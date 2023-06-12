KİMLER’İN ARKASINDA NAMAZ KILINMAZ!... ( 2 )

Küfrü iltizam eden, bir partiye, küfre rıza’nın küfür, küfre destek vermenin daha büyük küfür olduğu, açıkca bildirildiği tebliğ edildiği halde, yine de rey veren birisinin arrkasında namaz kılınabilir mi?

Birisini tekfir, İslâm’ın şartlarından- farz’larından birisini inkar etmedikçe, kelime-i küfür ve şirk kendisinden sadır olmadıkca, küfrünü ikrar etmedikçe doğru değildir;Ancak,” Bize, rey vermemiz için telkinde bulunulan parti’nin küfr üzere olduğunu, yada böyle bir partiye rey vermenin, küfre rıza ve küfrü desteklemek olduğunu bilmiyordum,” demek, ma’zeret değildir.Gerek başkasının telkiniye ve gerekse, kendi iradesiyle olsun, küfrü iltizam eden, küfrü zahir bir partiye rey veren, kâfir olur, böyle birisinin arkasında namaz kılınmaz.Israrlı telkinlere ma’ruz, bir topluluğa dahil birisi, kendi ağzıyla, “ Ben şu partiye rey verdim,” diye i’tiraf etmedikce bunun küfrüne hükm’edilmez. Zira, ısrarlı ve muz’iç, telkinlere rağmen. aklını, şuurunu, imanı’nın iktizasını kullanarak, perde’nin arkasına geçince ve vicdanıyla başbaşa kalınca rey vermemiş olabilir. Telkinlere ma’ruz, topluluk hakkında, umûmî hüküm verme yerine, rey verdiğini ikrar eden kişiler hakkında hüküm verilmelidir.

Bir kimse’nin küfrü zahir, üzerinde küfür alametleriden birisini taşıyorsa, ya da,fısk-u fücuru zahirse, cemaattan olanlar, arkasında kıyama durdukları imam’ın, içki içtiğini, kumar oynadığını ve diğer günahları irtikap ettiğini gözleriyle görmüşse o imamın arkasında namaza duramaz.

Şerh-i Akâid’de, “ İman,” bahsinde, “ İman,” “ İfal,” babından, “Emn,” masdarından müştâk olup, tasdîk olup, başkalarını tekzib’den emin kılmak, “ El-İman-ü,” lam ile mütaddî kılınınca,iz’an ve kabul demektir. Cenab-u Hakk Kur’ân-ı Keirim’de, Yusuf aleyhisselâm’ın kardeşlerinden hikayeten, “ Ey babamız! Dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusuf’u eşyamızın yanında bırakmıştık.( ne yazık ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.” (Yusuf/12/17) ( Âyet-i Kerime’deki, “ bi’mü’minin,” kelimesi, “ bi’ musaddkın,” ma’nasınadır. Peygamber Efendimizin “ İman nedir Ey Allah’ın Resûlü? Suali karşısında,” İman Allah’a ve Resûlü’ne iman etmenizdir,” diye başlayan ve devam eden hadis’teki “ en- Tü’ mine,” “ en- Tasaddaka bi’llâhi ve Resûlihî,” ( Allah’ı ve Resûlü’nü tasdik etmendir,”demektir.)

Bir kimsenin üzerinde Allah’ı ve Resûlü’nü tekzib ve inkar alameti bulunuyorsa, faraza! Herhangi bir kimse, Nebî aleyhissalât-ü ve sellem Efendimizin Allah tarafından getirdiği ve ümmetine tebliğ ettiği her şeyi tasdîk ve teslîm eedi, diliyle de ikrar, muktazasıyla da bi’hakkın amel etmiş olmakla berasber, Hahamların bellerine bağladıkları, “Zünnar,” denilen kuşağı beline bağlarsa, küfür alametlerinden olan şapkayı başına koyarsa, ya da puta taparsa, bütün bunları kendi irade ve ihtiyarıyla yaparsa biz bunları kafir kabul ederiz.Çünkü bunların birer tekzib ve inkar alametleri olduklarına dair, sahih hadisler vardır.

