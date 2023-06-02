T.C.GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/426 Esas

İLAN

Kasten Yaralamasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2023 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Ahmed ve Şemse oğlu,2000 Halep doğumlu sanık MUHAMMED ÇAVUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 11.05.2023