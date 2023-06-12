KİMLER’İN  ARKASINDA  NAMAZ  KILINMAZ!...  ( 2 )

Küfrü  iltizam  eden, bir  partiye,  küfre  rıza’nın  küfür, küfre  destek  vermenin  daha  büyük  küfür  olduğu, açıkca  bildirildiği  tebliğ  edildiği  halde, yine  de  rey  veren  birisinin  arrkasında  namaz  kılınabilir mi?

Birisini  tekfir, İslâm’ın  şartlarından-  farz’larından  birisini  inkar  etmedikçe, kelime-i  küfür  ve  şirk  kendisinden  sadır  olmadıkca, küfrünü  ikrar  etmedikçe  doğru  değildir;Ancak,” Bize,  rey  vermemiz  için  telkinde  bulunulan  parti’nin  küfr üzere  olduğunu, yada  böyle  bir  partiye  rey  vermenin,  küfre  rıza  ve  küfrü  desteklemek  olduğunu  bilmiyordum,”  demek, ma’zeret  değildir.Gerek  başkasının  telkiniye ve  gerekse, kendi  iradesiyle  olsun, küfrü  iltizam  eden,  küfrü  zahir  bir  partiye  rey  veren,  kâfir  olur,  böyle  birisinin  arkasında  namaz  kılınmaz.Israrlı  telkinlere  ma’ruz, bir  topluluğa  dahil  birisi, kendi  ağzıyla, “ Ben  şu  partiye  rey  verdim,”  diye  i’tiraf  etmedikce  bunun  küfrüne  hükm’edilmez. Zira,  ısrarlı  ve  muz’iç,   telkinlere  rağmen. aklını,  şuurunu,  imanı’nın  iktizasını  kullanarak,  perde’nin   arkasına   geçince   ve   vicdanıyla   başbaşa   kalınca   rey   vermemiş  olabilir.  Telkinlere   ma’ruz,   topluluk   hakkında,  umûmî   hüküm  verme  yerine,  rey  verdiğini  ikrar  eden  kişiler  hakkında  hüküm  verilmelidir.

Bir  kimse’nin  küfrü  zahir, üzerinde  küfür  alametleriden  birisini  taşıyorsa,  ya  da,fısk-u  fücuru  zahirse, cemaattan  olanlar,  arkasında  kıyama  durdukları  imam’ın,  içki  içtiğini,  kumar  oynadığını  ve  diğer  günahları  irtikap  ettiğini  gözleriyle  görmüşse  o  imamın  arkasında  namaza  duramaz.

Şerh-i  Akâid’de, “ İman,”  bahsinde, “ İman,”  “ İfal,” babından, “Emn,” masdarından  müştâk  olup, tasdîk  olup, başkalarını   tekzib’den  emin  kılmak, “ El-İman-ü,” lam  ile  mütaddî  kılınınca,iz’an  ve  kabul  demektir. Cenab-u  Hakk  Kur’ân-ı  Keirim’de, Yusuf  aleyhisselâm’ın  kardeşlerinden  hikayeten, “ Ey   babamız!  Dediler, biz  yarışmak  üzere  uzaklaştık; Yusuf’u  eşyamızın  yanında  bırakmıştık.( ne  yazık ki) onu  kurt  yemiş!  Fakat  biz  doğru  söyleyenler  olsak  da sen  bize  inanmazsın.”  (Yusuf/12/17) ( Âyet-i  Kerime’deki, “ bi’mü’minin,” kelimesi, “ bi’ musaddkın,” ma’nasınadır. Peygamber   Efendimizin “ İman  nedir  Ey  Allah’ın  Resûlü? Suali  karşısında,” İman  Allah’a  ve  Resûlü’ne iman  etmenizdir,”  diye  başlayan  ve devam  eden  hadis’teki “ en-  Tü’ mine,” “ en- Tasaddaka  bi’llâhi  ve Resûlihî,” ( Allah’ı ve  Resûlü’nü  tasdik  etmendir,”demektir.)

Bir  kimsenin  üzerinde Allah’ı  ve  Resûlü’nü  tekzib  ve  inkar  alameti  bulunuyorsa,  faraza! Herhangi  bir  kimse, Nebî  aleyhissalât-ü  ve  sellem  Efendimizin Allah  tarafından  getirdiği  ve  ümmetine  tebliğ  ettiği  her  şeyi  tasdîk  ve  teslîm  eedi, diliyle de  ikrar,  muktazasıyla   da   bi’hakkın   amel  etmiş   olmakla   berasber, Hahamların  bellerine  bağladıkları, “Zünnar,”  denilen  kuşağı  beline  bağlarsa, küfür  alametlerinden  olan şapkayı  başına  koyarsa,  ya  da  puta taparsa, bütün  bunları  kendi  irade  ve ihtiyarıyla  yaparsa  biz  bunları  kafir kabul  ederiz.Çünkü  bunların  birer  tekzib  ve  inkar  alametleri  olduklarına  dair,  sahih  hadisler vardır.

