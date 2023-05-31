T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

#ilangovtr Basın No ILN01837471

2021/25 EsasMEHMET HALİM TOPRAK Bülbül Mh. Kapanca Sk. No:19 Beyoğlu/ İSTANBULDavacı HASİBE TOPRAK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Davalı MEHMET HALİM TOPRAK'ın bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile tahkikat ve sözlü duruşma aşamasına gelindiğinden davalı MEHMET HALİM TOPRAK'a sözlü duruşma gününün HMK 186 maddesi uyarınca meşruhatlı olarak ilanen tebliğine ve 09/05/2023 tarihli duruşma zaptı ekli olarak gönderilmesine karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda hüküm verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.14/09/2023 -10:05İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu