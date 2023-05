BEYLERİN ŞEHRİ, ŞEHİR’LERİN BEY’İ , BEYŞEHİR’DE TARİH VE TABÎAT!...

1071’ de, Malazgirt’de, Anadolu’nun kapıları bir daha kapanmamak üzere, Türk- İslâm’a açıldı.1176’da, Bizans’la, Anadolu Selçuklu Sultanı, Sultan 1. Kılıçaslan kumandasındaki Selçuklu İslâm Ordusu arasında cereyan eden, Miryokefalon Harbinde,Selçuklu İslâm Ordusu’nun kat’î Zaferiyle, bu kerre, Anadolu’nun kapıları, bir daha açılmamak üzere,Bizans’a, İslâm’a ve Aziz Türk Milleti’nin düşmanlarına ebediyyen kapanmıştır.Bir asır sonra,1200 lü yılların sonlarında, Beyşehir’de,Beylikler döneminin en güçlü Beyliği, Eşrefoğlu Beyliği, sınırları,Doğuda,Afyon, Bolvadin, Emirdağı’na kadar, Batı’da Ege’nin Doğusunda şehirlere kadar uzanan Beyliğin Medeniyyet sahnesi...1299’ la tarihlenen, Eşrefoğlu,Süleyman Seyfeddin Bey’in inşa ettirdiği, Eşrefoğlu Camii, dünyada bir başka benzeri bulunmayan, demir veya ahşap çivi kullanılmadan yapılan Kündekârî minberi,eşsiz, İznik çinileriyle süslü mihrabı, direkleri, ahşap örtü çatısıyla, Anadolu’nun görülmeye değer en büyük Camii’dir. Unasko Dünya Mirası, geçici Listesine girmiştir. Hani, denilir ya, “Ölmeden önce mutlaka görülmeye değer eserlerden birisidir,” dersek mübalağa etmiş olmayız.

Selçuklu Sultanı, Alâeddîn Keykûbât’ın, “ Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır,” dediği Beyşehir aynı Anadolu Selçuklu Devletimizin Yazlık Başkenti’dir. Sultan Alâeddin Keykûbât tarafından inşa ettirilen Kubadabâd Sarayı, Anaemas Dağları eteklerinde, Beyşehir Gölü kenarında inşa ettirilmişti. Devrin İznik çinileriyle kaplanmış, Saray,Dünyada, Sarayın altında yakılan dev külhanlardan elde edilen buhar’ın duvarların içinden geçirilmesiyle, kalörifer sistemiyle ısıtılan ilk sayaıdır. Ayrıca, Anamas Dağlarının eteklerinden 20 km mesafeden saraya künk borularla içme suyu getirilmiştir. Selçuklu Sarayı Kubadabâd, Osmanlı’nın Edirne Sarayı ile, İstanbul eski Sarayı için ilham kaynağı olmuştu.

Bu bölge, 1176 tarihine kadar, aynı inanca sahip olmalarına rağmen, biribirlerine zalimâne davranan, hıristiyan kavimlerin bölgesiydi. Diğer zalim kavimlerin zulmünden kaçan kavimler,Tarihî İpek yolundan görünmeyen,İpek Yolu’nun çeperlerinde yurtlar obalar, edinmişler, buralarda, ibadethaneler, kiliseyler, manastırlar inşa etmişlerdi. Şehir Merkezine, takribî 25Km. mesafedeki, günümüzde Silah ve Tıbbî Malzeme Sanayi’i Merkezi haline gelen Üzümlü Mahalle’sinin eski adı, “ Manastır,” dığr. Şehir Merkezi’nin, takribî 6 Km. güneyinde bulunan Ormaniçi Tabî’at Parkı’nın adı,” Yaka Manastır,” dır. Anadolu’nun pekçok bölgesi gibi bu bölge de,Muhtelif Medeniyyetlere ev sahipliği yapmıştır. Fasıllar Mahallesindeki dev kaya anıtlar,Köşk Mahallesindeki, Hitit Anıtı, Modern zamanlardaki Olimpik yüzme havuzlarının birebir aynı ölçüdeki Yüzme Havuzu,Eflâtun Pınarı görülmeye değer yerler. Yeni yeni, keşf’edilen ve büyük rağbet gören, Beyşehir Gölü’nün Kuzeyinde, Gölkaşı Mahallesi yakınlarındaki Nilüfer Bahçesi de görülmeye değer yerlerden...

Derebucak İlçesi Mahallelerinin sınırları içerisinde bulunan, bakir, bu ana kadar, herhangi bir Arkeolojik araştırmaya, kazılara konu edilmemiş, harabe, ören yerleri kalıntılar mevcud. Göynem Mahallesi, yaylalarından,Kozlu,Tazı,Uzunkuyu gibi yaylalarda, kaleler, gözetleme kuleleri, ören yerleri, harabe ve yıkıntılar görülmeye değer yerlerden...

Tabî’at düşgünleri, bilhassa, fotograf san’atçıları için, Şehir Merkezinden, takribî, 60-70 Km. uzak mesafelerde, 1700-1800 rakımlı, yaylalara ulaşmak mümkün... Yeni tamamlanan Konya- Antalya Yolu’nun, Beyşehir-Derebucak arasında 30. Km.’den, sağa sapıldığında, Yeşildağ, biraz daha yukarılarda, Cemeller, Ecirli, Dumanlı ve Kurucaova Mahalleleri bulunuyor. Yeşildağ’dan i’tibaren, Kurucaova istikameti ta’kip edilirse, Asfalt yoldan, kurucaova, Isparta İl hududlarında, Yenişarbademli, Pınargözü ve Melikler Yaylasına ulaşılır.Cemeller ve Dumanlı istikameti ta’kip ediulirse, Dumanlı Mahallesine, Dumanlı Yaylası’na ve Ecirli Mahallesine ulaşılabilinir. İslibucak Orman İşletmesi’ne kadar yol, asfalt. İslibucak’da, göğe yükselmiş, kalem gibi,60-70 metre Çam Ormanı bir başka harika. Sadece, İslibucak Bölgesindeki Orman Zenginliği, İstanbul’un meşhur, Belgrad Ormanlarından daha büyük..

İslibucak’dan i’tibaren, takribî, 4 Km. Ormaniçi Toprak yolu ta’kip ederseniz, Yeryüzü cennet’lerinden, Küçük Muslu Yaylası’na ulaşırsınız. Vasıtalarla, ancak, Küçük Muslu Yaylası’na ulaşılabiliniyor. Karla kaplı, Anamas Dağlarının eteklerindeki Büyük Muslu Yaylası’na ulaşmanız için, takribî, 1,5 km. çok zorlu, bir parkuru tırmanmanız gerekecektir. Bu zor Parkuru aşabilirseniz, “ Oh be! Bunca zahmete, tırmanmaya, bu zorluğa değermiş,” diyeceksiniz. Büyük Muslu Yaylası, kelime’nin tam anlamıyla Muhteşem’den öte Muhteşem...Yer,yer, 30 Santim kadar kar, Ters Lâle’den, Nergize, Menekşe’den değişik çiğdem çeşitlerine, yeni filizlenmiş, kekik otuna kadar, dünya’da ender bulunan, Endemik Nebatat. Buirada, ayaklarınız yerden kesilmiş, yerle gök arasında bir yerdeymiş gibi hissediyorsunuz.Burada, Dağ’ın Ormanın, gökyüzü’nün sükûnetini,kaynağı burası olan, yol bulup, Beyşehir Gölüne kadar yolculuğuna devam edecek, her noktsından içilebilinir, berraklıktaki suyun şırıltısı bozuyor...