KİMLER’İN  ARKASINDA  NAMAZ  KILINMAZ?!...  ( 3 )

Bir  Zamanlar, Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesipleriyle, İmam-Hatip  Nesli,- İmam  Hatip  okullarından,  daha  sonraları, Yüksek  İslâm  Enstitü  ve  İlahiyat  Fakülte’lerinde  okuyan  ve  me’zun  olan  Kardeşlerimiz,  kendilerini, “ İmam-  Hatip  Nesli,”  diye  ta’rif  ettikleri  için, bendeniz  de  kullandım.- arasında  çok  ciddî  münaferete  sebebiyyet  veren  bir  fitne  ateşlenmişti.” Süleyman  Efendi  Hazret’leri’nin   talebe  ve  müntesipleri, “ İmam-Hatip  okullarından  me’zun  imamların  arkasında  namaz  kılmazlar, namaz  kılınmaz  derler.”

İşin  aslı,Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  ilk  talebe  ve  müntesiplerinden  hiçbirisi, ne  devrin, talebe  ve  müntesiplerinin, “ Ağabeyimiz,” dediği , Merhum  Kemal  Kacar’dan  ve  ne  de  diğer,  hayattaki  ve  merhumlar  Ağabeylerden  böyle  bir  şey  sadır  olmamıştır.Bu  ağabey’lerin  neredeyse  tamamı vaiz  idiler. Va’az  ettikleri  camii’lerin  imamlarının  nerede  okuduğuna  ve  nereden  me’zun  olduklarına  bakmaksızın  tereddüsüz  uyar  arkalarında  namazlarını  kılarlardı.

 Tarihe  iz  düşmek    ve  bu  fitne’nin  zuhuruna  sebebiyyet  veren  hususları  anlatmak  istiyorum.Yıllar  öncesiydi,Bendenizin  de  aralarında  bulunduğu  az  sayıda  ziyaretçi’nin  bulunduğu, Çamlıca’daki,  (Kısıklı)  Ziyarethane’de   Merhum,  Kemal  Kacar, Anadolu’dan  gelmiş, Kardeşlerimizden  birisine  mu’tad  olara  sorduğu  sualleri  tevcih  etti.” Kaç  talebeniz  var, hangi  dersler  okutuluyor? Kardeşimiz,  talebe  sayısını,  okutulan  ders’leri  ifade  ettikten  sonra,” Efendim,  Kursumuz, Millî  Eğitim  Müdürlüğü, Diyanet  İşleri  Başkanlığı  ve Mülkî  İdârî  Amirliklerinden  mürekkep bir  teftiş  hey’eti  tarafından  basıldı.Her  yer  didik  didik  arandı.Bize, Arapça,  yasak  kitaplar  okutuyormuşsunuz, talebe’ye  Atatürk  aleyhine  telkinde  bulunuyormuşsunuz,”  gibi  sorular  sordular. Aramalarda, Kur’ân-ı  Kerim  ve  ba’zı  Türkçe  İlmihal  kitaplarğınhdan  başka  bir  şey  bulamadılar, ayrılıp  gittiler.  Sonradan  öğrendik  ki, İlçemiz  camii’lerinden  birisinin, İmam-Hatip Okulu  me’zunu,  imam,  Cumhuriyet  Savcılığı’na  müracaatle,” Kurs’ta  yalnız  Kur’ân  okunmadığını, Arapça  Kitaplar, yasak  yayınlar  bulunduğunu, Cumhuriyet  ve  Atatürk  düşmanı  nesiller  yetiştirildiği  gibi, tezvirat  ve  iftaralarda  bulunmuş ,”C.Savcılığı’nın  harekete  geçirilmesiyle  bu  teftiş  gerçekleşmiş,”  dedi.-  Bir  zamnlar Kur’ân  Kursları  esrar  tekkeleri  basılır  gibi, Mülkî  İdarî   Amirlikler, Millî  Eğitim  Müdürlükleri  ve  Diyanet  İşleri  Başkanlığı, müfettişleri  tarafından,  ayrı  ayra  veya  hep  birlikte ansızın  basılır, tertemiz  halı  döşeli, serbest  müzakerelerin  yapıldığı,  mescid  olarark  kullanılan  mekanlara  ayakkabılarıyla  girer, her  yeri  didik  didik  ararlardı.-

