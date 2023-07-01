Bayramın son gününden merhaba CAN DOSTLAR!

Tekrar mutlu bayramlar...

Haberlere baktığımda EKONOMİ BUNALIMI gördüm bu hafta.MERKEZ BANKASI’nın ne yapacağı ;faiz artışı USD ve EURO’nun yükselişi merak edilenlerdi.

EKONOMİ DÜZELİR MİLLET KAVRAMINI YİTİRMEYELİM YETERKİ!

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Yeni anayasa söylemleri diğer başlıklardan.

1982 Anayasasının “darbe Anayasası”unsuru kalmadı ki;önce bunu belirteyim.

Tabii Anayasa değişikliği söylemi ‘ÖZGÜRLÜK ANAYASASI’ söylemi altında dillendiriliyor.

SAKIN İLK DÖRT MADDE ve ATATÜRK’ÜN VATANDAŞLIK TANIMI olan 66.maddeye kimse dokunmasın.

“VATANDAŞLIK BAĞI İLE BAĞLI OLAN HERKES TÜRKTÜR”tanımı ile kimse oynamaya kalkmasın.

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Tarihte HAZİRAN sonuna baktığımızda 29 HAZİRAN 1939 tarihinde HATAY TÜRKİYE’MİN bir vilayeti oldu.OLDU DA 1938 yılında ATATÜRK ‘ÜN ‘HATAY ÇALIŞMASI’,ULU ÖNDERİN HAYATINA MAL OLDU.

Bu nedenle HATAYLI VATANDAŞLARIMIZ BU GÜNÜ ASLA UNUTMASINLAR!

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Bir diğer 29 Haziranda 2016 yılında,İSTANBUL’da 44 vatandaşımız hain FETÖ-hain PKK’nın terör saldırısı ile şehit oldu.

15 Temmuz 2016 tarihinin kaldırım taşlarının sonuncusuydu.

TÜRKİYE’M sende o tarihleri unutma!



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Gelelim 1 Temmuz tarihine.

Temmuz KABOTAJ BAYRAMIDIR bizim için.Kurban Bayramı ile çakıştı bu yıl.

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Dünya gündeminde NATO var.

İSVEÇ’te İSLAM DİNİNİN unsurlarına saldırı var ;İSVEÇ yetkililerinin ses çıkarmadığı.

Bu NATO ÜYELİKLERİNE KARŞI ÇIKMAMAMIZ için bir uyarı TÜRKİYE’me .

Ben hala İSVEÇ’İN NATO üyeliğine karşıyım.

YÖNETENLERDE KARŞI ÇIKMAYA DEVAM ETMELİLER!

-Terör örgüyü üyelerini ülkelerine kabul etme ve vatandaşlık verme ;terör örgütlerine yardım etmeleri elbette karşı çıkış nedenlerimden biri.

-Ama biz TÜRKLERİ 3.sınıf dünya vatandaşı gören bakışları ve 301.maddenin yani “TÜRKLÜĞE KARŞI HAKARET”kalkmasını ısrarla savunan tarzları bir diğer karşı çıkma nedenim.

-Lakin en mühimi 1990 yılına kadar özellikle İSVEÇ’in Türklerin en cesur kollarından biri olan SAMİ-TATAR boyuna sistematik biyolojik soykırım uygulaması idi.Sami-Tatar Türklerinin 12 yaşındaki genç kızlarının yumurtalıklarını bağlıyorlar idi.

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Gelelim bugünün önemini tarihten hatırlamaya.

Hatırlarsak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINI 16 Mayıs 1919 yılında BANDIRMA VAPURUNDAN başlattı.

Bir çok vatanseverde İngilizlerin ve düşmanların elinde bulunan limanlardan zorlukla kaçtı ve cephana-silah kaçırdı.

O yüzden DEVLETÇİLİK ve MİLLİLİK çok önemlidir .

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Şimdi de gelelim tarihte 1 Temmuz’a.

Günümüzde Cumhuriyet’in ilk yıllarında devletleştirilmiş olan;

Limanlar,tersaneler özelleşmiş satılmış durumda.Hatta iktidarın o kadar övündüğü

“duble yolların”büyük bölümüde fahiş,kullanılamayacak fiyatlarla özel şirketlerin elinde.

Demiryolları hakeza öyle ve Türk Hava Yollarının %51’inin de “Varlık Fonunda” olduğunu biliyoruz.Varlık fonundaki devletin malvarlığı rehin gösterilerek yurtdışından borç alındığını da duyuyoruz.

Ama en acı olan;

Mersin limanının bir kısmı Barzani'nin şirketlerine ait ve çok yüksek miktarda para kazanıyor,Barzani’nin şirketleri.

İsrail Şirketlerinden bahsetmiyorum bile.

Limanlarımız,Tersaneler ,

Çaktırmadan elimizden çıkalı

hayli zaman oldu...

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Bir devletin,

kendi limanları arasında,

yolcu ve yük taşıma hakkına "kabotaj"denir.

ATATÜRK,

1 Temmuz 1926 dan itibaren,

bu hakkın önemini hatırlatmak için;

"Kabotaj Bayramı"olarak kutlanmasını ister Temmuz aylarının birinci gününün.

İçi boşalmış olsada ;

1 Temmuz

"Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız "

kutlu olsun;Kutlansın...