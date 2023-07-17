O, TEKÂMÜL KURS’LARINA ÇOK BÜYÜK EHEMMİYYET VERİRDİ!...

Merhum, Kemalbeyağabey Tekâmül Kurs’larına çok büyük ehemmiyyet verirdi.Sık sık, bu kurs’ları ziyaret eder, hoca’lardan bilgi alır, okutulan kitaplar hakkında bilgi alır, zaman zaman, rastgele talebeye sualler tevcih eder, okutulan ders’lere vukufiyyetlerini ölçerdi.Zaman zaman da, üçer- beşer, guruplar halinde, biz’lerin, hoca’ların seçip gönderdiği, talebe gurubunun ziyarethene’de esaslı bir şekilde imtihan eder, Tekâmül kurs’ları ve hoca’larına not verir, alınması gereken tedbirleri tesbit ederdi. O yılarda bu fakîr, Çatalca’da Tekâmül okutuyordum. Okumaktan Ziyade, talebe’ye hizmeti kendine şiâr edinmiş, talebe’nin umumuna göre, yaşı ilerlemiş, bir Kardeşimiz vardıdı, Kurs’un bir nev’i vekilharcıydı, Erzak ve mutfak işleriyle yakînen alakadar oluyor, talebe’nin günlük ihtiyaçlarını çarşı- pazardan te’min ediyor, dolaysiyle de kendisini ders’lere veremiyordu. Beyağabey, bendenizden, imtihan için ziyarethane’ye gidecek gurubu seçmemi ve isim vermemi istediğinde, Bendeniz, kendisine, bütün talebe’nin isim listesini veriyor, bir kişi hariç, liste’den istediği izimleri seçmesi hususunu arz’ediyordum.Bu aslında, kendime ve okuttuğum talebe’ye de gövenimin tam olduğunu gösteriyordu. Öyle ya, içlerinden benim seçtiğim ve güvendiğim, talebe’nin, imtihanda sorulan bütün suallere cevap vermesi dahî, talebe’nin umumu için bir ölçü olmazdı. Ama, lâ ale’d- ta’yîn seçilenlerin gösterdiği performans, umumu için de bir mikyas oluştururdu.

O yıllarda, Merhum, Çırpanlı Hoca’mız, Mustafa Çırpanlı Alanya’da Tekâmül okutuyordu. Yaz aylarında, sıcaklar bastırdığında, Toros’ların Tepelerindeaki yaylalara çıkar, bu yaylalarda ders okuturdu. 150’ye yakın talebe’nin iaşe ve ibatesini çok zorlu şartlarda, civarda saygın kişiliyle sürü sahibi yörüklerden karşılardı,

Merhum, Beyağabey, Tekâmül Kurs’larının yalnızca İstanbul’da açılmasını isterdi; Tekâmül’de, sarf,nahiv, kelâm ve mantık metinleri yanında, İlm-i Kelâm, belagat ve fesahat şerh’leri ve Usûl-ü Fıkıh metin ve şerh’lerinin yanında, Adâb-ı Muaşeret, Beşerî münasebetler, İstanbul Türkçesi, İstanbul nezaket ve zarafetini de görsünler, öğrensinler isterdi. Bunun için, evveliyyetle, Tekâmül başında bulunanların, oturup- kalkmaları, konuşmaları, cemiyet içerisindeki tutum ve davranışları hususunda, çok acımasız bir şekilde, zaman zaman bilinen sert mi’zacı ile bizleri terbiye ederdi. Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir Hadis-i Şerif’lerinde, “ Rabbim beni edeblendirdi ve edebimi ne de güzel yaptı,” buyurur. Beyağabey de, Sahibizaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid tarafından edeplendirilmiş, hem de çok güzel bir şekilde edeplendirilmişti. Beyağabey de grçekten bizleri çok güzel edeplendirmişti.Şahsen, Bendeniz, Beşerî münasebetlerdeki güzel ahlak adına ne varsa, Ticârî Ahlâk da dahil, kendisinden öğrendim.Büyüklerimize hitap ederken, “ Sen,” değil, “ Siz,” demeyi, toplu ulaşım vasıtalarında veya sokaklarda bir başkasını en küçük bir hareketle rahatsız etmiş isek, Özür dilemeyi, “ afv buyurun,” ya da, “ pardon,” demeyi, ondan öğrendik.

