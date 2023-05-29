Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan halkın iradesinin tecelli ettiği önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandı. Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım, seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun. Seçimi kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin 100. yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum."

AA