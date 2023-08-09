Istanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bir yenisi daha eklendi.

TEKNOFEST Ankara'da ilk kez düzenlenecek olan Deneyap Kart Robolig Yarışması festival kapsamında robolig formatında yapılan ilk yarışma olacak.

Yarışma, yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçiriliyor.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans, doktora, açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşuyor.

Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Birinci aşamada başarılı olan takımlar 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Ankara'ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul, ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak, lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevlerini yerine getirmeye çalışacak.

Başvuruların 10 Ağustos'ta sona ereceği yarışmada, toplam 270 bin lira ödül verilecek.

Deneyap Kart

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve girişimcilerin ortak çalışması ile hayata geçirilen Deneyap Kart, güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile kullanıcılara "Elektronik Programlama", "Nesnelerin İnterneti" (IoT) ve "Yapay Zeka" alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapma imkanı sunuyor.

Milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Elektronik Geliştirme Seti, kullanıcılara toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi ve benzeri teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor.

Deneyap Elektronik Geliştirme Seti de Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerinde kullanılarak uzun vadede kullanıcı ekosistemini oluşturmak ve ürüne dair kullanım alışkanlığı edindirmeyi hedefliyor.

AA