Merhum, Kemal  Kacar  anlatılanlar  kardşısında  hayretler  içerisinde,” Bir  cami  imamı,  üstelik de  İmam-Hatip  Okulu  me’zunu, şimdi  böylesine  müslümanlara  iftira  eden  birisinin  arkasında  namaz  kılınır  mı? dedi.Bu  ifade, münhasıran(  sadece) Kur’ân  Kursu  hoca  ve  talebesine  iftira  eden  şahıs  içindi.Münferid  bir  vak’a  üzerine,  mühasıran, ma’lûm  ve  ma’hûd  bir  şahıs  için  verilen  bir  hüküm, nasıl  oldu  da,bütün  İmam-Hatip  Okulu  me’zunlarına  teşmil  edildi? Hani,  Askerî  Birlikler’de  emir   tekrarı  yapılır,Bölüğün  başındaki  nefer, “ Bayram  Haftası,”  diye  başlatır, diğer  neferler  bu  emri  tekrar  ederler, en  son  nefere  gelindiğinde,” Bayram  Haftası,” “ Mangal  Tahtası,”  haline  dönüşür. Aynen  bunun  gibi, bir  vcak’a  üzerine  sadece  bir  kişi  için  söylenen, müthiş  bir  fitne  rüzgarı  estirilerek, bütün  İmam-Hatip  Okulu  me’zunu  Kardeşlerimize  teşmil  edilmiştir.Zaman  zaman,İmam-Hatip  Nesli’nin  önde  gelen  isimleriyle  bir  araya  geldik, vazi’yyeti  tezekkür  ettik. Gerçek  durumu  anlattık,  fakat, te’sirleri  günümüze  kadar  akseden  bu  fitneyi  ma’alesef,  tam  olarak  önleyemedik... 07.Temmuz 1981  günü,  devrin   Diyanet  İşleri  Başkanı, Dr. Tayyar  Altıkulaç  Bey  aradı.” Akkoca  Bey,Edirne  Yağlı  Güreşlerine  katıllmak  üzere,  Edirne’ye  gideceğim,Müsaid  iseniz, sizi  de  alayım, Benim  Misafirim  olunuz, hem  yol  boyunda, hem  de  Edirne’de  kaldığımız  müddette, dertlşir,pekçok  mes’eleyi  görüşürüz,”  dedi.Kendisine  teşekkür  ettim, 12  Eylül  1980  Darbe-i  Hükûmeti’nin  te’sirlerinin  hala  devam  ettiği,  hassas  bir  dönemdeydik. İki-üç  gibi  uzun  bir  müddet  Gazete’nin  başından  ayrılamayacağımı, Edirne  dönüşünüzde, İstanbul’da, Gazete’yi  Teşrif’iniz  halinde  veya   daha   müsaid  bir  yerde,  görüşebileceğimizi,  ifade  ettim. Edirne  dönüşü, İstanbul,  Taksimde, Talimhane’deki, Vakıflar  Bölge  Müdürlüğü’nün  Misafirhanesinde  buluşmak  üzere  mutabık  kaldık. Randevu  saatinde  Mekân’a  ulaştığımda, Yanında, devrin,  İstanbul  Müftüsü, Salahaddin  Kaya,  devrin,   Vakıflar   İstanbul  Bölge   Müdürü, Rıdvan  Nizamoğlu  olduğu  halde,  karşıladı. Burada  takribî, 6   saat  kadar müddet Gündemdeki  mevzu’ular, Diyanet, Süleymen  Efendi  Hazret’lerinin  talebe  ve  müntesipleri  arasındaki  münasebetler, 20  bini  imam-  Hatip  olmak  üzere, o  tarihte  Diyanet İşleri  Başkanlığı  bünyesinde  hizmet  veren  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin talebesi  ve  müntesipleri  hakkında  her  mevzuda  arîz- amîk,  her  mes’eleyi     tam  bir   sarahat,  vuzuh  ve  samimiyyetle  görüştük,  değerlendirmelerde   bulunduk.  Aramızdaki   tamasların   daha  sık   aralıklarla  yapılması   hususunda   mutabık   kaldık...

