İzmir Çiğli Havaalanı'nda 5 gündür süren uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını bugün kapatacak.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 3 büyük kentte festivali gerçekleştirme kararı aldıklarını, festivale İzmir'de de çok yoğun katılım olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'i 2018'de düzenlediklerinde yarışmalarda yetişen gençlerin kendi girişimlerini kurmayı hayal ettiklerini anlatan Hıdır, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla hayalini 2018'de kurduğumuz, tohumlarını attığımız bu çalışmanın meyvelerini şimdi 2023'te İzmir ve Ankara'da görmüş olduk. Ankara'da 6 farklı temada düzenlemiştik. Burada yine afet yönetim teknolojileri, tarım teknolojileri, uzay, havacılık, savunma gibi alanlar varken İzmir'de de yine 4 farklı temada TEKNOFEST girişim yarışmalarımızı düzenliyoruz. Burada özellikle belirtmek istediğim bir nokta, TEKNOFEST savunma sanayisi odaklı bir festival gibi gözükse de artık buradaki gençlerimizin sivil alanlarda teknolojiler geliştirdiğini görüyoruz."

Hıdır, turizm, sağlık, çevre, enerji, teknoloji, engelsiz yaşam teknolojileri gibi diğer alanlarda da katma değeri yüksek teknoloji girişimlerinin bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin teknoloji girişim ekosistemini önümüzdeki 10 yılda TEKNOFEST yarışmalarından yetişmiş gençlerin oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

TEKNOFEST Girişim Programı'nın iki dönemde 40 mezununun bulunduğunu ve 6 milyon liradan fazla hibe verildiğini kaydeden Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl bu maddi desteklerin yanı sıra onların bu girişim yolculuğunda onlara mentorluk desteği sağlamak, sektörel işbirlikleri noktasında destekler vermek çok kıymetli. Biz T3 Vakfı olarak T3 Girişim Merkezimiz çatısı altında bu desteklerimizi sunuyoruz. Yine 2024 yılı içinde yeni dönemin TEKNOFEST Girişim Programı'nı açıyor olacağız. Bir diğer güzel müjde de burada ödül almaya hak kazananları İstanbul'da düzenleyeceğiniz uluslararası girişim zirvesinde doğrudan ağırlayacağız. Yani herhangi bir eleme süreçlerinden geçmeyecekler çünkü onlar aslında burada başarılarını kanıtlamış oldular. Oradaki uluslararası girişim zirvesinde de 200 bin dolara kadar yatırım desteği sağlamayı planlıyoruz."

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST ruhunu her şehre yaymak istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"2018'den 2023'e uzanan bu TEKNOFEST yolculuğunda hakikaten çok güzel katkılar sunduğumuzu düşünüyorum. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip bu tutkuyu, bu tutkuya sahip gençlerin, bir TEKNOFEST kuşağının yetiştiğini görüyoruz. 'Acaba yapabilir miyim' nesli yerine 'Artık biz daha iyisini, en iyisini Türkiye'de yapabiliriz' diyen kendine güvenen bir nesil yetiştiğini görüyoruz. Burada da hakikaten hem Milli Teknoloji Hamlemizin mimarı rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın destekleri. Aynı zamanda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bey'in maddi, manevi her anlamda destekleri sayesinde ve tabii ki bu TEKNOFEST'in paydaşlarıyla birlikte bu organizasyon hayal ettiğimizden çok daha ötesini yaşatıyor bize."

AA