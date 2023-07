Bakü

TBMM heyetinin de yer aldığı görüşme, Azerbaycan Başbakanlık binasında gerçekleşti.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, TBMM Başkanlığına seçilmesinin ardından Azerbaycan'ı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"Türkiye olarak kaldığımız yerden yürüyüşümüze devam ediyoruz." diyen Kurtulmuş, "Bizim de Azerbaycan'ın da kaybedecek vaktimiz yok. İki ülkenin de bu yürüyüşü sürdürmesi lazım." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, göstermiş olduğu yakın dayanışma dolayısıyla Azerbaycan halkına ve yönetimine teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler uluslararası tanımlarla ifade edilemeyecek kadar yüksek düzeyde bir ilişkidir. Burada her iki ülkenin cumhurbaşkanları Sayın ilham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu liderliğin fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bundan sonra üzerimize düşen, parlamentolarımızın, yürütme organlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen, her iki ülkenin de dünya milletler liginde çok daha üst sıralara çıkmasını temin edecek mücadeleyi ortak bir şekilde verebilmektir. Hem Azerbaycan hem Türkiye için tarihi bir momentum yakaladığımıza inanıyorum. Bu tür ortamlar kolay yakalanmaz."

"Bu coğrafyada huzur ve barışın sağlanması bizim bir numaralı önceliğimizdir"

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünyanın hemen hemen her noktasında büyük çatışmaların, gerilimlerin yaşandığı bir dönemin başındayız. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa ile Rusya, Çin ile Rusya, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, neredeyse büyük güçlerin hepsinin mücadele içerisinde olduğu bir ortamdayız. Mücadele eskiden belli bölgelerle kısıtlı iken artık dünyanın her yerinde büyük güçlerin mücadelesine şahit oluyoruz. Bu mücadelenin en çok gerçekleştiği yer de Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyadır. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz bu coğrafyadadır. Bu coğrafyada huzur ve barışın sağlanması bizim bir numaralı önceliğimizdir. Bunun için de başta komşularımız olmak üzere herkesle iyi ilişkiler geliştireceğiz. Sözümüzün kuvvetli olabilmesi için gücümüzün çok tesirli olmak mecburiyeti vardır. Bunun için de her alanda işbirliği işbirliğini artıracağız."

Kurtulmuş, deprem döneminde göstermiş oldukları kardeşlik ve dayanışma dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkına teşekkür etti.

Kurtulmuş, TÜRKPA'yı ziyaret etti

Kurtulmuş, temasları kapsamında TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'den bilgi alan Kurtulmuş, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.

Bakü temaslarında Kurtulmuş'a TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek eşlik etti.

