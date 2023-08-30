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Kurtulmuş, makamındaki görüşmede, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla başarı temennisinde bulunan Cüneyd'e teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan'ın iki dost ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türk halkı için Pakistan'ın ayrı bir yeri vardır. İki devlet olarak mükemmel ilişkilerimiz var ama potansiyellerimizi göz önünde bulundurduğumuzda ekonomik, kültürel ve sanayi alanındaki ilişkilerimizi beklenen noktaya getirmek bakımından çok daha çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd'i İstanbul'daki Başkonsolosluk döneminden bu yana tanıdığını belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin Yusuf Cüneyd'in tecrübe ve birikimi ile daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Kurtulmuş, 6 Şubat depremleri sonrası Pakistan'dan gelen yardımlara da değinerek, Pakistan halkına ve hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA