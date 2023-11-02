Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'ye demiryoluyla sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) taşıma faaliyeti yapmak üzere lisans verdi. Böylece, Türkiye'de ilk kez demir yoluyla LPG taşıma faaliyeti lisanslandırılmış oldu.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye otogaz tüketimi ve otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından dünyanın en büyük LPG pazarlarından biri konumunda bulunuyor.

Türkiye'de 45 ayrı lisans sahibi firma LPG piyasasında taşıma faaliyeti gösteriyor. Lisans sahiplerinin 39'u boru hattı, 5'i denizyolu taşımacılığı alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, TCDD de bu alanda ilk olmak ve demir yoluyla LPG taşıma faaliyeti yapmak üzere EPDK'ye lisans başvurusunda bulundu. EPDK gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından TCDD'ye demiryoluyla LPG taşıma lisansı verdi. Böylece, Türkiye'de ilk kez demir yoluyla LPG taşıma faaliyeti lisanslandırılmış oldu.

TCDD, taşıma lisansı kapsamında 60 bin 83 ton taşıma kapasiteli 966 vagonla ülkenin dört bir yanına taşıma hizmeti verebilecek. Söz konusu adımın Türkiye ekonomisine ve LPG sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.