Tebessüm filmi 23 Haziran’da Vizyona Giriyor



Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı Tebessüm filmi 23 Haziran’da vizyona giriyor.

Sevilen oyuncu Onur Buldu’nun dramatik bir karakteri canlandırdığı Tebessüm filmi; 35 yaşlarında bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanıyor. Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa’nın bir gecede değişen ve absürdleşen hikayesine tanıklık ediyoruz. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular rol alıyor.Tebessüm

Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa İstanbul’da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışmaktadır. Mustafa’nın iş yerinden arkadaşı Zeki her fırsatta Mustafa’nın asık suratlılığını eleştirmektedir. Mustafa’nın imajından hoşnutsuzluğunu bilen Zeki, kendi uydurduğu bir hikayeyle Mustafa’yı etkileyerek onu, saçlarını sarıya boyamaya ve gülümser gözükmesi için dudak kenarını kesmeye ikna eder. Ancak, kendinde radikal bir imaj değişikliğine giden Mustafa için bundan sonra hayatında, pek de gülünecek bir şey kalmaz. Henüz yarası kabuk bile tutmamışken, babasının Denizli’de hastaneye kaldırılıp, bacağının kesildiğini öğrenir. Kesik bacağı gömmekle vazifelendirilen sarı saçlı, yüzü yaralı Mustafa ve her şeye sinirlenip öfkelenen amcasının oğlu Mehmet kendilerini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde bulurlar.

Asık suratlılığı ile tanınan Mustafa, işyerinden arkadaşı Zeki’nin etkisiyle kendinde radikal bir imaj değişikliğine gider. Sarı saçları ve gülümsermiş gibi görünmesi için kesilmiş suratı ile memleketine dönüp babasının bir kaza dolayısıyla kesilmiş bacağını dini usullere uygun olarak gömmesi gerektiğinde, hayatında, pek de gülünecek bir şey kalmadığını fark eder.

--------------------



Ressam Selda İnci'den 20. Kişisel Sergi



Ünlü ressam Selda İnci'nin merakla beklenen "3'Ü BİR YERDE" adını verdiği yalnızca 3 resimden oluşan 20. kişisel sergisi, Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Abay Galeri Stant'ında 31 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerin huzuruna çıkıyor. AŞK, DUA VE ŞÜKÜR’Ü HERKES GÖRMELİSuluboya, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanarak yaşadığı hislerini tuvaline yansıtan ressam Selda İnci, bu sergisinde de yine içindeki mistik duygularını yağlı boyayı Kat-ı Sanatı ve Hat Sanatı ile bütünleştirerek tuvaline aktardı. Şükür, Dua ve Aşk’ı anlattığı 3 tablonun kendisi için çok anlam ifade etttiğini açıklayan ressam Selda İnci “ İlahi aşkı içimdeki Allah aşkını, Dua; Rabbim ile en güzel iletişimi, Şükür ise yaşadığımız iyi ya da kötü her olayın mutlaka bir nedeni olduğunun ve hepsinin bize bir ders olarak gönderildiğinin, bunun en yüksek hayrımıza olduğunu farketmiş olmanın, Allah’a olan minnettarlığımın ve hayranlığımın ifadesini dile getirdim” diyor. Hat Sanatı, Kat-ı Sanatı ve Yağlı Boya tekniğini birlikte aynı tuvalde resmeden sanatçı Selda İnci, sözlerine şu şekilde devam etti: “Her sergimin benim için anlamı ve önemi büyük. Ancak bu sergimde çok sevdiğim hayran olduğum 3 tekniği aynı tuvalde kullandım”.

20. kişisel sergisi için çok heyecanlı olduğunu, çok çalıştığını ifade eden ünlü Ressam, bu eserleri 31 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında herkesin görmesini temenni ettiğini ifade etti.

İMZASI YERİNE PARMAK İZİ

Tablolarında imzası yerine parmak izini tercih eden ünlü ressam Selda İnci, parmak izini Allah’ın akıl almaz mucizelerinden gördüğü için tercih ettiğini ifade ediyor. Parmak izinin asla taklit edilemeyeceği gerçeğiyle de resimlerinin daha da anlamlı olduğunu dile getiriyor.

-----------



Sahalardan Sahnelere 'SELO EL TURKO'



Selim Arslan, ‘Selo El Turco’ adıyla rap müzik dünyasına adım attı. Genç yetenek, kendi bestelediği ilk şarkısı “Efsun”u müzikseverlerin beğenisine sundu.Rap müzik dünyası yeni bir yetenek kazandı. Selim Arslan, ‘Selo El Turco’ adıyla rap dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Selo El Turco, söz ve müziği kendisine ait ilk single’ı “Efsun”u dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının prodüktörlüğünü yapan Bogaba, aynı zamanda klip yönetmenliğini de üstlendi.

LAKABINI FUTBOLCU ARKADAŞLARI TAKTI

Selim Arslan aynı zamanda bir futbolcu. ‘Selo El Turco’ lakabını da ona formasını giydiği İtalya’nın Perugia takımındaki İtalyan ve İspanyol arkadaşları taktı. Geçen yıl Perugia’dan Karagümrük kulübüne gelen ve Beyoğlu İtalyan Lisesi’nde okuyan Selim Arslan, hem İtalya "hem de Türkiye’de yaşıyor.