Namaz  için  kıyam  ettiğimizde, Dr. Tayyar  Altıkulaç, ağır  bir  ta’rîz  ile,” Akkoca  Bey  imam  olsun  da  namazını  tekrarlamak  mecburiyetinde  kalmasın! “ Kendileri, Salahaddin  Kaya  ve Rıdvan  Nizamoğlu, her  üçü  de  İmam- Hatip  Okulu  me’zunu, ya, Şöyle  demek  istiyor, “Bizim   üçümüzde  İmam- Hatip  Okulu  me’zunuyuz,  oysa, Akkoca,  Süleyman  Efendi   Hazretlerinin   talebe   ve  müntesiplerindendir.  Bizim  arkamızda  namaz  kılmaz,  kazara,  kılarsa  da,tekrar  eder.Bendeniz, “Nahnu  Nusallî,  alâ   half-İ  Küll-i  bi’rrin  ve  facir’in,”  ( Biz,( ehl-i sünnet mensupları),herbir  iyi,fasık ve facir( imamların) arkasında  namaz  kılarız,” Uyduğumuz  imamların  ma’sum  olmasını  aramayız.Zira,  insanlar  arasında   “ İsmet,” sıfatıyla  muttasıf  olanlar  yalınızc  Peygamberleridir.Dr, Tayyar  Altıkulacak,  o  halde  aramızda  kim  bir, kim  fasık-facir? dedi. Bendeniz,  kendisine,  “ Zât-i  âlî’niz  ile  bendeniz, şüphesiz, fısk-ı  Fücur  içindeyiz, aramızda, “ Bir,”evveliyyetle  Salahaddin  Kaya  Hoca’mız’dır, kendisinin  imam  olması  daha  uygundur,”  dedim. Tebessüm  ettik, Rıdvan  Nizamoğlu , müezzinlik, Salahaddin  Kaya  Hoca’mız  imamlık  yaptı, namazı  eda  ettik...

Birgün  sonra, bu  görüşmeyi, Merhum, Kemal  Beyağabey’e, Kemal  Kacar  Beye  geniş  bir  özet  yaparak  anlattım. O devirde, Naibi  durumundaki  Hüseyin  Kumaş  Hoca’mızı  yanına  çağırdı.O  tarihlerde, Hüseyin  Kumaş  Hoca’mız, İstanbul   Çemberlitaş’ta,  bir  şirket   merkezinde   idarecilik  yapıyordu.  “ Hüseyin,bundan  sonra,Şirkette   bulunduğun   müddetçe,  vakit   namazlarını  şirkete  en  yakın  camii’de  kılacaksın, imam  herkim  ise,  arkasında  namaz  kılacaksın, ona  uyacaksın.  Bütün  Kardeşlerimize  de  haber  salın,Namazlarını  bulundukları   yerlerdeki  en  yakın   camii’de  kılacaklar, imam  herkim  ise,  ona  uyacaklardır,” dedi.

Hüseyin  Kumaş  Hoca’mız, Şirkette  bulunduğu  müddetçe,  öğle,  ikindi, akşam, kış  aylarında,  yatsı  namazlarını, Şirkete  en  yakın  camii  olan,  Gazi  Atik Ali  Paşa  Camii’nde  kıldı.Çoğu  zaman, Camii’n   vazifelileri,  teberrüken,  kendisini    mihraba   da’vet   ettiler, namazları  kendisi  kıldırdı. Mihrabtan  cemaatle  sohbetlerde  bulundu. Bu  ta’limat,  aynı   zamanda   ithamlara,  fi’ilî,   bir  cevap   teşkil  ediyordu.