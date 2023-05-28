                   EN  ACI  GURBET!...

Merhum,  Bestekâr,  Yıldırım  Gürses’in  bir  şarmısı  vardı;

                  “  Gurbet  o  kaedar  acı  ki  ne  varsa  içimde

                      Hepsi  b.ana  yabancı  hepsi  başka  biçimde.

                       Ne  bir  arzum  ne  emelim,  yaralanmış  bir  elim.

                       Ben  gurbette  değilim,  gurbet  benim  içimde...”

Gurbetlerin  en  acısı, İstanbul’a  duyulan  gurbettir.Hele  çocukluğu,  gençliği  İstanbul’da  geçmiş,İstanbul’da  evlenmiş, İstanbul’da Evlâd  sahibi  olmuş, İstanbul’da  mekân  sahibi  olmluş, iş  kurmuş, işler  kurmuş  birisi  için,  bu  gurbet, İstanbul  Gurbeti  çok  daha  acı  oluyor.Ramazan  ayı  öncesi,” Tebdil-i  Mekân’da  ferahlık  vardır,” diyerek, Beylerin  Şehri,  Şehir’lerin  Bey’i, Anadolu  Selçuklu  Devletimizin  yazlık  Başkenti, Eşrefoğlu  Beyliği’nin  Başkenti, Kadim  Şehir  Beyşehir’e  gittik.Ebâ-U  Ecdat,  Ümmihat-ı  Ceddât, ihvan  ve  ehavât’ın  kabirlerini  ziyaret  ettik.  Akraba  ve  ta’allukat  ile  hasret  giderdik Ramazan  ayı  boyunca  Beyşehir  Camii’lerinde  va’az-u   nasîhat  imkanı  bulduk. İstanbul  Gurbeti  ağır  basmaya  başlayınca  da, Aziz  İstanbul’a  döndük...

17  Mayıs  2023  Çarşamba  günü, ilk  olarak,  Karacaahmedsultan  Kabristanlığında,  medfun, Ma’neviyyat  Sultanı, Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil, Medâr  Mürşid  ve  Müceddid, eş-Şeyh, Ebu’l –Fâruk,  Süleyman  Hilmi  Silistrevî,  el- Ma’ruf, bi’TUNAHAN,(k.s.)  Efendi  Hazret’lerini  ziyaret  ettim.

Efendi  Hazret’leri, “ Dünyevî  ve  Zahirî   tasarruf  yıllarında, Tecdid  faaliyyetim’de  amansız  bir  şekilde  mücadele  ettiğim, küfr’ün  merkezi,İttihad  ve  Terakkî  bakiyesi,  Tek  Parti,  Mütegallibe, C.H.P.’ye, Benim  Evlâd’ımdan,  benim  talebe’mden  ve  benim  müntesiplerinden  hiçbir  kimse  rey  vermemiştir-  veremez.Ancak, Benim  adımı  kullanarak, benim, Evlâd’ımdan, benim  müntesiplerinden  olduklarını  iddia  eden, kimi  dâl  ve  mudîl  kimseler, küfre  rıza  göstermişler,  hattâ, küfre destek  vermişlerdir. Ruhlar  aleminde  bu  tavır  bile beni  ziyadesiyle  üzmüştür. Üveysî  Mürşidim,İmam-ı  Rabbânî, Müceddid-i  Elf-i  Sânî  Ahmd-ü  EL-fâruk  es- Sirhindi, (k.s.)  Efendi  Hazret’leri, “ Süleyman  Efendi  oğlum, Sen  hiç  üzülme,Senin  evladından,  talebe  ve  müntesiplerinden  hiçbir  kimse, küfre  rıza  göstermedi,  küfre  destek  vermedi, C.H.P.’ye  rey  vermedi. Rey  verenler  ise, asla  ve  kat’â, Senin  evladından  olamazlar,  zaten  de  değiller.buyurdu.” 