İTALYANCA ŞARKILARI DA VAR

Müziğe İtalya’daki arkadaş çevresinin dinlediği rap müziklerden etkilenerek başlayan Selo El Turco, ilk olarak İtalyanca şarkılar yazdı. Türkiye’ye döndükten sonra Türkçe sözlerle de besteler yapmaya başlayan genç yeteneğin hali hazırda 15 şarkısı var. Selo El Turco’nun yayınladığı ilk şarkısı “Efsun” da hem Türkçe hem İtalyanca sözlerden oluşuyor.

--------------------





Ödüllü Yönetmen İhsan Taş'tan Örnek Davranış



Bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle isminden sıkça söz ettiren yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, şu sıralar Kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde.

Daha önce “Kaçış 1950”, “Temel ile Dursun İstanbul’da”, “Parayı Bulduk” ve “Dedemin Gözyaşları” başta olmak üzere bir çok başarılı projelere imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldılar.

Tv’ler de yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kamu spotu ile ilgili konuşan başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş “Bildiğiniz gibi, gerek Ülkemizde, gerekse de Dünyada, Kalp krizinden hayatını kaybedenin sayısı oldukça fazla, bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve bir nebzede olsa bunları insanlara duyurmak amacıyla yola çıktık. Bu ve bunun gibi topluma fayda saylayacak projelerde yer almak her şeyden önce insani görevimiz.” diye konuştu.

-------------------------



Fashıon Week Türkiye 2023 1.Sezon Defilesini İstanbul'da Gerçekleştirdi



Moda'nın Ticari gücü hazır giyim markalarının öncüsü 7 kıta'nın en kapsamlı ve en prestijli moda platformu Fashıon Week Türkiye 26 Mayıs 2023 tarihinde Ayşegül Eraslan'ın baştasarımcısı olduğu ve star defilesini gerçeşleştirdiği toplam 16 marka2ın katılım sağladığı organizasyonda DRD otel ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 95 manken2in podyumda yer aldığı organizasyonda 1200 konuk ağırlandı.Organizasyonun açılış defilesi ve baş tasarımcı Ayşegül Eraslan defilesi ise 30 parçadan oluşan dev koleksiyonu ile oldukça fazla ilgi gördü.Dünyada bir ilşk olarak bir otel markası stayso Hotel kendi koleksiyonunu birbirinden güzel modeller eşliğinde sergiledi.El becerisi ile oluşturulan renkli ürünlertişört konsepti ile görücüye çıktı.Sergilenen tişörtler önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve geliri depremzedelere ve kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

Yapım ve prodüksüyonu Emrah Kayıhan'a ait olan genel koordinatörlüğünü Suat Ünal'ın ve Koreografisini Asil Çağıl'ın yaptığı organizasyona katılım sağlayan markalar Ayşegül Eraslan, İlayda Emir, Tilla Resort wear, Stayso Otel , Aısha Kıds ,Duygu Nar, Emir Vanıa, Altıer Akademi, Aylin Yılmaz , Hk Collectıon, Zahrazarepour,Barina ,Eliza Korn olarak yer aldılar.

-----------



Ünlü oyuncu Müge Ulusoy Kapı Dizisi İle Ekranlara Döndü



Ünlü oyuncu Müge Ulusoy, TRT Digital kanalı -Tabii- için oyunculuğa ara verdiği yerden devam etme kararı vererek “evet” dedi.

Adından sıkça söz ettirecek dizilerden biri olan “Kapı ” dizisinin kadrosunda ünlü oyuncu MüGE ULUSOY da yer alacak. Yıllardır gündemden düşmeyen “Kurtlar Vadisi” gibi pek çok reytingi yüksek dizi ve sinema filmerinde oyunculuğla başarılara imza atan usta oyuncu Müge Ulusoy, yeni sezonda yayınlanacak Cinegenna’nn yapımcılığını üstlendiği dizide önemli başrol karakterlerinden birini canlandırarak ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Nihat Özcan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi de Müge Ulusoy başrollerini paylaştığı Perihan Savaş, Burak Hakkı ve Müfit Kayacan, Dilek Türker, Jessica May,Dost Elver, Hasan Denizyaran gibi oyuncuların yanı sıra, 8 yaşında oğlu olan ve iş adamı kocasından şiddet gören cemiyet hayatının asil, eğitimli ve güzel annesi Sevgi rolüne hayat verecek.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu “Bu süreçte çok senaryo okudum ve severek canlandıracağım bir rol için bugüne kadar hiç acele etmeden seçme lüksümü kullandım. Okuduğum anda evet dediğim Sevgi karekterine hayat vermenin heyecanını yaşıyorum.. Artık özlediğim setlerde mesleğimi icra etmeye devam edeceğim, heyecanım çok büyük” dedi.

Trt Digital platform Tabii ‘ de yayınlanacak “Kapı ” dizisinin çekimleri devam ediyor. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.