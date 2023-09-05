Sivas

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği kentte, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrının başlangıcı olduğunu vurguladı.

Nereden geldiğini bilmeyenlerin nereye gideceklerini bilemeyeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Onun için tarihi bir roman okur gibi değil, tarihi ibret almak için bugünlere ve yarınlara ders çıkartmak için okumalı, anlamalı ve kavramalıyız." ifadesini kullandı.

Milli tarihin hep beraber özümsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle ecdadımız bir asrı geride bıraktı ve bugün Türkiye geldiği nokta itibarıyla dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin her alanda önemli gelişmeler yaşadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Büyük milletler için sahip olduğu kazanımları kafi görmek asla doğru değildir. 'Bu bizim için yeter' deyip duramayız. Onun için hep önümüze büyük hedefler koyacağız, daha güçlü hedefler koyacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki dünya milletlerinin gençleriyle yarışacağız, Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bu milletin çocuklarının dünya milletlerinde ne varsa hepsini yapabilecek kabiliyete ve özgüvene sahip olduğunu belirtti.

Her alanda güçlü bir Türkiye hedeflediklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı sadece bir hedef, sadece bir hayal olmaktan öte Türkiye için gerçekleştirilmesi mukadder olan bir hedeftir. En zor zamanlarda en güçlü rüyaları göreceğiz. Hayali olmayanın geleceği olmaz. Hayal kurmayan milletlerin büyük milletler arasında yer alması asla mümkün olmaz. Onun için bu büyük ve güçlü hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kuracağız."

Kurtulmuş, Türkiye'nin afaki bilimlerde de dünyada nal toplayan değil, ardından gidilen ülkelerden birisi haline geleceğini söyledi.

"Gençlerimizi ve aileyi desteklememiz lazım"

Kurtulmuş, konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Aile Bankası kurulmasıyla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, "Gençlik ve Aile Bankası siyasi teklif olarak seçim kampanyası sırasında gündeme geldi. Bunun tabii altyapı çalışmaları yapıldı, hazırlandı. Bunun bir banka olarak kurulması ve banka kadar önemli olan şey Türkiye'nin özellikle Karadeniz'de keşfettiği petrolden elde ettiği gelirlerin bir kısmı bu bankanın sermayesi olarak kullanılacak." dedi.

Bununla ilgili yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılarak devreye girmesini temenni eden Kurtulmuş, "Önemli bir proje, yani bizim gençlerimizi ve aileyi desteklememiz lazım. Buradaki önemli hususlardan birisi, özellikle gençlerin evlenme, iş kurma vesaire noktasında desteklenecek olması. Zaten çok sayıda destekler var ama bunu kalıcı, sistematik bir destek haline çevirmekte fayda olduğu kanaatindeyim." dedi.

"Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım"

Orman yangınlarıyla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, ormanı kasten yakanlarla ilgili çok ağır cezaların şu anda da mevcut olduğunu belirtti.

Kuraklık nedeniyle bu yıl çok yoğun orman yangınlarıyla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyeyim, bu yangınların her birisiyle ilgili gerçek nedenler nedir, bunlar ortaya konulmaya çalışılıyor. Yani 'ormanlarımızı, birileri geliyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar' şeklindeki algı yanlış. Çok çok azdır bildiğim kadarıyla, şu anda elimde rakam yok ama Tarım ve Orman Bakanlığında bu rakamlar vardır. Türkiye'nin yakın tarihinde, hatta uzun süre içerisinde ormanların kasten yakılması az vakadır. Bunlarla ilgili de cezalar verilmiştir. Ormanları gözümüzün içi gibi korumamız lazım, birkaç saat içerisinde binlerce dönüm arazi gidiyor. O ağaçları dikebilmeniz için onlarca yıl lazım, burada hassas olmak lazım. Bir taraftan da Türkiye'de bu orman kayıpları yaşanırken süratle onların yerini sağlayacak yeni ağaçların dikilmesi, yeni ormanların kurulması lazım. Ağaçlandırma çalışmasında öğrencilerimiz öncü, gönüllü oluyorlar. Bunun da fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah bunlara karşı da gerekli tedbirler alınarak devam edeceğiz ama dünyanın her yerinde bu aşırı sıcaklar karşısında orman yangınlarının oranı artıyor."

Kurtulmuş, programın ardından restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan tarihi Gök Medrese'de incelemede bulundu.

AA