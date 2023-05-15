Tebessüm Filmi 2 Haziran’da Vizyonda!

Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı Tebessüm filmi 2 Haziran’da vizyona giriyor.

Sevilen oyuncu Onur Buldu’nun dramatik bir karakteri canlandırdığı Tebessüm filmi; 35 yaşlarında bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanıyor. Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa’nın bir gecede değişen ve absürdleşen hikayesine tanıklık ediyoruz. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular rol alıyor.

Filmin Konusu: Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa İstanbul’da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışmaktadır. Mustafa’nın aranan bir katile benzemesi dolayısıyla sık sık polis kontrolüne takılması, işleri onun için iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Mustafa’nın imajından hoşnutsuzluğunu bilen arkadaşı Zeki’nin, Mustafa’yı güler yüzlü gösterecek bir planı vardır ve Mustafa’yı da buna ikna eder. İşler ters gider, Mustafa’nın yeni imajı hiç de olumlu bir sonuç yaratmadığı gibi Mustafa için bundan sonra hayatında, pek de gülünecek bir şey kalmaz. Babasının Denizli’de hastaneye kaldırılıp bacağının kesildiğini öğrenir. Kesik bacağı gömmekle vazifelendirilen Mustafa ve kendisinin tam zıttı olan amcasının oğlu Mehmet kendilerini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde bulurlar.

------------------------



Gülben Ergen Çocuklarımı Özlüyorum



Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetleri' Gülben Ergen'i konuk etti. Son teklisi En Güzel Misafir'i müzikseverlerle buluşturan, Kahramanmaraş depreminin ardından da deprem bölgesini sık ziyaret eden Ergen, Diyarbakır'daki okul açılışının ardından geldiği İstanbul'da Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Ergen, yeni şarkısını, deprem bölgesinde yaşadıklarını, çocuklarını, Çocuklar Gülsün Diye anaokullarını ve Gülben Ergen'i Ceyda Düvenci'ye anlattı...

Çocuklarımı çok özlüyorum! Nerde onlar?

Bambaşka Sohbetler'de Gülben Ergen'den ilk kez bir itiraf geldi. Gülben Ergen, çocuklarının çok hızlı büyüdüğüne değinerek "Artık çocukluktan çıktılar, 3 tane delikanlıya bakıyorum ve çocuklarımı çok özlüyorum. Nerde onlar? Tek başımayım mutfakta, mutsuzum kimse benimle yemek yemiyor diye... Büyüdüler, kendi dünyaları var artık. Odalarına giriyorum, çok ciddiler. Çok saygı duyuyorum onların efendiliklerine. Çok erdemli buluyorum ama, çocuklarımı özlüyorum. Çocuk reyonundan alışveriş yapmıyorum, her şey değişti, ayakları çok çabuk büyüyor, büyük oğlum üniversiteye hazırlanıyor 16 yaşında, ikizler 14 yaşında" dedi...



SELÜLİT SOHBETİ GÜLDÜRDÜ

Gülben Ergen: Bazen azalıyorlar ama yerinde de duruyorlar

Bambaşka Sohbetler'de çok samimi dakikalar geçiren Gülben Ergen ve Ceyda Düvenci'nin birbirlerine selülitlerini hatırlatmaları ise programın en eğlenceli dakikalarından biri oldu. Ceyda Düvenci, "Çok seviyorum selülitlerimi. biz selülitlerimize çiçek muamelesi yapıyoruz. Daha bu sabah arkadaşım çok selülitim var dedi, dedim benim de var ne var? 46 yaşındayım ve selülitim var" deyince Gülben Ergen'in yanıtı: "Bazen azalıyor ama yerinde duruyorlar" oldu. Ergen, selülitlerinden kurtulmak için selülitlerini fırçaladığını bile itiraf etti: "Fırçalarla bile denedim"



-------------





Ankara'nın Arka Sokalarını Anlatan Dizi Geliyor

Yapımcılığını Ankaranın en köklü şirketi olan 06 A Medya ile Emrah Akduman'nın üstlendiği, Yönetmenliğini ünlü oyuncu Emrah Akduman'ın yapacağı Ankara dizisi için kollar sıvandı.

