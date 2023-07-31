ALLAH YARATTIĞI CANLI’LARIN RIZK’INI VERİR!...

“ Yeryüzünde rızkı Allah’a aid olmayan hiçbir hayvan yoktur. O, onun yaşadığı yeri de, emanet olduğu yeri de bilir. Her şey apaçık bir kitaptadır. “ ( Hud /11 /6)

“ Çünkü Rabbi’n dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar az verir. Şüphesiz O, kullarını bilendir, onlardan haberdardır.” ( İsrâ /17 /30)

“ Öğüt ver! Çünkü öğüt, mü’minlere elbette fayda verir.” “ Ben cin’leri ve insan’ları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. “ “ Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek vermelerini de istemiyorum.” “ Şüphesiz ki, Allah, evet O, rızık veren, güç kuvvet sahibi olandır.” ( Zâriyât /51/55,56,57,58

Hazreti Allah Celle Celâluhû, yeryüzünde yarattığı bütün canlı’ların, karalarda. Karınca’dan file, denizlerde, amiplerden dev balinalara skadar rızkını tekellüf etmiştir.

Rızık,çok mal çok servet demek değildir; canlı’ların yiyip tükettiği, giyip eskittiği’dir. Fazla mal ve servet kişinin bir başkaları için hazırladığıdır.Allah kullarını, ya fakirlikle, ya da zenginlikle imtihan eder. Fakirin rızkını keser daraltır, sabrını ölçer, zenginin malını, rızkını bol bol verir, şükrünü ölçer.

Onun içindir ki, büyüklerimiz, “ Raübbim! Rızkımı sabır ve tahammül gücümün altında kıt verip, beni açlıkla imtihan etme, beni, muhtacına muhtaç etme!Rızkımı bol bol vererek beni şükründen aciz kılma! Çok çok mal verip de beni şaşırtma! Çok malın tamamı helal bile olsa, hisabı vardır; “ ahiret günü, nereden kazandın, nereye harcadın? Hiçbir kul helal malının bu hisabını vermeden, mahşer’den ayrılmayacak- ayrılamayacaktır. Çok malın zekatı hakkıyla tam olarak verilmemişse, bir şekilyde haram karışmışsa, riba, faize bulaşmış ise, bunun da mutlak cezası vardır. Hele hele,bu malın içerisinde kul hakkı da bulunuyorsa, bu takdirde hem hesabı çok zordur, hem de azabı ağırdır.Dervişler ne de güzel söylemişler, “Ağu’suz aşım, ağru’suz başım!”!..

27 Mayıs 1960 Darbe-i Hükûmetiyle, bütün yurtta Tedrisata ara verilmişti. Teyakkuzdaydık,Bölgemiz i’tiberiyle, Alanya’dan, Mustafa Çırpanlı Hoca’mızdan ta’limat bekliyorduk. Huğlu ve Kayabaşından. Medrese arkadaşımız, Ağıabeyimiz, Merhum, Musa Tecim Hoca’mız, Aydın- Çine’ye, kadrolu Kur’ân Kursu muallimi olarak ta’yin edilmiş, Bizlerin de Aydın- Çine’ye gitmemiz emredieldi. Çine’de, Resmî Kur’ân Kursu Dershanesi, Çarşıda, Ulu camii’nı hemen yanında bulunuyordu. Karpuzlu’lu, Merhum, Mehmed Emin Bey amca, - Karpuzlu, o tarihlerde, Çine’nin Nahiyesiydi, bilahere, ilçe oldui.- Madran Dağı etemlerinde, çevresi, meyve ağaçlarıyla çevrili, 20 dönümlük bahçe içerisinde üç katlı villa’yı, yurt- kurs olarak tahsis etmişti. Talebe’niun ibatesini te’min ettiği gibi iaşesini de bizzat, Mehmed Emin Beyamca, te’min ediyordu. Ayrıca bizler talebe olarak, Hacıbayram-ı Veilî’nin mürid’leri gibi, 20 dönümlüm Bahçe’ye yazları, yaz sebzelerini, kışları da kış sebzelerini ekiyor, hasad ediyorduk.

19623 Yılı’nın Mübarek Raümazan ayında, devrin Çine Müftüsü, Afyon’lu, Merhum, Arif Özer Bendenizi, Çine’nin, Karpuzlu, Akdoğan ve Gökyaka, Nahiyelerinden, Gökyaka’ya vazifelendirdi. Gökyaka’da, öğle namazlarından sonra va’az ediyor, ikindi namazından sonra mukabele okuyor, geceleri misafir edildiğim, 10 hanelik küçük mahallede de, mahalle’li, erkek ve kadınlara tearavih namazı kıldırıyordum. Allah biliyor, hiçbir kimseden hiçbir karşılık beklemiyordum.

Bayram’da, kendilerine veda ettiğim’de, Cebime konulan zarfın içerisinde, o devirde, Çine Merkezinde, geniş bir bahçe içerisinde tek katlı, bir villa alınabilecek miktarda para vardı. Çine’ye döndüğümde, Ramazan ayında, herhangi bir yerde vazifelendirilmemiş, ailesinden de, düzenli olarak, harçlık gelmeyen, talebe arkadaşlarıma paylaştırdım. İzmir’e gittim, 1957 y ılından i’tibaren, hiç aksatmadan, ihtiyaçlarımı karşılayan, Aile büyüklerime,” Çoban armağanı, Çam Sakızı,” mütevâzi hediyeler aldım.

Demem odur, ki, Siz rızık peşinde koşmaz, “ Rızkı, ancak, Allah verir,” diyerek, rızkı arkanıza alırsanız, rızık sizi, ta’kip eder, bulur. Ne denilmiş? “Nasîbüke, Yusîbüke velev künte tahte’l- cebel,”

( Senin nasibin sen bir dağın altında bile olsan, seni bulur.) Rabbim , sebebler halk’eder, dağın altında , ya da, derin bir mağarada da, olsan. rızkını gönderir.