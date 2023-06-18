KİMLER’İN ARKASINDA NAMAZ KILINMAZ?!... ( 3 )

Bir Zamanlar, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesipleriyle, İmam-Hatip Nesli,- İmam Hatip okullarından, daha sonraları, Yüksek İslâm Enstitü ve İlahiyat Fakülte’lerinde okuyan ve me’zun olan Kardeşlerimiz, kendilerini, “ İmam- Hatip Nesli,” diye ta’rif ettikleri için, bendeniz de kullandım.- arasında çok ciddî münaferete sebebiyyet veren bir fitne ateşlenmişti.” Süleyman Efendi Hazret’leri’nin talebe ve müntesipleri, “ İmam-Hatip okullarından me’zun imamların arkasında namaz kılmazlar, namaz kılınmaz derler.”

İşin aslı,Süleyman Efendi Hazret’lerinin ilk talebe ve müntesiplerinden hiçbirisi, ne devrin, talebe ve müntesiplerinin, “ Ağabeyimiz,” dediği , Merhum Kemal Kacar’dan ve ne de diğer, hayattaki ve merhumlar Ağabeylerden böyle bir şey sadır olmamıştır.Bu ağabey’lerin neredeyse tamamı vaiz idiler. Va’az ettikleri camii’lerin imamlarının nerede okuduğuna ve nereden me’zun olduklarına bakmaksızın tereddüsüz uyar arkalarında namazlarını kılarlardı.

Tarihe iz düşmek ve bu fitne’nin zuhuruna sebebiyyet veren hususları anlatmak istiyorum.Yıllar öncesiydi,Bendenizin de aralarında bulunduğu az sayıda ziyaretçi’nin bulunduğu, Çamlıca’daki, (Kısıklı) Ziyarethane’de Merhum, Kemal Kacar, Anadolu’dan gelmiş, Kardeşlerimizden birisine mu’tad olara sorduğu sualleri tevcih etti.” Kaç talebeniz var, hangi dersler okutuluyor? Kardeşimiz, talebe sayısını, okutulan ders’leri ifade ettikten sonra,” Efendim, Kursumuz, Millî Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mülkî İdârî Amirliklerinden mürekkep bir teftiş hey’eti tarafından basıldı.Her yer didik didik arandı.Bize, Arapça, yasak kitaplar okutuyormuşsunuz, talebe’ye Atatürk aleyhine telkinde bulunuyormuşsunuz,” gibi sorular sordular. Aramalarda, Kur’ân-ı Kerim ve ba’zı Türkçe İlmihal kitaplarğınhdan başka bir şey bulamadılar, ayrılıp gittiler. Sonradan öğrendik ki, İlçemiz camii’lerinden birisinin, İmam-Hatip Okulu me’zunu, imam, Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatle,” Kurs’ta yalnız Kur’ân okunmadığını, Arapça Kitaplar, yasak yayınlar bulunduğunu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı nesiller yetiştirildiği gibi, tezvirat ve iftaralarda bulunmuş ,”C.Savcılığı’nın harekete geçirilmesiyle bu teftiş gerçekleşmiş,” dedi.- Bir zamnlar Kur’ân Kursları esrar tekkeleri basılır gibi, Mülkî İdarî Amirlikler, Millî Eğitim Müdürlükleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, müfettişleri tarafından, ayrı ayra veya hep birlikte ansızın basılır, tertemiz halı döşeli, serbest müzakerelerin yapıldığı, mescid olarark kullanılan mekanlara ayakkabılarıyla girer, her yeri didik didik ararlardı.-

