Tebessüm Filminin Galası Yapıldı

Başrollerinde Seda Türkmen ve Onur Buldu'nun rol aldığı "Tebessüm" isimli filmin galası Torun Center Sinemalarında yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Adem Tosun, Güvenç Selekman ve Özlem Gök de bulunuyor.

Başrol oyuncusu Onur Buldu, "Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim. Bir kabuğunu kırma hikayesi, çok kabuklu ve içine kapanık bir adamın tekrar hayata dönme serüvenini ele alıyor." şeklinde konuştu.

Buldu, filmin ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde seyirci karşısına çıktığını ifade ederek çok güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Sinema salonlarının tekrar hareketlenmesini ümit ettiğini belirten Buldu, "Herkes elinden geleni yapmalı, sadece seyirciler değil. Yapımcısından yönetmenine yüksek gişe yapan filmlerin sahipleri daha çok sinema salonlarını tercih etmeli." dedi.

Filmin hikayesi asık suratlılığı ile tanınan Mustafa'nın, babasını hastanede ziyaret ettiğinde kendini garip bir durumun içinde bulmasıyla başlıyor. Babasının kaza dolayısıyla kesilmiş bacağı ona verilir ve dini usullere uygun olarak gömmesi söylenir.

Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz'in kaleme aldığı film, 23 Haziran'da vizyona girecek.

-----------





Fashıon Breeze Deflesinde Ünlü Modeller "Kadın Şiddetine Hayır " Dediler



21 Haziran 2023 Çarşamba Akşamı FASHION BREEZE 2023 defilesinde birbirinden ünlü isimler büyük markaların gelinlik ve turizm ürünlerini sergiledi. Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın gerçekleştirdiği defilede Wilma Elles, Ece Gürsel Elif Ece Uzun gibi top modeller, Aynur AÇIKGÖZ Couture'den Aynur AÇIKGÖZ , H&C Gelinlikten Hatice Cesur, Bilal El Hattab, Mira Wefding'den Derya Çakır, Salon Tuğba'dan Tuğba Yiğit gibi ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle podyumdaydı. Defilede Mutahsin Yıldırım organizatörlüğünde Turnatour 'un animasyon ekibi otantik kıyafetletiyle mükemmel animasyon şovlara imza attı. 4.sü gerçekleştirilen FASHION BREEZE 2023 defilesinde iş, sanat, akademi ve cemiyet dunyasindan birçok isim davetliler arasında yerini aldı. Defilenin Koreografisini ise Serkan Duman yaparken Organizasyonu Sultan Bozkuş İletişim ve Reclamcı Prodüksiyon düzenledi.Elite World Bussines hotelde gerçekleştirilen "Kadına Şiddete Hayır" alt temalı bu özel defilede Willma Elles şiddet mağduru bir kadını canlandırırken gözü morarmış, her yanı yara bere içinde sahneye çıktı ve Kadın Şiddetine hayır mesajı verdi. Gecede başarılı ve güçlü kadın sporcu, yazar akademisyen kadınlar da katıldı. FASHION BREEZE'in 29 Ekimde yapacağı defile merakla bekleniyor.

---------



Adalet Filminin Galası Yapıldı



23 Haziran'da gösterime girecek olan ve başrollerini Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar'ın oynadığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın olduğu ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 'Adalet' filminin galası geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy Torun Center Sinemasında gerçekleşti.

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan Arslan “Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Dövüş sahneleri özellikle çok iyiydi. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyif ile izlerler.” dedi. Eslem Akar ise “Draması ve aksiyonu bol bir film oldu. Farklı noktaları bol bir film oldu. Uzun zamandır da böyle bir film çekilmiyordu. Merakla gösterime girmesini bekliyoruz.” dedi. Yönetmen Özgür Bakar ise “Yerli bir John Wick çektik. Aksiyonu güzel, dövüş sahnelerinin havada uçuştuğu bir film oldu.” dedi. Filmin yapımcısı Bilal Kalyoncu ise “bu filmi izlemeyen çok şey kaybeder” diyerek ne kadar iddialı bir projeye imza attıklarını dile getirdi.

------------



Tüm Yumruklar Depremzedeler İçin Atıldı



Survivor All Star ve Dünya Boks Şampiyonu Olimpik Milli Sporcu Adem Kılıçcı, geçtiğimiz günlerde depremzedeler yararına bir boks gecesi düzenledi.

Sportial Fight Night ismini taşıyan organizasyonda, sponsorlardan elde edilen gelir Herkese Kitap Vakfı aracılığı ile deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara 13 kütüphane yapımında kullanılacak. Kartal Sportial Club'ta düzenlenen organizasyonda 18 sporcu yer alırken, 10 karşılaşma yapıldı.

Organizasyonun ilk serisini gerçekleştirdiklerini belirten Adem Kılıçcı, "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı. "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı.

Geceden elde edilen gelirle çocukların hayallerine ve geleceklerine ışık tutmak istediklerini de söyleyen Kılıçcı, "Mum ışığı kadar ışık yaysak bile bizim için mutluluk verici bir sebep olacak. Şu anda 13 kütüphanemiz deprem bölgesi için sipariş edildi. Hatta Reyhanlı'da ilk kütüphanemiz tamamlandı. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum.

Sponsor olup bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık” dedi. Öte yandan boks maçını izlemeye gelenler arasında Merve Aydın-Mehmet Akif Filiz, Cansu Tuman, Beste Korkmaz, Sinan Özen ve Sema Aydemir gibi ünlü isimlerde vardı.



-----------------





İpek Tanrıyar Ve Eşi "3'ü Bir Arada "



Türküleri kendilerine has üslupları ile yorumlayarak dikkat çeken 3’Ü BİR ARADA Grubu’nun DERMANIMSIN adlı parçaya çektikleri klipte İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler kamera karşısına geçti.

İpek Tanrıyar: “Emrah Yıldız, Ali Tan ve Giray Kuşlu son derece yetenekli müzisyenler. Gittiğimiz bir mekanda dinleyip mest olmuştum. Unutulmaya yüz tutmuş türkülere hayat vermeleri beni çok duygulandırdı. Sahne sonrası kulislerini ziyaret ettim, bu tanışmamız bizi klip çekimine getirdi. Eşimle ilk kez kamera karşısına geçmek beni biraz heyecanlandırdı, bizim için çekimler çok romantikti. Murat’ın kamera karşısındaki profesyonelliği de şaşırtıcıydı. Klip çekilen şarkı da son derece anlamlı. Eşim de benim dermanım olduğu için müthiş keyifli bir iş çıktı ortaya” dedi.

Emrah Yıldız, Ali Tan ve Giray Kuşlu’dan oluşan 3’Ü BİR ARADA GRUBU’nun yeni bir soundla klip çektiği DERMANIMSIN adlı türkü 2007 yılında da Kubat tarafından seslendirilmişti.

Ufuk Eral’ın yönetmenliğini üstlendiği klibin çekimleri Çatalca Ormanlı köyünde gerçekleştirildi. Şarkı ve klip, tüm dijital platfomlarda ve sosyal medyada dinleyicileri ile buluşuyor.



------------------



Kaan Urgancıoğlu Sevgilisi Burcu Denizer İle Evlendi…



Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini nikâh masasına taşıdı.

Çift, geçen pazartesi günü Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi. Sade bir nikâh merasimini tercih eden Urgancıoğlu ile Denizer’in İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yapmayı planladıkları öğrenildi.



----------------





Genç Ressamdan Anlamlı Hediye



Genç ressam Yüksel Başaran Yıldız, küçük yaşına rağmen eserleriyle dikkatleri çekiyor. Doğadan, uzaydan ve çakra enerji renklerinden ilham alan genç sanatçı, tablolarını abstract pouring stilinde yorumladığı tablolarını dur durak bilmeden İstanbul başta olmak üzere farklı illerdeki sergilerde de sergiliyor.

11 yaşındaki genç yetenek geçtiğimiz gün Kavacık’taki Celal Aras İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek bir eserini hediye etti. Okul Müdürü Ramazan Aygün’e tablosunu takdim eden Yıldız, hedefinin ileride dünyaca tanınan bir ressam olmak olduğunu ve ailesinden de bu konuda destek gördüğünü söyledi. Küçük yaşında sanatçı kimliğiyle beğeni toplayan sanatçı, eserleriyle yaşıtlarına ilham olmayı hedeflediğini belirtti.