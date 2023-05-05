BEYLERİN  ŞEHRİ,  ŞEHİR’LERİN  BEY’İ ,  BEYŞEHİR’DE  TARİH  VE  TABÎAT!...

1071’ de,  Malazgirt’de, Anadolu’nun  kapıları  bir  daha  kapanmamak  üzere, Türk- İslâm’a  açıldı.1176’da,   Bizans’la, Anadolu  Selçuklu  Sultanı,  Sultan  1.  Kılıçaslan  kumandasındaki  Selçuklu  İslâm  Ordusu  arasında  cereyan  eden, Miryokefalon  Harbinde,Selçuklu  İslâm  Ordusu’nun  kat’î  Zaferiyle, bu  kerre, Anadolu’nun  kapıları,  bir  daha  açılmamak  üzere,Bizans’a, İslâm’a  ve  Aziz  Türk  Milleti’nin  düşmanlarına  ebediyyen  kapanmıştır.Bir  asır  sonra,1200 lü  yılların  sonlarında, Beyşehir’de,Beylikler  döneminin  en   güçlü  Beyliği, Eşrefoğlu  Beyliği, sınırları,Doğuda,Afyon, Bolvadin, Emirdağı’na  kadar,  Batı’da  Ege’nin  Doğusunda  şehirlere  kadar   uzanan Beyliğin  Medeniyyet  sahnesi...1299’ la  tarihlenen, Eşrefoğlu,Süleyman  Seyfeddin  Bey’in  inşa  ettirdiği, Eşrefoğlu  Camii, dünyada  bir  başka benzeri  bulunmayan, demir  veya  ahşap  çivi  kullanılmadan  yapılan  Kündekârî  minberi,eşsiz, İznik  çinileriyle  süslü  mihrabı, direkleri,  ahşap  örtü çatısıyla, Anadolu’nun  görülmeye  değer  en  büyük Camii’dir. Unasko  Dünya  Mirası,  geçici  Listesine  girmiştir. Hani,  denilir  ya, “Ölmeden  önce  mutlaka  görülmeye  değer  eserlerden birisidir,”  dersek  mübalağa  etmiş  olmayız.

Selçuklu  Sultanı, Alâeddîn  Keykûbât’ın,  “  Cennet  ya  burasıdır,  ya  da  buranın  altındadır,” dediği  Beyşehir aynı  Anadolu  Selçuklu  Devletimizin  Yazlık  Başkenti’dir.  Sultan  Alâeddin  Keykûbât  tarafından  inşa  ettirilen  Kubadabâd  Sarayı, Anaemas  Dağları  eteklerinde,  Beyşehir  Gölü  kenarında  inşa  ettirilmişti. Devrin  İznik  çinileriyle  kaplanmış, Saray,Dünyada, Sarayın  altında  yakılan  dev  külhanlardan elde  edilen  buhar’ın  duvarların  içinden  geçirilmesiyle,  kalörifer  sistemiyle  ısıtılan  ilk  sayaıdır. Ayrıca, Anamas  Dağlarının  eteklerinden  20  km  mesafeden  saraya  künk  borularla  içme suyu  getirilmiştir. Selçuklu  Sarayı  Kubadabâd,  Osmanlı’nın  Edirne  Sarayı  ile, İstanbul  eski  Sarayı  için  ilham  kaynağı  olmuştu.

Bu  bölge,  1176  tarihine  kadar,  aynı  inanca  sahip  olmalarına  rağmen, biribirlerine zalimâne     davranan,   hıristiyan   kavimlerin  bölgesiydi. Diğer  zalim  kavimlerin  zulmünden  kaçan  kavimler,Tarihî  İpek  yolundan  görünmeyen,İpek  Yolu’nun  çeperlerinde  yurtlar  obalar,  edinmişler,  buralarda,  ibadethaneler,  kiliseyler,  manastırlar  inşa  etmişlerdi. Şehir  Merkezine,  takribî  25Km. mesafedeki, günümüzde  Silah  ve  Tıbbî  Malzeme  Sanayi’i  Merkezi  haline  gelen  Üzümlü  Mahalle’sinin  eski  adı,  “ Manastır,”  dığr. Şehir  Merkezi’nin,  takribî  6 Km. güneyinde  bulunan  Ormaniçi  Tabî’at  Parkı’nın  adı,” Yaka  Manastır,” dır. Anadolu’nun  pekçok  bölgesi  gibi  bu  bölge  de,Muhtelif   Medeniyyetlere   ev   sahipliği   yapmıştır.   Fasıllar  Mahallesindeki dev  kaya  anıtlar,Köşk  Mahallesindeki,  Hitit  Anıtı, Modern  zamanlardaki  Olimpik  yüzme  havuzlarının  birebir  aynı  ölçüdeki  Yüzme  Havuzu,Eflâtun  Pınarı  görülmeye  değer  yerler. Yeni  yeni, keşf’edilen  ve  büyük  rağbet  gören,  Beyşehir   Gölü’nün  Kuzeyinde, Gölkaşı   Mahallesi   yakınlarındaki   Nilüfer   Bahçesi  de  görülmeye  değer  yerlerden...

