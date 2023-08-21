Haber: Damla Oya Erman

Channing Tatum, Zoe Kravitz ve Lana Del Rey de müzisyen Jack Antonoff'un Andie MacDowell'ın kızının düğününde hazır bulundular.

20 Ağustos 2023 tarihinde, saat 16:43'te Doğu Zaman Dilimi'nde, Taylor Swift'in Eras Turu bir süreliğine ara verse de hala büyük ilgi çekmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, hafta sonu Andie MacDowell'un kızı Margaret Qualley ile müzisyen Jack Antonoff'un düğün kutlamalarına katıldı. Swift, uzun saçlarını serbest bıraktığı ve hafif mavi dantel bir elbise giydiği için oldukça zarif görünüyordu. Makyajını sade tuttu ve imza kırmızı rujunu kullanarak görünümünü tamamladı.

"Blank Space" şarkıcısının varlığı, Cuma akşamı New Jersey'deki bir restoranda düzenlenen prova yemeği sırasında büyük bir karışıklık yarattı.

Swift, prova yemeği sırasında hafif mavi dantel elbisesiyle güvenlik görevlileri eşliğinde yürüdü.

Ünlü şarkıcı, sıkça işbirliği yaptığı Jack Antonoff'un Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley ile evlendiği düğüne katıldı. (WavyPeter / SplashNews.com)

Bu olay, hayranların Long Beach Island'daki restorana akın etmesine ve kalabalığı yatıştırmak için polisin çağrılmasına yol açtı.

Taylor Swift, düğünde yalnız göründü. Bu yılın başlarında, iddiaya göre kısa bir süreliğine The 1975 grubunun solisti Matty Healy ile ilişki yaşadı. İkilinin ilişkisi, Swift'in altı yıl süren ilişkisini sonlandırmasının ardından başlamıştı.

Bu düğün hafta sonu yıldızlarla dolu bir etkinlik oldu. İddialara göre bir çift olan Channing Tatum ve Zoe Kravitz'in yanı sıra şarkıcı Lana Del Rey ve model Cara Delevigne gibi ünlüler de katıldı.

Jack Antonoff, 2012 yılından beri Swift ile çalışıyor ve en son albümü olan "Midnights" dahil olmak üzere son altı albümünde yapımcılığını üstlendi.

Ünlü yapımcı ve Bleachers grubunun müzisyeni Antonoff, Qualley ile evlendi. Qualley, "Bir Zamanlar Hollywood'da..." ve "Maid" gibi projelerde yer alan bir aktris. Margaret Qualley'nin annesi Andie MacDowell da aynı projelerde yer aldı.

Margaret Qualley ve Jack Antonoff, 2022 yılından beri nişanlılar ve bir yıl önce flört etmeye başladılar. Düğünleri, yıldızlarla dolu bir törenle gerçekleşti.

Sonuç olarak, Taylor Swift'in düğün provası sırasında yarattığı kalabalık sahne, hayranlarını ve medyayı meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, müzisyen Jack Antonoff'un düğününde düşük profilli bir görünüm sergiledi. Bu etkinlik, ünlülerin katılımıyla göz alıcı bir etkinlik haline geldi.