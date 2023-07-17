O, TEKÂMÜL  KURS’LARINA   ÇOK  BÜYÜK  EHEMMİYYET  VERİRDİ!...

Merhum,  Kemalbeyağabey   Tekâmül   Kurs’larına  çok  büyük  ehemmiyyet  verirdi.Sık  sık,  bu  kurs’ları  ziyaret  eder,  hoca’lardan  bilgi  alır,  okutulan  kitaplar  hakkında  bilgi  alır,  zaman  zaman,  rastgele  talebeye  sualler  tevcih  eder,  okutulan  ders’lere  vukufiyyetlerini  ölçerdi.Zaman  zaman  da,  üçer-  beşer,  guruplar   halinde,  biz’lerin,   hoca’ların   seçip   gönderdiği, talebe  gurubunun  ziyarethene’de  esaslı  bir  şekilde  imtihan  eder, Tekâmül  kurs’ları  ve  hoca’larına  not  verir,  alınması  gereken  tedbirleri  tesbit  ederdi. O  yılarda  bu  fakîr,  Çatalca’da  Tekâmül  okutuyordum. Okumaktan   Ziyade,  talebe’ye  hizmeti  kendine  şiâr  edinmiş,  talebe’nin  umumuna  göre,  yaşı  ilerlemiş,  bir  Kardeşimiz  vardıdı, Kurs’un  bir  nev’i  vekilharcıydı, Erzak  ve  mutfak  işleriyle  yakînen  alakadar  oluyor, talebe’nin  günlük  ihtiyaçlarını  çarşı- pazardan  te’min  ediyor,  dolaysiyle  de  kendisini  ders’lere  veremiyordu.  Beyağabey,  bendenizden, imtihan  için  ziyarethane’ye  gidecek  gurubu  seçmemi  ve  isim  vermemi  istediğinde, Bendeniz,  kendisine, bütün  talebe’nin  isim  listesini  veriyor,  bir  kişi  hariç, liste’den  istediği  izimleri  seçmesi  hususunu  arz’ediyordum.Bu  aslında,  kendime  ve  okuttuğum  talebe’ye  de  gövenimin  tam  olduğunu  gösteriyordu. Öyle  ya, içlerinden  benim  seçtiğim  ve  güvendiğim,  talebe’nin, imtihanda  sorulan  bütün  suallere  cevap  vermesi  dahî,   talebe’nin  umumu  için bir ölçü  olmazdı. Ama, lâ ale’d- ta’yîn  seçilenlerin  gösterdiği performans,  umumu  için  de  bir  mikyas  oluştururdu.

O yıllarda,  Merhum,  Çırpanlı  Hoca’mız,  Mustafa  Çırpanlı  Alanya’da  Tekâmül  okutuyordu. Yaz  aylarında,   sıcaklar   bastırdığında,  Toros’ların   Tepelerindeaki   yaylalara   çıkar,  bu   yaylalarda   ders  okuturdu.  150’ye  yakın   talebe’nin   iaşe  ve  ibatesini  çok  zorlu  şartlarda, civarda   saygın  kişiliyle  sürü  sahibi  yörüklerden  karşılardı,

Merhum, Beyağabey, Tekâmül  Kurs’larının  yalnızca  İstanbul’da  açılmasını  isterdi; Tekâmül’de, sarf,nahiv, kelâm  ve  mantık  metinleri  yanında, İlm-i  Kelâm, belagat  ve  fesahat  şerh’leri ve Usûl-ü  Fıkıh  metin  ve  şerh’lerinin  yanında, Adâb-ı  Muaşeret, Beşerî  münasebetler, İstanbul  Türkçesi, İstanbul  nezaket  ve  zarafetini  de  görsünler,  öğrensinler  isterdi. Bunun   için,   evveliyyetle, Tekâmül  başında  bulunanların,  oturup-  kalkmaları, konuşmaları,  cemiyet  içerisindeki  tutum  ve  davranışları  hususunda,  çok  acımasız  bir  şekilde,  zaman  zaman   bilinen  sert  mi’zacı  ile  bizleri  terbiye  ederdi.  Resûlu’llâh   salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimiz,  bir  Hadis-i  Şerif’lerinde, “ Rabbim  beni  edeblendirdi  ve  edebimi  ne  de  güzel  yaptı,”  buyurur. Beyağabey  de, Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr  Mürşid   ve  Müceddid  tarafından  edeplendirilmiş,  hem  de  çok  güzel  bir  şekilde  edeplendirilmişti.  Beyağabey  de  grçekten  bizleri  çok  güzel  edeplendirmişti.Şahsen,  Bendeniz, Beşerî   münasebetlerdeki  güzel  ahlak  adına  ne  varsa, Ticârî   Ahlâk   da   dahil,  kendisinden  öğrendim.Büyüklerimize  hitap  ederken, “ Sen,”  değil,  “ Siz,”  demeyi, toplu  ulaşım  vasıtalarında  veya  sokaklarda  bir  başkasını  en  küçük  bir  hareketle  rahatsız  etmiş  isek, Özür  dilemeyi, “ afv  buyurun,”  ya   da, “  pardon,” demeyi,   ondan   öğrendik.