Mekan ve cast çalışmaları son hızla sürerken, dizinin ülkemizde merakla izlenen gayrimeşru yerl altı dünyasının derinlerinde yaşanan savaşlar da işlenecek.

Ankaranın Arka sokaklarındaki yükselme savaşlarından başlayarak adım adım baronlara kadar ilerleyecek olan mahalle tayfalarının çekişme dolu hikayesini izleyeceğiz. Dijital platform için hazırlanan dizinin Oyuncuların bir kısmı gerçek karakterler olacak, bir kısmı ise profesyonel oyuncu seçimleri yapılarak bu hikayeye bütünlük sağlandırılacak.

Dizinin hikayesi Emrah Akduman'a ait olup Senaryosunu Ümit Andaç ve Emrah Akduman yazıyor.Henüz cast aşanası devam eden dizinin başrollerinde Naci Yıldırım, usta oyuncu Kemal Denizci, Gökberk Yıldırım , Mıss Euroup Avrupa 3. güzeli Duygu Çakmak, Ümit Yalaza , Sertaş Tavşan , Erkan Karaarslan, Fercan Bay , Ümit Demir,Ender Emek, Berşan Karadayı yer aldığı ve başrol için Pelin Körmükçü ile görüşmeler devam ederken bir çok oyuncu ile temaslar sürüyor.

Konusu ile şimdiden büyük yankı uyandıran diziye Ankara'nın görünleyen yüzünü izleyeceğiz.

------------------



Stil Ve Moda Danışmanı Şenol CIRAVOĞLU Vizyonumu Ve Hayalimi Üst Seviyelere Taşıdım

Fikirleriyle koyun tiftiğinden ipliğe ve oradan dokumaya, dokumadan giyime dönüştüren, bir Yün Ormanı’nı, konfeksiyonda yeni bir yaşam tarzı yaratan Boyner Holding - Altınyıldız Dokuma ve Konfeksiyon Fabrikalarının kurucusu Sayın Ali Osman Boyner’in öğrencisi olarak vizyon ve hayali ile yarına giden yoluma başladım.

Moda da öncü ve “MODA VAKKO” dur diyen Kimliğinin çatısı altında VAKKO da Gömlek, Takım Elbise, Gelinlik, Parfüm, Çanta Üretim, Kadın/Erkek Üretim ve Kurumsal Üretimleri ile ilgili Tüm Üretim Bölümlerinde Üst Düzey Yönetici olarak tamamladım..

Vizyonumu ve hayalimi üst seviyelere taşıdım. Yeni stil kurallarına giden yolumda bana desteklerini esirgemeyen büyük Koç Topluluk Kültürünü yaşatan ve giyim tarzını en üst seviyelerde taşıyan Koç Holding Onursal Başkanı Saygıdeğer Büyüğüm Sayın Rahmi Mustafa Koç’ un öğrencisi olarak vizyon ve hayalimi devam ettim.

Şimdi Saygıdeğer üstatlarımın ve Büyüklerimin desteklerini arkama alarak kendi işimde hayallerime devam ediyorum.

HEDEFLERİM

Konfeksiyonda sahip olduğum bu tecrübelerimi ve oradan mağazaya giden yolumu açan, daima etkileyici Vizyon’ u geniş, dünya çapında öngörülere sahip bir stil ile inşa ettiren, 50 yıldan fazla süren tecrübesi ile İnovasyon anlayışıyla, köklerimi yarına hazırlanmamı sağlayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saygıdeğer Hocam Haldun Orakçıoğlu’ nun öğrencisi olarak stilde Ve giden yolumda, bu tecrübelerim ile Türkiye’ den başlayarak Milano’da, Barcelona’ da, Paris’te, Londra’ da, Şanghay’da Ürdün Amman’ da mağazalar açmak ve dünyanın herhangi bir yerine ait olma hissi ile yeni ufuklara açılıyorum.

