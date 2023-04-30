TEKİRDAĞ AA- Baharın gelişiyle çiçek açan kanolalar, görenleri kendine hayran bırakıyor.



Kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo oldu.

Kentte yaşayan vatandaşlar kanola tarlarında durup fotoğraf çekiliyor.



Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 10 bin dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.



Çıkrıkçılı, kanola yağının pazarlamasının dernek tarafından yapılacağını kaydetti.