İman,Şer’i  Şerif  Litaratör’ne  göre, Allah’ın  Resûlü’nün  Allah  tarafından  getirdiği  her  şeyi  tasdik  etmektir.  Zarûrat-ı  Diniyye   dediğimiz,  tevâtür  derecesindeki   haberlerle   sabit  olan,Allah’ın  varlığı  ve  birliği, beş  vakit  namaz’ın,  belli  şartlarda, Cum’a  Namazının,oruç,zekat ve  haccın  farz  olması, içki,  kumar  ve  zina’nın  haram  olması. Bunlardan  herhangi  birisini  inkar, istihza,  hafife  alma  kişiyi  küfre  götürür...  Müşrik’ler  Allah’ın  varlığını,  sıfatlarını  tasdîk  ediyorlardı.” Andosun  ki,  onlara” Gökleri  ve  yeri  kim  yarattı?” diye  sorsan, mutlaka “ Allah...” derler.  De  ki: ( öyleyse) övgü  de  yalnız,  Allah’a  mahsustur,  ama  onların  çoğu  bilmezler.” ( Lokman/31/25) “ Andolsun  ki,  onlara: Gökleri  ve  yeri  kim  yarattı?  Diye  sorsan,  elbette  “ Allah’tır,”  derler. De  ki:      öyleyse  bana  söylermisiniz?  Allah  bana  bir  zarar  vermek   isterse  Allah’  bırkıp  da  tapdıklarınız, O’ nun  verdiği  zararı  giderebilir  mi?  Yahut  Allah  bana  bir  rahmet  dilerse,  onlar  O’ nun  bu  rahmetini  önleyebilirler  mi?  De  ki:  Bana   Allah   yeter.  Tevekkül  edenler,  ancak  O’na  güvenip  dayanırlar. “    (Zümer/ 39/ 38 )

“ Andolsun  ki,  onlara  gökleri  ve  yeri  kim  yarattı?  Diye  sorsan; “ Onları  şüphesiz  güçlü  olan   her  şeyi  bilen    Allah  yarattı”  derler.”  (  Zuhruf/43/9)

Müşrik’ler, Allah’ın  vahdaniyyetini  ve  bütün  sıfatlarını  tasdîk  ettikleri  halde, Peyamber’imizi  ve  onun  Allah  katından  getirip  tebliğ  ettiklerini  tasdik  etmedikleri  için,  kâfir  olmuşlardır.” Onların  çoğu,  ancak  ortak  koşarak  Allah’a  iman  ederler.”  (  Yusuf/ 72/106)

( Cezîretü’l- Arap, Mekke  halkında  tek  ilah  inancı  vardı;  ancak  çeşitli  şekillerde  Allah’a  ortak  koşuyorlardı.  Mekke’liler, “ Melekler  Allah’ın  kızlarıdır”;  bir  kısım  müşrikler  de, “ Allah’a  yaklaşmak  için  putlara  tapıyoruz”  derlerdi.Müşrikler, Allah  Rabbimiz. Bir’dir, fakat  putlar  da   ibadete  layık Allah’ın  şerikleridir,” diyorlardı.  Yahûdî’ler Rabbimiz  Allah’tır,  birdir, Uzeyr  Allah’ın  oğludur,”  diyorlardı. Nasara( hıristiyanlar), Allah  Rabbimizdir,  bir’dir, Mesîh  İsa  Allah’ın  oğlu’dur, diyorlardı.Görüldüğü  üzere,  artık,  yer  yüzünde, Asr-ı  Saâdet’de  olduğu  gibi, ehl-i  Kitap, yahûd î  ve  Hıristiyan  bulunmamaktadır. Günümüzdeki  bütün  yahûdî’ler  ve  hangi  mezhebe  mensup  olurlarsa  olsunlar,  bütün   hıristiyanlar,  müşrik’tirler.  Dolaysiyle,  müslüman  bir  erkek,  müşrike  bir  kadınla, müslime- mü’mine,  bir   kadın  da   müşrik  bir  erkekle   evlenemez,  aralarında  nikah  sahih  olmaz. Böyles ine  bir  birliktelikten   doağacak   çocukların   da   nesebi   sahih   değildir,  ma’alesef,  veled-i  Zina   olurlar...

Şirk’in   üç  meretebesi  varıdr; Allah’tan  başkasına  ibadet  etmek,  putlara  tapınmak. Siyasetinde,  dünya  görüşünde, günlük  hayatında, Allah’tan  başka, Endat ve  Tâgutlar  edinmek,  Allah’tan  başkalarına, “ Yaratmak  fi’li   ve  başka, Allah’a  mahsus  sıfatları  izafe  etmeak, Miesela, “ O  olmasaydı,  biz  olmazdık, o  olmasaydı, bizim  adımız, Yorgo,Hans  olurdu,”  gibi  yaveleri  kullanmak...

Şirk’in  bu  mertebesi,  mahza küfürdür. Mâ’siyetle  emr’eden  bir  mahluk  itaat  etmek  küfrün  ikinci  mertebesidir.” Halik’a  ısyan  olan  herhangi  bir  hususta  hiçbir  mahluka  itaat  olunmaz,”

Şirk’in  üçüncü  mertebesi  ise: Hâlisan  li’ llâh! Yalnız, Allah  rızası  için  yapılması  gereken, yapılan  ibadetlere  riya  karıştırmak,( görsünler, duysunlar) diye  yerine  getirmektir.Şirk’in  ikinci  ve  üçüncü  mertebeleri  her  ne  kadar  küfür  değilse  de,  Kebair’dendir,   çok   büyük   günahlardandır...

       

  