Derebucak  İlçesi  Mahallelerinin  sınırları  içerisinde  bulunan, bakir, bu  ana  kadar,  herhangi  bir Arkeolojik   araştırmaya,  kazılara  konu  edilmemiş, harabe,  ören  yerleri kalıntılar  mevcud. Göynem  Mahallesi,  yaylalarından,Kozlu,Tazı,Uzunkuyu  gibi  yaylalarda, kaleler,  gözetleme  kuleleri,  ören yerleri,  harabe  ve  yıkıntılar  görülmeye  değer  yerlerden...

Tabî’at  düşgünleri,  bilhassa,  fotograf  san’atçıları  için, Şehir   Merkezinden,  takribî,  60-70  Km.  uzak  mesafelerde, 1700-1800  rakımlı,  yaylalara  ulaşmak  mümkün... Yeni  tamamlanan  Konya-  Antalya  Yolu’nun,  Beyşehir-Derebucak  arasında  30.  Km.’den,  sağa  sapıldığında, Yeşildağ,  biraz  daha  yukarılarda, Cemeller,  Ecirli, Dumanlı   ve   Kurucaova   Mahalleleri   bulunuyor.  Yeşildağ’dan  i’tibaren, Kurucaova   istikameti   ta’kip   edilirse,  Asfalt    yoldan,  kurucaova,  Isparta  İl  hududlarında,  Yenişarbademli,  Pınargözü   ve   Melikler  Yaylasına  ulaşılır.Cemeller  ve  Dumanlı  istikameti  ta’kip  ediulirse, Dumanlı  Mahallesine, Dumanlı  Yaylası’na  ve  Ecirli  Mahallesine  ulaşılabilinir.  İslibucak   Orman  İşletmesi’ne  kadar  yol,  asfalt. İslibucak’da, göğe  yükselmiş, kalem  gibi,60-70  metre  Çam  Ormanı  bir  başka  harika.  Sadece,   İslibucak  Bölgesindeki   Orman  Zenginliği, İstanbul’un  meşhur,  Belgrad  Ormanlarından   daha  büyük..

İslibucak’dan   i’tibaren,  takribî,  4  Km.  Ormaniçi  Toprak   yolu   ta’kip   ederseniz, Yeryüzü  cennet’lerinden,  Küçük   Muslu   Yaylası’na   ulaşırsınız.  Vasıtalarla,  ancak,  Küçük   Muslu   Yaylası’na  ulaşılabiliniyor. Karla  kaplı, Anamas  Dağlarının  eteklerindeki  Büyük  Muslu  Yaylası’na  ulaşmanız  için, takribî, 1,5  km. çok  zorlu,  bir  parkuru  tırmanmanız   gerekecektir. Bu  zor  Parkuru  aşabilirseniz, “ Oh be! Bunca  zahmete, tırmanmaya, bu  zorluğa  değermiş,”  diyeceksiniz. Büyük  Muslu  Yaylası,  kelime’nin  tam  anlamıyla  Muhteşem’den  öte  Muhteşem...Yer,yer, 30  Santim  kadar  kar,   Ters   Lâle’den,  Nergize,  Menekşe’den   değişik  çiğdem  çeşitlerine, yeni  filizlenmiş,  kekik  otuna  kadar,  dünya’da  ender bulunan,  Endemik  Nebatat. Buirada,  ayaklarınız  yerden  kesilmiş,  yerle  gök  arasında  bir  yerdeymiş  gibi  hissediyorsunuz.Burada,  Dağ’ın  Ormanın,  gökyüzü’nün  sükûnetini,kaynağı  burası  olan,  yol  bulup,  Beyşehir  Gölüne  kadar  yolculuğuna  devam  edecek, her  noktsından   içilebilinir,  berraklıktaki  suyun  şırıltısı  bozuyor...