Merhum, Kemal Kacar anlatılanlar kardşısında hayretler içerisinde,” Bir cami imamı, üstelik de İmam-Hatip Okulu me’zunu, şimdi böylesine müslümanlara iftira eden birisinin arkasında namaz kılınır mı? dedi.Bu ifade, münhasıran( sadece) Kur’ân Kursu hoca ve talebesine iftira eden şahıs içindi.Münferid bir vak’a üzerine, mühasıran, ma’lûm ve ma’hûd bir şahıs için verilen bir hüküm, nasıl oldu da,bütün İmam-Hatip Okulu me’zunlarına teşmil edildi? Hani, Askerî Birlikler’de emir tekrarı yapılır,Bölüğün başındaki nefer, “ Bayram Haftası,” diye başlatır, diğer neferler bu emri tekrar ederler, en son nefere gelindiğinde,” Bayram Haftası,” “ Mangal Tahtası,” haline dönüşür. Aynen bunun gibi, bir vcak’a üzerine sadece bir kişi için söylenen, müthiş bir fitne rüzgarı estirilerek, bütün İmam-Hatip Okulu me’zunu Kardeşlerimize teşmil edilmiştir.Zaman zaman,İmam-Hatip Nesli’nin önde gelen isimleriyle bir araya geldik, vazi’yyeti tezekkür ettik. Gerçek durumu anlattık, fakat, te’sirleri günümüze kadar akseden bu fitneyi ma’alesef, tam olarak önleyemedik... 07.Temmuz 1981 günü, devrin Diyanet İşleri Başkanı, Dr. Tayyar Altıkulaç Bey aradı.” Akkoca Bey,Edirne Yağlı Güreşlerine katıllmak üzere, Edirne’ye gideceğim,Müsaid iseniz, sizi de alayım, Benim Misafirim olunuz, hem yol boyunda, hem de Edirne’de kaldığımız müddette, dertlşir,pekçok mes’eleyi görüşürüz,” dedi.Kendisine teşekkür ettim, 12 Eylül 1980 Darbe-i Hükûmeti’nin te’sirlerinin hala devam ettiği, hassas bir dönemdeydik. İki-üç gibi uzun bir müddet Gazete’nin başından ayrılamayacağımı, Edirne dönüşünüzde, İstanbul’da, Gazete’yi Teşrif’iniz halinde veya daha müsaid bir yerde, görüşebileceğimizi, ifade ettim. Edirne dönüşü, İstanbul, Taksimde, Talimhane’deki, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Misafirhanesinde buluşmak üzere mutabık kaldık. Randevu saatinde Mekân’a ulaştığımda, Yanında, devrin, İstanbul Müftüsü, Salahaddin Kaya, devrin, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü, Rıdvan Nizamoğlu olduğu halde, karşıladı. Burada takribî, 6 saat kadar müddet Gündemdeki mevzu’ular, Diyanet, Süleymen Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesipleri arasındaki münasebetler, 20 bini imam- Hatip olmak üzere, o tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebesi ve müntesipleri hakkında her mevzuda arîz- amîk, her mes’eleyi tam bir sarahat, vuzuh ve samimiyyetle görüştük, değerlendirmelerde bulunduk. Aramızdaki tamasların daha sık aralıklarla yapılması hususunda mutabık kaldık...

Namaz için kıyam ettiğimizde, Dr. Tayyar Altıkulaç, ağır bir ta’rîz ile,” Akkoca Bey imam olsun da namazını tekrarlamak mecburiyetinde kalmasın! “ Kendileri, Salahaddin Kaya ve Rıdvan Nizamoğlu, her üçü de İmam- Hatip Okulu me’zunu, ya, Şöyle demek istiyor, “Bizim üçümüzde İmam- Hatip Okulu me’zunuyuz, oysa, Akkoca, Süleyman Efendi Hazretlerinin talebe ve müntesiplerindendir. Bizim arkamızda namaz kılmaz, kazara, kılarsa da,tekrar eder.Bendeniz, “Nahnu Nusallî, alâ half-İ Küll-i bi’rrin ve facir’in,” ( Biz,( ehl-i sünnet mensupları),herbir iyi,fasık ve facir( imamların) arkasında namaz kılarız,” Uyduğumuz imamların ma’sum olmasını aramayız.Zira, insanlar arasında “ İsmet,” sıfatıyla muttasıf olanlar yalınızc Peygamberleridir.Dr, Tayyar Altıkulacak, o halde aramızda kim bir, kim fasık-facir? dedi. Bendeniz, kendisine, “ Zât-i âlî’niz ile bendeniz, şüphesiz, fısk-ı Fücur içindeyiz, aramızda, “ Bir,”evveliyyetle Salahaddin Kaya Hoca’mız’dır, kendisinin imam olması daha uygundur,” dedim. Tebessüm ettik, Rıdvan Nizamoğlu , müezzinlik, Salahaddin Kaya Hoca’mız imamlık yaptı, namazı eda ettik...

Birgün sonra, bu görüşmeyi, Merhum, Kemal Beyağabey’e, Kemal Kacar Beye geniş bir özet yaparak anlattım. O devirde, Naibi durumundaki Hüseyin Kumaş Hoca’mızı yanına çağırdı.O tarihlerde, Hüseyin Kumaş Hoca’mız, İstanbul Çemberlitaş’ta, bir şirket merkezinde idarecilik yapıyordu. “ Hüseyin,bundan sonra,Şirkette bulunduğun müddetçe, vakit namazlarını şirkete en yakın camii’de kılacaksın, imam herkim ise, arkasında namaz kılacaksın, ona uyacaksın. Bütün Kardeşlerimize de haber salın,Namazlarını bulundukları yerlerdeki en yakın camii’de kılacaklar, imam herkim ise, ona uyacaklardır,” dedi.

Hüseyin Kumaş Hoca’mız, Şirkette bulunduğu müddetçe, öğle, ikindi, akşam, kış aylarında, yatsı namazlarını, Şirkete en yakın camii olan, Gazi Atik Ali Paşa Camii’nde kıldı.Çoğu zaman, Camii’n vazifelileri, teberrüken, kendisini mihraba da’vet ettiler, namazları kendisi kıldırdı. Mihrabtan cemaatle sohbetlerde bulundu. Bu ta’limat, aynı zamanda ithamlara, fi’ilî, bir cevap teşkil ediyordu.