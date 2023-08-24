TBMM

Kurtulmuş, Meclis'teki Başkanlık makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Türkiye'nin her alanda KKTC'nin yanında olduğunu belirten Kurtulmuş, "Uluslararası alanda KKTC'nin tanınması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ta artık iki devletli çözümün kabulünden başka bir yol olmadığı uzun yıllar verilen mücadele ile görülmüştür. Her zaman fedakarlık yapan, anlaşmadan yana olan, Kıbrıs'ın bütünlüğünden yana olan Türk tarafı olmuştur. Ama maalesef uluslararası camia hep bunu çifte standart ile KKTC Türklerinin aleyhinde değerlendirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"BM Barış Gücü'nün tavrı akıl ve izan dışıdır"

KKTC'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını engelleme girişimine de değinen Meclis Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Zaman zaman KKTC önüne zorluklar çıkartılıyor. Bunlardan en son yaşadığımız, Pile köyüne giden yolun yapılması ile ilgili insani yaklaşımın maalesef Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılması gibi hiçbir rasyonalitesi olmayan, uluslararası hukukla bağdaşmayan, tamamı ile insani bir projenin gerçekleştirilmesine zorla mani olmaya çalışmak, kabul edilebilir değildir. KKTC yetkilileri de buna gerekli cevabı vermiş ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün hem kendisini hem çalışan işçileri tehlikeye atan zorbaca tavrına karşı müdahale etmiş ve yol yapımı devam etmiştir.

Bir kere daha BM Barış Gücü'nün gösterdiği bu tavrı kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Böylece Birleşmiş Milletler Barış Gücü eliyle Kıbrıs Türküne karşı bir çifte standart uygulandığı ortaya konmuştur. Özellikle ara bölgede Rumların sayısız ihlallerine ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bir köye yol yapma ve onları adanın diğer kısmı ile bütünleştirme projesine karşı çıkması akıl ve izan dışıdır. Bu olay gösteriyor ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yeri geldiğinde kendi haklarımızdan egemenliğimizden ödün vermeden Kıbrıs Türkü'nün her türlü hakkını korumaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını yaptığını da hatırlatarak, "Bu sadece bir havalimanı açılışından çok daha anlamlıdır. Bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir devlet olduğunu gösteriyor. Ayrıca enerji alanında enterkonnekte sistemin kurulabilmesi ile ilgili anlaşmanın imzalanmış olması KKTC'nin geleceği bakımından fevkalade önemlidir." dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli imkanlardan birisi de parlamenter diplomasidir"

Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Endonezya ve Türkiye'nin mesafe olarak birbirlerine çok uzak ülkeler olmasına rağmen iki ülke halkının birbirine kalpten bağlı olduğunu ve İslam dünyasının iki değerli milletini teşkil ettiklerini vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin sorunsuz şekilde ilerlediğini, çok daha ileriye gitmesi için her türlü çabayı ortaya koyma mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, kültürel, ticari, ekonomik, savunma sanayisi gibi alanlarda çok daha iyi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temennisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesine yönelik ortak hedefin çok gerisinde kalındığına da işaret ederek, ortak çabayla bu hedefe ulaşılabileceğini ümit ettiğini söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli imkanlardan birisi de parlamenter diplomasidir. Bu anlamda hem TBMM'deki Endonezya Dostluk Grubu'nun hem Endonezya'daki Türkiye Dostu Grubu'nun çok iyi şekilde çalışarak, işbirliği içerisinde iki ülke arasındaki parlamentoların münasebetlerinin de arttırılması ve milletlerin arasında var olan dostlukların resmi seviyede de güçlendirilmesi için gayret sarf edilmesi gerekir. Bunun için de TBMM olarak bu alanda yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Endonezya hükümetine ve halkına yürekten sevgilerini dile getirdi.

AA