Tecrübelerime başladığım 1994 yılından beri erkek giyimini şekillendirmekte. Sürekli olarak geçirdiğimiz evrim boyunca modern erkeğe yeni terzilik yöntemleri sunmaktayım. Bugüne dek yürüdüğüm yoldan ilham alarak yarına giden yolda da güvenle sizlerle ilerliyor olacağım.

-------------



Göktürk Dergisi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Göktürk Dergisi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen “Yıın En’leri Ödül Töreni”nde ödüller sahiplerini buldu. Çeşitli dallarda dağıtılan ödüller iş hayatı, sanat, spor ve cemiyet hayatından isimleri bir araya getirdi. Göktürk bölgesinde yaşayanlar arasında yapılan anketlerle belirlenen isimlerin bir araya geldiği gece oldukça renkli geçti.

Uzun bir süreden beri Göktürk bölgesinde yayın hayatını sürdüren Göktürk Dergisinin yayın yönetmeni Ümit Öner’in ev sahipliğinde ve Yasemin Şan Beauty’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ‘‘Yılın En’leri Ödül Töreni’’ Park Inn Radisson Blu Odayeri Hotel’de yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreni oldukça renkli geçti. Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan’nın yaptığı geceye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra, Pınar Eliçe, tiyatro sanatçısı ve oyuncu Hakan Altıner, Türk sanat müziği sanatçısı Ayşen Birgör, radyocu Cem Arslan, dizi film oyuncusu Murat Tavlı katıldılar. Ödül alan isimler arasında ayrıca Sadettin Saran, Sinan Akçıl, Özgür Aras, Aydan Şener, Grup Kafadar, Doğukan Polat, spor spikeri Ertem Şener’in isimleri de vardı. Gecede saksafon sanatçısı Ece Deniz Özpamukçu canlı mini konser verdi.



----------



Selçuk Bayraktar, "Hedef KIZILELMA" Belgeselin Gala Görüntülerini Paylaştı



Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü yayınlandı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS'u (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

Yönetmenliğini "AKINCI" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

İki bölüm olarak yayınlanacak "Hedef KIZILELMA", Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor.

-------------

Türk Böbrek Vakfı, “Yaz’a Merhaba” Davetinde Vakıf Destekçileri BirAraya Geldi



Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete vakıf üyelerinin yanı sıra çok sayıda isim katıldı. Davete aralarında; Esin Demirören, İsmet Alpagut, Nur Yüceler, Ayşegül & Ali Ünal, İnci Gazioğlu, Canan Salargil, Kadriye & Güven Olgar, Arzu Ermiş, Tuğba Melis Türk, Oya Anlar Onat ve Canan İmer’in de olduğu 150 konuk katıldı.

TBV Başkanı Timur Erk yaptığı konuşmada davetlilere teşekkür ederken, vakıf gönüllülerinin bağışları ile deprem bölgesinde, Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine, yaptırılıp Üniversiteye bağışlanmak üzere, 15 hemodiyaliz cihazı alt yapılı bir diyaliz merkezi yapımına hızla devam edildiğini ve kısmet olursa önümüzdeki ayın sonlarında tamamlanacağı müjdesini verdi. Yaklaşık 400 bin Euro’ya mal olacak diyaliz merkezinin tamamının vakıf bağışçılarının katkılarıyla tamamlanacağını belirterek, destek olan bağışçıların kutsal bir amaç için buluşmasının deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Geceden elde edilen gelir vakfa bağışlanırken, davetliler arasında bulunan Aydoğan Semiz de bir diyaliz cihazı bağışlayacağını açıkladı. Gecede sahne alan Canan – Yahya Geylan çifti konuklara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.