 Karacaahmed’den  Üsküdar’a  inerken. Doğancılar’da  medfun, Merhum,  Kadir  Mısıroğlu’nu  selamladım.Dünya  hayatında  Salabet-i  Diniyyesiyle  ma’ruf, Kadir  Ağabey’in  ruhu  ısyanlarda  idi. Hazreti  Üstaz’ımız  buyurmuşlardı  ki,” âlemi  Dünya’da, sert  mizaç’lı, Salâbet-i  Diniyye  sahip’lerinin, ruhları  da,  ruhlar  aleminde  aynı  sertd  mizaçlı  olur.  Hayat-ı  Dünya’da, mûnis,  yumuşak  olanların   ruhları  da,  alemi  envahta  mûnis  ve  yumuşak  olur,”  Kadir  Ağabey’in  ruhu, Dünya  Hayatım  boyunca, Kemalizm, Kemalistlerle  mücadele  ettim. Tâgut, Ahbes, Kemaleizm  adını  verdiği  beşerî, hâşâ! bir  din  kurdu.Ba’zı  Kemalist’lere  göre, Mustafa  Kemal  İlah, ba’zılarına  göre  yarı  ilah,  diğer  ba’zılarına  göjre  de  Türk  Peygamberi. Yüce  İslâm  Dini’nin  imanın  altı  şartına  muadil, altı ok,altı  ilke.. Temel  inanç  esası da  laiklik... Müslüman  olduğunu  iddia  eden  kimileri, ne  yazık, Kemalizm dinini  benimsemiş, Kemalizm’in  siyâsî  örgütü, C.H.P.’ ye  rey  vermiştir.Benim  ruhum  adına  bütün  bunların  yüzüne  tükürün, Yuh  olsun  bütün  bunların  ham  Ervahına!.. Aziz Mahmud-u  Hüdayi  Hazretlerini  de  selâmladıktan  sonra, Üsküdar’a  indim. Üsküdar’dan  Eminönü’ne  vapurla  geçtim.Vapur  Eminönü’ne  yaklaştığında, Karşıma, sağ  tarafta,  Erciyes  Dağı, sol  tarafta  Ağrı  Dağı  çıktı.Sağ  tarafta, Cihan  Mi’marı, Koca  Sinanın  tarafından  Yedi  Tepeli,  İstanbul’un  4.  Tepesi  üzerine, yerinden  koparıp  getirdiği  ve  adına  Süleymaniye  Camii   diye kondurduğu, Erciyes  Dağı,Sol  tarafta, Koca  Mi’mar  Sinan  torunları,  Türk  Mühendisleri  tarafından  inşa  edilen,T.C.G, Anadolu  adını  verdikleri,  Ağrı  Dağı...  Ağrı  Dağı, Sarayburnu’na  yanaştırılmış, o  kadar  yüce ki,üstünden  ancak,  Topkapı  Saray’ının  Adalet  Kulesiyle, Ayasofya-i  Kebir  Camii’nin  Minarelerinien  alemleri    görülüyor.  Restorasyonu  tamamlanan, Yeni  Camii’de  Tahiyyetü’l-Mescid  kıldım.Camii’n  bütün  gizli  güzellikleri  ortaya  çıkarılmış, Kubbealtı  beyaz- Turkaz,diğer  bütün  zemin Bordo  Halı duvarlardaki     mavi  çinilerle  tam  bir  uyum  içinde, Cennet  Bahçelerinhden  bir  bahçe...Sırasıyla, İstanbul’un, Aziz  Milletimizin  Medâr-ı  İftiharı,  Hazreti  Ebû   Eyyüp  el-  Ensarî  Hazret’lerini  ve  Ebü’l-Fethi  ve’l- Megâzî   Hazretlerini  ziyaret  ettikten  sonra, Zeyrek   Külliyesiene  gittim.Burada, Tokadî   Mehmed  Efendi’yi  ve  Sultan  Beyazıd, Sultan  Yavuz  Selim  ve  Kanûnî  Sultan   Süleyman  devirlerinde,  Müftî’yi  Benan,  Müftî’yi  alem  olan,  Zembilli   Ali  Cemâlî  Efendi  Hazret’lerinin  Türbesini  ziyaretten  sonra, İkindi  namazını  Zeyrek  Camii’nde  kıldım.Burası,Haliç’e,  Pera’ya, Üsküdar’a, Boğaz’a  hakim  bir  tepe  üzerinde  tam  bir  külliyye... Fetih’den  sonra, İlk  Medrese, Ayasofya-  Kebir  civarında, ikinci  medrese, Kiliseden  tahvil  edilen  Zeyrek  Camii  civarında  açılmıştı.

Zeyrek  Camii  ile, Zembilli  Ali  Cemâlî  Efendi’nin  Türbesi  arasında  bulunan, “ İlim  ve  Hikmet  Vakfı’mıza,”  geçtim. Burada, Vakıf  İdarecimiz, Akademisyen, Muhterem  Hoca’mız, Şaban  Öztürk, Osmanlı  Arşivleri  Uzmanlarından,  Muhterem  Kardeşimiz, Ni’metüllah  Demir  Kardeşimiz  ve diğer  Kardeşlerimizle  buluştum. Bir  müddet  sohbetten  sonra, Akşam  Namazını  eda  ettik. Namazdan  sonra, Çarşamba  Gecesi  olması  hasabiyle, Hatm-i  Hâcegân-i  Nakşî’yi  Yaptık. Yatsı  namazını  da  cemaatle  eda  ettikten  sonra, ma’nevî  semeresi  bol  bereketli  bir  günümüzü  geride  bırakarak, huzur  içinde  Evimize  döndük...

Tarihimizin  Şeref  Levhalarından  birisi, Dünya’nın  dörtte  üçüne  hükm’eden  Cihan  Padişahı,”Dünya  bir  hükümdar  için  biraz  fazla ama, iki  hükümdar  içinse  azdır,”diyen  Yavuz  Selim  Han’ın  varisi, Kanûnî  Sultan  Süleyman  Han, diğeri,Sultan  Bayezid, Sultan  Yavuz  Selim  Han  ve  Sultan  Süleyman  zamanında  Müftî’yi  Benan,  Müftî’yi  alem, Zembilli  Ali  Cemâlî   Efendi. Her  ikisi  de zekavetin  zirvesinde...Topkapı  Saray’ının  Bahçesindeki  meyve  ağaçlarını   karıncalar  zarmış,  isti’la  etmiş, Padişah’a  çare  olarak, ağaçların  kireçlenmesi  ve  karıncaların  ist’la  ettiği  dalların  kesilmesi  tavsiye  edilmiş,  bunun  üzerine, Padişah  Kanûnî  zekâvetini  konuşturmuş,

                       “Dırahti  ger  sarmış  olsa  karınca   ( Karınca  meyve  ağaçlarını  sarınca)

                         Zararı  var  mı  o  dalı  kırınca. ( diye  sormuş)     Zenbilli  Ali  Cemâlî  Efendi   şöyle  cevap  vermiş..          “  Yarın  Hakkın  divanına  varınca,

                           Süleymandan  hakkını  alır  Karınca...            