 Bize,”  Efendi  Oğlum!”  diye  hitap  eden,  bir  İstanbul  Beyefendi’sine, “ Bey  Amca,”  demeyi  ondan  öğrendik.  Toplu   ulaşım  vasıtalarında  veya  herhangi  bir  mahfilde,  sıralar  boş  olsa  bile,  bizden  yaşlılar  ayakta  ise  veya  bizden  yaşlıların  gelmesi  muhtemel  ise, o  boş  sıralara  oturmamayı  ondan  öğrendik.” Bize, Edebiniz  gereği   kalkacağınız  yerlere  oturmayın,”  buyururdu.

Biz’lere, Tekâmül  Talebe’sinin  haftalık  izin  günlerinde,  bayramlarda, erken  saatlerden  i’tibaren  çıkıp,  geç  saatlere  kadar, İstanbulu  gezmelerini, İstanbul’daki    Selâtîn  Camii’ leri, Müze’leri, Katedralleri, Kiliseleri  gezmelerini  tavsiye  ederdi..

İşte  bu  sebeblerle, Alanya’da,  Çıpanlı  Hoca’mızın   Tekâmül   okutmasını  tam  olarak  rıza  göstermese  de, Çırpanlı  Hhoca’mızın  Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebesinden  olması,  nisbeten  yaşlanması,  üstelik  de  Diyabet  HastalığıNdan  muzdarip  bulunması  sebebiyle  ses  çıkarmazdı. Sık  sık, Alanya’da  kendisini  ve  Tekâmül  Kursunu  ziyaret  eder, Çırpanlı  Hoca’mızın  sağlığı  için  titrerdi. Alanya’dan  gelen  ve  Alanya’ya  giden  herkesle,” Perhizlerine  dikkat  etmesi  için  tenbihde  bulunur,  haber  gönderirdi. Çırpanlı  Hoca’mız  da,  bir  çocuğun  babasına  gösterdiği   hürmet  gereği,  babasından  çekindiği-  korktuğu  gibi,  Beyağabey’den  çekinir  ve  korkardı.

Çırpanlı  Hoca’mız   İstanbul’a,  Merhum   Kerim  Ağa  ile( Kerim  Çğrıcı)  birlikte  gelirdiler. Üsküdar’da,  Saray  Otel’inde  kalırdılar.  Otel’den  Ziyarethane’ye,  Kabr-i  Şerife  Bendeniz  götürür  ve  tekrar  Otellerine  bırakırdım.  Bey ağabey,  İstanbul’da,  Çırpanlı  Hoca’mızı,   Diyabet  ve    Perhizi   hususunda   bana   emanet   ederdi.  “ Akkoca!  “ insan  her  neden  men’olunmuşsa,  ona  karşı  çok  hıslı  olur,” onun  için  Hocaefendi’nin   perhizini  bozmasına  asla  izin  veme,”  buyururdu.

Çatalca’da,  Merhum  Lutfi  Davran  Hoca’mızın  misafiriydi. Sofra’da, Merhum,  Beyağabey,  Merhum, Hüseyin    Kâmil   Denizolgun,  Merhum,  Recep  Maraşoğlu, Mustafa  Çırpanlı, Kerim  Ağa, (  Kerim  Çağrıcı  ve  Bendeniz  bulunuyordu. Davran  Ailesi, Yunanistan- Elbasan’dan   hicret  etmiş  Patriyot. Hanımları, hamur  işlerinde  çok  maharetli,  Sofrada  enfes  börekler  ve  baklava  cinsi  tatlılar  var.Hepimiz,  hapur- hubur  yüklendik. Çırpanlı  Hoca’mız, bir  dilim  baklava  için  cür’et  ettiğinde, Beyağabey, “Sakın hâ!  Aslâ! “   diye  parmağını   salladı. Beyağabey, Lavoba’ya  çıkınca, hâlâ,  tabaklarda  baklava  dilimleri  vardı.  Çırpanlı  Hoca’mız, “ Mustafa  Hoca, 2 Kemal  Bey’e   söylemezsen, bir  dilim   baklava  yiyeceğium,”  dedi.Bendeniz, “ Hocam, Ben  Beyağabey’den  izin  alayım, siz  bir  değil,  iki  dilim  yiyiniz,” dedim.Beyağabey’e  arz’ettim, tebessüm  etti, “Pekâlâ! “ yalnız,  bu  son  olsun,  bir  daha  asla  izin  vermem  buyurmuştu...

“  Ne   Hatırat  vardır, Yâd-ı   Cihane  Değer!...