerin  de  Aydın-  Çine’ye  gitmemiz  emredieldi. Çine’de,  Resmî    Kur’ân   Kursu   Dershanesi,  Çarşıda,   Ulu camii’nı  hemen   yanında   bulunuyordu. Karpuzlu’lu,  Merhum,  Mehmed  Emin   Bey amca, -  Karpuzlu,  o  tarihlerde,  Çine’nin   Nahiyesiydi, bilahere, ilçe  oldui.- Madran  Dağı  etemlerinde, çevresi,  meyve  ağaçlarıyla  çevrili, 20  dönümlük  bahçe  içerisinde  üç  katlı  villa’yı, yurt- kurs  olarak  tahsis  etmişti. Talebe’niun ibatesini  te’min  ettiği  gibi  iaşesini  de  bizzat,  Mehmed  Emin  Beyamca, te’min  ediyordu. Ayrıca  bizler  talebe  olarak, Hacıbayram-ı  Veilî’nin  mürid’leri  gibi, 20  dönümlüm  Bahçe’ye  yazları,  yaz  sebzelerini,  kışları  da  kış  sebzelerini  ekiyor,  hasad  ediyorduk.

19623  Yılı’nın  Mübarek  Raümazan  ayında,  devrin    Çine   Müftüsü,  Afyon’lu,  Merhum,  Arif  Özer Bendenizi,  Çine’nin, Karpuzlu,  Akdoğan  ve  Gökyaka, Nahiyelerinden,  Gökyaka’ya  vazifelendirdi. Gökyaka’da, öğle  namazlarından  sonra  va’az  ediyor,  ikindi  namazından sonra  mukabele  okuyor,  geceleri  misafir  edildiğim,  10  hanelik  küçük  mahallede  de,  mahalle’li,  erkek  ve   kadınlara  tearavih   namazı  kıldırıyordum. Allah  biliyor,   hiçbir   kimseden  hiçbir   karşılık   beklemiyordum.

Bayram’da,    kendilerine    veda   ettiğim’de, Cebime  konulan  zarfın   içerisinde,  o  devirde, Çine  Merkezinde,  geniş   bir bahçe    içerisinde   tek  katlı,  bir  villa  alınabilecek  miktarda  para  vardı. Çine’ye   döndüğümde, Ramazan  ayında,  herhangi    bir   yerde   vazifelendirilmemiş,  ailesinden  de,  düzenli  olarak,  harçlık  gelmeyen,   talebe   arkadaşlarıma   paylaştırdım.  İzmir’e   gittim, 1957  y ılından    i’tibaren,  hiç  aksatmadan,  ihtiyaçlarımı   karşılayan,  Aile  büyüklerime,” Çoban  armağanı,  Çam  Sakızı,”  mütevâzi   hediyeler   aldım.

Demem  odur,  ki,  Siz   rızık   peşinde   koşmaz,  “ Rızkı, ancak,  Allah  verir,”  diyerek,   rızkı  arkanıza  alırsanız,  rızık   sizi,  ta’kip   eder,  bulur. Ne  denilmiş? “Nasîbüke, Yusîbüke  velev  künte  tahte’l- cebel,”

( Senin  nasibin  sen  bir  dağın  altında  bile  olsan,  seni   bulur.)  Rabbim ,  sebebler   halk’eder,  dağın  altında , ya  da,  derin  bir  mağarada  da,  olsan.  rızkını gönderir.       