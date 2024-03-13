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Önder'in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan."

TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 7 bini aşkın başvuru yapıldı TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 7 bini aşkın başvuru yapıldı

Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: AA