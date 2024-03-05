Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, "Shaping the Future" ana temasıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Teknoloji, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, enerji, giyim, gıda gibi sektörlerden 500'ü aşkın üst düzey yöneticinin katılacağı forumda, 15 ülkeden kamu kurumu, operatör, banka ve medya kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra veri bilimciler ve iş analistleri yerlerini alacak.

Forumda 2024 trend teknolojileri, 5G, IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, akıllı şehirler, mobilite, finans teknolojileri, biyoteknoloji ve son teknoloji vaka çalışmaları ele alınacak.