İman,Şer’i Şerif Litaratör’ne göre, Allah’ın Resûlü’nün Allah tarafından getirdiği her şeyi tasdik etmektir. Zarûrat-ı Diniyye dediğimiz, tevâtür derecesindeki haberlerle sabit olan,Allah’ın varlığı ve birliği, beş vakit namaz’ın, belli şartlarda, Cum’a Namazının,oruç,zekat ve haccın farz olması, içki, kumar ve zina’nın haram olması. Bunlardan herhangi birisini inkar, istihza, hafife alma kişiyi küfre götürür... Müşrik’ler Allah’ın varlığını, sıfatlarını tasdîk ediyorlardı.” Andosun ki, onlara” Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “ Allah...” derler. De ki: ( öyleyse) övgü de yalnız, Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.” ( Lokman/31/25) “ Andolsun ki, onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsan, elbette “ Allah’tır,” derler. De ki: öyleyse bana söylermisiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse Allah’ bırkıp da tapdıklarınız, O’ nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O’ nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O’na güvenip dayanırlar. “ (Zümer/ 39/ 38 )

“ Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsan; “ Onları şüphesiz güçlü olan her şeyi bilen Allah yarattı” derler.” ( Zuhruf/43/9)

Müşrik’ler, Allah’ın vahdaniyyetini ve bütün sıfatlarını tasdîk ettikleri halde, Peyamber’imizi ve onun Allah katından getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmedikleri için, kâfir olmuşlardır.” Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler.” ( Yusuf/ 72/106)

( Cezîretü’l- Arap, Mekke halkında tek ilah inancı vardı; ancak çeşitli şekillerde Allah’a ortak koşuyorlardı. Mekke’liler, “ Melekler Allah’ın kızlarıdır”; bir kısım müşrikler de, “ Allah’a yaklaşmak için putlara tapıyoruz” derlerdi.Müşrikler, Allah Rabbimiz. Bir’dir, fakat putlar da ibadete layık Allah’ın şerikleridir,” diyorlardı. Yahûdî’ler Rabbimiz Allah’tır, birdir, Uzeyr Allah’ın oğludur,” diyorlardı. Nasara( hıristiyanlar), Allah Rabbimizdir, bir’dir, Mesîh İsa Allah’ın oğlu’dur, diyorlardı.Görüldüğü üzere, artık, yer yüzünde, Asr-ı Saâdet’de olduğu gibi, ehl-i Kitap, yahûd î ve Hıristiyan bulunmamaktadır. Günümüzdeki bütün yahûdî’ler ve hangi mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, bütün hıristiyanlar, müşrik’tirler. Dolaysiyle, müslüman bir erkek, müşrike bir kadınla, müslime- mü’mine, bir kadın da müşrik bir erkekle evlenemez, aralarında nikah sahih olmaz. Böyles ine bir birliktelikten doağacak çocukların da nesebi sahih değildir, ma’alesef, veled-i Zina olurlar...

Şirk’in üç meretebesi varıdr; Allah’tan başkasına ibadet etmek, putlara tapınmak. Siyasetinde, dünya görüşünde, günlük hayatında, Allah’tan başka, Endat ve Tâgutlar edinmek, Allah’tan başkalarına, “ Yaratmak fi’li ve başka, Allah’a mahsus sıfatları izafe etmeak, Miesela, “ O olmasaydı, biz olmazdık, o olmasaydı, bizim adımız, Yorgo,Hans olurdu,” gibi yaveleri kullanmak...

Şirk’in bu mertebesi, mahza küfürdür. Mâ’siyetle emr’eden bir mahluk itaat etmek küfrün ikinci mertebesidir.” Halik’a ısyan olan herhangi bir hususta hiçbir mahluka itaat olunmaz,”

Şirk’in üçüncü mertebesi ise: Hâlisan li’ llâh! Yalnız, Allah rızası için yapılması gereken, yapılan ibadetlere riya karıştırmak,( görsünler, duysunlar) diye yerine getirmektir.Şirk’in ikinci ve üçüncü mertebeleri her ne kadar küfür değilse de, Kebair’dendir, çok büyük günahlardandır...