Bize,” Efendi Oğlum!” diye hitap eden, bir İstanbul Beyefendi’sine, “ Bey Amca,” demeyi ondan öğrendik. Toplu ulaşım vasıtalarında veya herhangi bir mahfilde, sıralar boş olsa bile, bizden yaşlılar ayakta ise veya bizden yaşlıların gelmesi muhtemel ise, o boş sıralara oturmamayı ondan öğrendik.” Bize, Edebiniz gereği kalkacağınız yerlere oturmayın,” buyururdu.

Biz’lere, Tekâmül Talebe’sinin haftalık izin günlerinde, bayramlarda, erken saatlerden i’tibaren çıkıp, geç saatlere kadar, İstanbulu gezmelerini, İstanbul’daki Selâtîn Camii’ leri, Müze’leri, Katedralleri, Kiliseleri gezmelerini tavsiye ederdi..

İşte bu sebeblerle, Alanya’da, Çıpanlı Hoca’mızın Tekâmül okutmasını tam olarak rıza göstermese de, Çırpanlı Hhoca’mızın Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebesinden olması, nisbeten yaşlanması, üstelik de Diyabet HastalığıNdan muzdarip bulunması sebebiyle ses çıkarmazdı. Sık sık, Alanya’da kendisini ve Tekâmül Kursunu ziyaret eder, Çırpanlı Hoca’mızın sağlığı için titrerdi. Alanya’dan gelen ve Alanya’ya giden herkesle,” Perhizlerine dikkat etmesi için tenbihde bulunur, haber gönderirdi. Çırpanlı Hoca’mız da, bir çocuğun babasına gösterdiği hürmet gereği, babasından çekindiği- korktuğu gibi, Beyağabey’den çekinir ve korkardı.

Çırpanlı Hoca’mız İstanbul’a, Merhum Kerim Ağa ile( Kerim Çğrıcı) birlikte gelirdiler. Üsküdar’da, Saray Otel’inde kalırdılar. Otel’den Ziyarethane’ye, Kabr-i Şerife Bendeniz götürür ve tekrar Otellerine bırakırdım. Bey ağabey, İstanbul’da, Çırpanlı Hoca’mızı, Diyabet ve Perhizi hususunda bana emanet ederdi. “ Akkoca! “ insan her neden men’olunmuşsa, ona karşı çok hıslı olur,” onun için Hocaefendi’nin perhizini bozmasına asla izin veme,” buyururdu.

Çatalca’da, Merhum Lutfi Davran Hoca’mızın misafiriydi. Sofra’da, Merhum, Beyağabey, Merhum, Hüseyin Kâmil Denizolgun, Merhum, Recep Maraşoğlu, Mustafa Çırpanlı, Kerim Ağa, ( Kerim Çağrıcı ve Bendeniz bulunuyordu. Davran Ailesi, Yunanistan- Elbasan’dan hicret etmiş Patriyot. Hanımları, hamur işlerinde çok maharetli, Sofrada enfes börekler ve baklava cinsi tatlılar var.Hepimiz, hapur- hubur yüklendik. Çırpanlı Hoca’mız, bir dilim baklava için cür’et ettiğinde, Beyağabey, “Sakın hâ! Aslâ! “ diye parmağını salladı. Beyağabey, Lavoba’ya çıkınca, hâlâ, tabaklarda baklava dilimleri vardı. Çırpanlı Hoca’mız, “ Mustafa Hoca, 2 Kemal Bey’e söylemezsen, bir dilim baklava yiyeceğium,” dedi.Bendeniz, “ Hocam, Ben Beyağabey’den izin alayım, siz bir değil, iki dilim yiyiniz,” dedim.Beyağabey’e arz’ettim, tebessüm etti, “Pekâlâ! “ yalnız, bu son olsun, bir daha asla izin vermem buyurmuştu...

“ Ne Hatırat vardır, Yâd-ı Cihane Değer!...